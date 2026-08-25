Germania „se află sub amenințare”, afirmă Merz după ce o altă dronă explozivă a fost descoperită în apropierea aeroportului din Leipzig

Dronele explozive descoperite în apropierea aeroportului din Leipzig arată că Germania „se află sub amenințare”, a declarat marți cancelarul Friedrich Merz, după ce un alt dispozitiv a fost descoperit în zonă, relatează Politico Europe.

„Atacul cu drone de la Leipzig, printre altele, arată că ne confruntăm și cu amenințări foarte reale. Germania se află tot mai mult în atenția atacatorilor care recurg la metode hibride”, a declarat Merz înaintea reuniunii de lucru a cabinetului german de la Neuhardenberg.

Autoritățile germane de combatere a terorismului au deschis o anchetă pe 5 august, după ce un angajat al aeroportului a găsit o dronă care transporta un dispozitiv exploziv, al cărui detonator se pare că nu a funcționat. Anchetatorii au descoperit o altă dronă pe 14 august, în apropierea aeroportului din Leipzig, o importantă bază logistică a NATO, a relatat marți publicația Süddeutsche Zeitung.