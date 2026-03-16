Germania respinge solicitarea lui Trump ca NATO să securizeze Strâmtoarea Ormuz: Nu este războiul NATO. Washingtonul a spus explicit la începutul conflictului că sprijinul european nu este dorit

Guvernul german a respins solicitarea președintelui american Donald Trump ca aliații din NATO să participe la securizarea Strâmtorii Ormuz, afirmând că Alianța nu are niciun rol într-un conflict care nu ține de apărarea teritoriului statelor membre, relatează Politico.

„Acest război nu are nimic de-a face cu NATO. Nu este războiul NATO”, a declarat luni, la Berlin, Stefan Kornelius, purtător de cuvânt al cancelarului german Friedrich Merz.

Acesta a subliniat că Alianța este „o alianță defensivă, pentru apărarea teritoriului său”, respingând ideea implicării NATO într-o operațiune militară pentru redeschiderea rutei maritime strategice.

Declarațiile vin după ce Trump a avertizat duminică aliații europeni că se vor confrunta cu „un viitor foarte rău” dacă refuză să contribuie la securizarea Strâmtorii Ormuz, presând Europa să sprijine efortul american de a redeschide acest coridor maritim esențial pentru transportul global de energie.

Berlinul a transmis, însă, că nu va participa la o astfel de misiune atât timp cât conflictul este în desfășurare.

„Atât timp cât acest război continuă, nu va exista nicio implicare, nici măcar într-o opțiune de menținere deschisă a Strâmtorii Ormuz prin mijloace militare”, a spus Kornelius.

El a adăugat că nu există, în acest moment, o solicitare oficială din partea Washingtonului ca Germania să participe la o astfel de misiune.

Oficialul german a amintit totodată că Statele Unite și Israelul nu au consultat aliații europeni înainte de declanșarea conflictului.

„Aș dori, de asemenea, să vă reamintesc că SUA și Israelul nu ne-au consultat înainte de război și că Washingtonul a declarat explicit la începutul conflictului că sprijinul european nu era nici necesar, nici dorit”, a spus Kornelius.

Poziția Berlinului marchează o schimbare de ton față de începutul conflictului, când cancelarul german Friedrich Merz a adoptat o poziție mai apropiată de Washington și Tel Aviv decât alți lideri europeni.

În timp ce președintele francez Emmanuel Macron și alți lideri europeni au calificat atacurile americano-israeliene asupra Iranului drept ilegale, Merz s-a deplasat la Casa Albă și i-a transmis lui Trump că sunt „pe aceeași lungime de undă” în privința necesității schimbării regimului de la Teheran.

Pe măsură ce conflictul continuă și impactul economic și de securitate asupra celei mai mari economii europene devine tot mai evident, Berlinul și-a exprimat însă tot mai des îngrijorarea că Washingtonul nu are o strategie clară de ieșire din conflict.

„Poziția Germaniei a fost întotdeauna că suntem de acord, în principiu, cu obiectivul, și anume, schimbarea situației politice din Iran pentru a facilita o soluție pașnică pentru regiune”, a declarat Kornelius. „Însă, și acesta este un al doilea punct la fel de important, avem tot mai multe întrebări cu privire la calea corectă pentru atingerea acestui obiectiv”, a adăugat el.