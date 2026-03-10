Germania reușește să mobilizeze peste 30 de rachete interceptoare Patriot pentru Ucraina

Ucraina ar urma să primească în următoarele săptămâni peste 30 de rachete interceptoare pentru sistemele de apărare antiaeriană Patriot, în urma unui efort coordonat de ministrul german al apărării, Boris Pistorius, potrivit informațiilor publicate de revista germană Spiegel, preluate de Bloomberg.

Conform sursei citate, Pistorius a reușit să constituie un pachet de aproximativ 30 de rachete PAC-3 furnizate de parteneri și aliați europeni pentru a completa stocurile Ucrainei. La acestea se vor adăuga interceptoare din rezervele Bundeswehr, astfel încât Kievul ar urma să primească în total aproximativ 35 de rachete.

Ministerul german al Apărării a confirmat că livrarea este în curs de pregătire, însă a refuzat să precizeze numărul exact al rachetelor PAC-3 care vor fi incluse în transport.

Un purtător de cuvânt al instituției a precizat că Berlinul va continua să sprijine apărarea aeriană a Ucrainei și prin furnizarea altor sisteme și componente, inclusiv sisteme portabile de apărare antiaeriană (MANPADS), rachete aer-aer AIM-9, rachete ghidate pentru sistemele germane IRIS-T, precum și componente pentru repararea și întreținerea sistemelor Patriot și IRIS-T. De asemenea, Germania va finanța dezvoltarea unor capabilități de apărare antiaeriană dezvoltate de industria ucraineană.

Anterior, în marja Conferinței de Securitate de la München, Boris Pistorius a declarat că Germania este dispusă să ofere cinci rachete PAC-3 din stocurile Bundeswehr, cu condiția ca alți parteneri să contribuie împreună cu încă 30 de interceptoare. Mai multe state, printre care și Țările de Jos, s-au angajat să încerce să identifice aceste rachete.

Potrivit ziarului german, Kievul are nevoie, în medie, de aproximativ 60 de rachete interceptoare pe lună pentru a face față atacurilor aeriene rusești.