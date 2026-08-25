Germania „se află sub amenințare”, afirmă Merz după ce o altă dronă explozivă a fost descoperită în apropierea aeroportului din Leipzig

Dronele explozive descoperite în apropierea aeroportului din Leipzig arată că Germania „se află sub amenințare”, a declarat marți cancelarul Friedrich Merz, după ce un alt dispozitiv a fost descoperit în zonă, relatează Politico Europe.
„Atacul cu drone de la Leipzig, printre altele, arată că ne confruntăm și cu amenințări foarte reale. Germania se află tot mai mult în atenția atacatorilor care recurg la metode hibride”, a declarat Merz înaintea reuniunii de lucru a cabinetului german de la Neuhardenberg.
Autoritățile germane de combatere a terorismului au deschis o anchetă pe 5 august, după ce un angajat al aeroportului a găsit o dronă care transporta un dispozitiv exploziv, al cărui detonator se pare că nu a funcționat. Anchetatorii au descoperit o altă dronă pe 14 august, în apropierea aeroportului din Leipzig, o importantă bază logistică a NATO, a relatat marți publicația Süddeutsche Zeitung.
Merz nu a atribuit atacul unei anumite părți în declarațiile făcute marți. „Lucrăm intens în acest sens împreună cu serviciile de securitate, iar în scurt timp vom prezenta concluziile noastre și vom face comentarii pe această temă”, a declarat el.
Potrivit publicației germane Bild, Merz le-ar fi spus luni membrilor partidului său, Uniunea Creștin-Democrată (CDU), în cadrul unei reuniuni private, că guvernul dispune de „indicii circumstanțiale care indică autorii faptei”.
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La începutul acestei luni, ministrul german de Interne, Alexander Dobrindt, a sugerat că în spatele amenințării s-ar afla un actor statal. „Există multe indicii care duc în această direcție”, a declarat el pe 6 august, la scurt timp după descoperirea inițială.
Guvernul condus de Merz urmărește să acorde serviciilor de informații germane o mai mare libertate de acțiune pentru a contracara amenințările venite din partea unor adversari precum Rusia. Securitatea Germaniei s-a „deteriorat semnificativ” de la momentul în care președintele rus Vladimir Putin a ordonat invazia pe scară largă a Ucrainei, în februarie 2022, potrivit unui raport al serviciilor germane de informații publicat anul trecut.
În baza reformelor propuse, agenții Serviciului Federal de Informații al Germaniei (BND) ar putea desfășura acte de sabotaj și operațiuni cibernetice ofensive.