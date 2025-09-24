Germania se confruntă cu „una dintre cele mai provocatoare faze” din istoria sa recentă pe fondul turbulențelor globale, afirmă Friedrich Merz

Germania se confruntă cu „una dintre cele mai provocatoare faze” din istoria sa recentă pe fondul turbulențelor globale, a afirmat miercuri cancelarul Friedrich Merz, care a apărat proiectul de buget pentru 2026 în timpul unei dezbateri parlamentare majore, transmite DPA, potrivit Agerpres.

Din rațiuni de politică internă, Friedrich Merz a ales să rămână la Berlin în săptămâna când majoritatea liderilor lumii se află la New York pentru Adunarea Generală a ONU.

Situația internațională tensionată a fost una din temele esențiale ale discursului său din Bundestag (camera inferioară a parlamentului german). Șeful executivului de la Berlin a susținut că „întreaga comunitate occidentală de valori se află poate în fața celui mai mare test”, în contextul conflictelor în desfășurare și al disputelor comerciale.

Insecuritatea are consecințe directe pentru economia germană, care este orientată spre piețele globale și depinde de o ordine mondială bazată pe reguli, a subliniat cancelarul Germaniei.

Merz a accentuat că industria auto, siderurgia și industria chimică trebuie să rămână sectoare esențiale ale economiei germane. El a adăugat că până la finalul anului guvernul german pe prezenta propuneri concrete pentru reformarea sistemului de pensii.

„Doar o economie orientată spre creștere va genera resursele de care avem nevoie pentru a finanța infrastructura, a practica solidaritatea și a garanta securitatea socială pe termen lung”, a mai spus Friedrich Merz.

Totuși, el a respins criticile venite de la partidele de opoziție potrivit cărora guvernul intenționează să taie sistemul de asistență socială al țării.