Germania se opune suspendării Acordului de Asociere UE-Israel pe fondul încălcării drepturilor omului în Gaza

Corespondență din Haga

Rusia va fi capabilă să testeze apărarea europeană până în anul 2030, a afirmat marți președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în deschiderea Forumului industriei de apărare din cadrul summitului NATO, la care au participat și secretarul general al Alianței, Mark Rutte, și președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Șefa executivului european a promis să creeze „condiții favorabile și corecte” pentru îmbunătățirea achizițiilor, atât în cadrul UE, cât și cu țările candidate și alți parteneri-cheie, precum Regatul Unit.

“Știm că Rusia va fi capabilă să testeze angajamentele noastre de apărare reciprocă în următorii cinci ani. Până în 2030, Europa trebuie să aibă tot ce îi trebuie pentru o descurajare credibilă… dar acest lucru necesită o nouă mentalitate pentru noi toți. Trebuie să fim pregătiți să ieșim din zona noastră de confort. Trebuie să fim pregătiți să explorăm noi modalități de a face lucrurile, reunind tehnologia și apărarea, civilii și militarii din Europa și, desigur, din afara Uniunii Europene”, a precizat von der Leyen.

