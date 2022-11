Germania se oferă să sprijine Polonia cu patrule aeriene cu avioane Eurofighter

Germania, printr-un purtător de cuvânt al Ministerului Apărării, a propus miercuri să sprijine Varșovia cu patrule aeriene, după ce o rachetă a căzut în Polonia, incident soldat cu decesul a doi oameni, anunță AFP, citat de Agerpres.

”Ca reacţie la evenimentele din Polonia, îi vom oferi Varşoviei patrule aeriene cu avioane Eurofighter germane”, a declarat un purtător de cuvânt al Ministerului german al Apărării, Christian Thiels, în timpul unei conferinţe de presă la Berlin.

”Acest lucru se poate întâmpla chiar de mâine, dacă Polonia doreşte. Avioanele nu trebuie deplasate în Polonia. Patrulele pot decola de la bazele aeriene germane”, a completat acesta.

”Suntem deja în contact cu polonezii (asupra acestui subiect) şi ministrul apărării al Germaniei va discuta astăzi (miercuri) cu omologul său polonez cu privire la această ofertă”, a continuat purtătorul de cuvânt.

Întrebat despre numărul de avioane de luptă Eurofighter care ar putea lua parte la această misiune, Thiels nu a oferit detalii suplimentare, punctând că acest lucru depinde de dorința Varșoviei.

O rachetă a lovit o fermă din satul polonez Przewodow, la circa 6 km de frontiera cu Ucraina, la ora locală 15:40 (14:40 GMT) marţi, ucigând două persoane.

După reacții efervescente și exprimări ale îngrijorării din partea comunității internaționale, Varşovia, prin vocile premierului și președintelui Mateusz Morawiecki, respectiv Andrzej Duda, a clarificat că nu există niciun indiciu că racheta de fabricație rusească reprezintă “un atac intenționat asupra Poloniei”.

”Suntem în contact direct cu aliații noștri din NATO. Subliniez – nu avem nicio dovadă circumstanțială care să ne permită să concluzionăm că acesta a fost un atac asupra Poloniei”, a declarat președintele Duda, după o întâlnire a Consiliului Securității Naționale cu comandanții militari, miniștrii, premierul, acesta din urmă având multiple discuții telefonice cu partenerii țării, printre care liderii UE, Ursula von der Leyen și Charles Michel, președintele francez, Emmanuel Macron, premierul ceh, a cărui țară deține președinția semestrială a Consiliului Uniunii Europene, Petr Fiala, dar și cu prim-ministrul ucrainean, Denys Shmyhal.

