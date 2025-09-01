Germania respinge preluarea totală a Fâșiei Gaza de către Israel, în timp ce SUA propun administrarea enclavei pentru zece ani

Germania și-a reiterat luni opoziția față de o eventuală preluare a controlului total de către Israel asupra Fâșiei Gaza sau Cisiordaniei și a respins ferm orice scenariu ce ar implica strămutarea populației palestiniene, transmite DPA, preluat de Agerpres.

„Germania respinge toate ideile care ar implica deplasarea sau evacuarea populației palestiniene”, a declarat ministrul german de externe Johann Wadephul, înaintea unei vizite oficiale în India.

El a subliniat că „Gaza trebuie să fie parte a unui viitor stat palestinian, în cadrul unei soluții cu două state. Același lucru se aplică Cisiordaniei, unde Germania respinge toate ideile din partea Israelului privind o anexare prin încălcarea dreptului internațional.”

Wadephul a atras atenția asupra gravității crizei umanitare din enclavă, cerând încetarea luptelor și eliberarea tuturor ostaticilor rămași în mâinile Hamas. El a solicitat Statelor Unite, țărilor arabe și Uniunii Europene să vină cu propuneri pentru un viitor post-conflict realist al teritoriului.

Declarațiile Berlinului vin la o zi după ce Washington Post a relatat despre un plan american de 38 de pagini privind viitorul post-conflict al Fâșiei Gaza. Documentul prevede strămutarea „voluntară” a celor circa două milioane de locuitori ai enclavei, în schimbul unei compensații de 5.000 de dolari în numerar, patru ani de chirie și un an de alimente.

Între timp, teritoriul palestinian ar urma să fie plasat sub administrație americană timp de zece ani, printr-o entitate denumită Gaza Reconstitution, Economic Acceleration and Transformation Trust (GREAT Trust), cu obiectivul de a transforma Gaza într-un centru turistic și tehnologic. Planul mai include construirea a șase până la opt „orașe inteligente, alimentate de inteligență artificială”, fabrici de mașini electrice, centre de date și hoteluri, toate finanțate prin investiții publice și private.

Conform sursei citate, proiectul a fost elaborat cu implicarea unor membri ai Gaza Humanitarian Foundation (GHF), o organizație privată susținută de Israel și SUA, care distribuie ajutoare alimentare, dar care este puternic criticată de mai multe organizații umanitare.

Războiul a izbucnit pe 7 octombrie 2023, după atacul terorist lansat de Hamas asupra sudului Israelului, soldat cu 1.219 morți, majoritatea civili, și 251 de persoane luate ostatice. Potrivit armatei israeliene, 49 de ostatici se mai află în Gaza, însă doar 22 ar fi în viață. În replică, Israelul a declanșat o ofensivă de amploare, soldată, potrivit Ministerului Sănătății din Gaza, cu peste 63.000 de morți și aproximativ 160.000 de răniți până în prezent.