Germania se opune intenției Comisiei Europene de a taxa energia electrică mai puțin decât gazele naturale, deși admite că electrificarea este un obiectiv comun

Germania se opune unui plan al Comisiei Europene de a aplica o cotă de impozitare mai mică pentru energia electrică decât pentru gazul natural, susținând că Bruxelles încearcă să utilizeze legislația privind piața energiei electrice pentru a impune norme care ar trebui, de fapt, reglementate prin legislația fiscală a UE, conform unei scrisori la care a avut acces Euronews.

Berlinul susține că executivul european caută să introducă dispoziții fiscale semnificative printr-un instrument juridic care ar putea fi adoptat cu majoritate calificată, în loc de unanimitatea cerută în mod tradițional pentru măsurile fiscale ale UE, pe fondul eforturilor Bruxellesului de a electrifica sectoarele industriei, transporturilor și energiei, în contextul prețurilor ridicate la energie electrică.

„Am îndoieli serioase că (propunerea) […] poate fi adoptată cu majoritate calificată. (Aceasta) contravine cerinței de unanimitate din legislația fiscală (…) introduce dispoziții fiscale substanțiale și interferează direct cu suveranitatea fiscală și bugetară națională”, se menționează în scrisoarea semnată de Bastian Fleig, director general în cadrul Ministerului Finanțelor din Germania.

Chestiunea este deosebit de delicată, întrucât UE face presiuni pentru accelerarea electrificării, stabilind recent un obiectiv de 46 % până în 2040, în încercarea de a renunța la combustibilii fosili importați. UE a plătit peste 22 de miliarde de euro în cele 48 de zile de după izbucnirea războiului din Orientul Mijlociu, fără să fi achiziționat energie suplimentară, a declarat comisarul pentru energie, Dan Jørgensen.

Incertitudinea cu privire la viitorul Strâmtorii Ormuz, această cale navigabilă de importanță strategică, oferă Bruxelles-ului un impuls suplimentar pentru a continua procesul de electrificare și a reduce dependența Uniunii de combustibilii fosili importați.

Cu toate acestea, energia electrică rămâne în continuare semnificativ mai scumpă decât gazele naturale în întreaga UE, prețul acesteia fiind adesea de trei până la cinci ori mai mare decât cel al gazelor, ceea ce îngreunează trecerea gospodăriilor și a întreprinderilor la tehnologii curate.

În acest context, Bruxelles dorește ca energia electrică să devină o alternativă mai atractivă decât combustibilii fosili, în timp ce Germania avertizează că acest obiectiv nu ar trebui folosit pentru a redeschide un acord la care au ajuns țările UE în cadrul negocierilor privind Directiva privind impozitarea energiei.

Acest compromis anterior a lăsat în mod deliberat guvernelor libertatea de a stabili modul în care ar trebui impozitată energia electrică, aceasta fiind exclusă din clasificarea ecologică a surselor de energie pe care Comisia o propusese. Germania susține că noua propunere ar reintroduce, de fapt, această clasificare pe ușa din spate.

Obiecția Germaniei semnalează un potențial conflict între eforturile Comisiei de a face electrificarea atractivă din punct de vedere financiar și hotărârea statelor membre de a-și păstra controlul asupra impozitării, ceea ce reflectă o miză politică mai mare decât simplele facturi la electricitate.

Cu toate acestea, Germania susține că obiectivul transformării și al electrificării este unul comun. Obiecția sa vizează doar intenția Comisiei de a utiliza reglementarea pieței energiei electrice ca mijloc de realizare a acestui obiectiv, potrivit scrisorii.

„Cu toții împărtășim obiectivul transformării și al electrificării. (…) Nu sunt de acord cu abordarea Comisiei Europene”, se menționează în scrisoare.

Pentru Berlin, soluția constă în renunțarea la propunerea sa de a impozita gazul la un nivel mai ridicat decât energia electrică, în cadrul legii privind organizarea pieței energiei electrice, și în negocierea impozitării energiei electrice în conformitate cu legislația UE în vigoare, și anume Directiva privind impozitarea energiei.

Pentru Berlin, soluția constă în renunțarea la propunerea sa de a impozita gazul la un nivel mai ridicat decât energia electrică, în cadrul legii privind organizarea pieței energiei electrice, și în negocierea impozitării energiei electrice în conformitate cu legislația UE în vigoare, și anume Directiva privind impozitarea energiei.

Colegiuitorii UE, Parlamentul European și Consiliul, urmează să demareze negocierile privind acest dosar sensibil după vacanța de vară, sub președinția irlandeză a UE.