Germania se pregătește pentru un posibil deficit de combustibil aviatic. Merz convoacă Consiliul Național de Securitate

Cancelarul german Friedrich Merz a anunțat duminică că va convoca „prompt” Consiliul Național de Securitate pentru a analiza riscul apariției unei penurii de combustibil aviatic, pe fondul războiului în curs dintre SUA, Israel și Iran, relatează Politico.

„Obiectivul nostru este clar: companiile și cetățenii trebuie să se poată baza pe aprovizionarea cu produse esențiale precum motorina, benzina și combustibilul aviatic”, a declarat Merz la deschiderea târgului industrial de la Hanovra.

Prețurile combustibilului aviatic în Europa s-au mai mult decât dublat după ce Statele Unite și Israel au lansat operațiunile militare împotriva Iranului, la 28 februarie. Teheranul a ripostat prin blocarea majorității transporturilor prin Strâmtoarea Ormuz, un punct strategic prin care tranzitează aproximativ o cincime din fluxurile globale de petrol.

Deși a admis că situația actuală este „tensionată”, Merz a subliniat că Germania dispune, în prezent, de acces suficient la principalele tipuri de combustibili. Totuși, a avertizat că „dacă situația se agravează, suntem pregătiți să acționăm” și a insistat că vor fi utilizate „toate instrumentele disponibile” pentru a asigura securitatea aprovizionării.

Consiliul Național de Securitate al Germaniei, format din miniștri-cheie și experți sectoriali, a fost înființat anul trecut pentru a coordona răspunsuri rapide la amenințări majore. Convocarea acestui organism indică faptul că Berlinul consideră riscul unei crize în domeniul combustibilului aviatic drept unul serios.

Ministrul economiei, Katherina Reiche, a prezentat săptămâna trecută planuri de urgență și urmează să se întâlnească luni cu furnizorii de combustibil, reprezentanții companiilor aeriene și operatorii aeroportuari.

Abordarea Germaniei contrastează cu poziția instituțiilor europene. Comisarul european pentru transporturi, Apostolos Tzitzikostas, a declarat vineri că „nu există indicii” privind o penurie de combustibil aviatic, chiar dacă unele companii aeriene, inclusiv KLM și Lufthansa, au redus numărul de zboruri pe fondul creșterii accelerate a prețurilor.

Experții din industrie avertizează că, chiar dacă fluxurile de transport prin Strâmtoarea Ormuz vor reveni la normal, prețurile vor rămâne ridicate pe termen mediu. Directorul general al Asociației Internaționale a Transportului Aerian (IATA), Willie Walsh, a declarat anterior că ar putea fi nevoie de „câteva luni” pentru ca aprovizionarea cu combustibil să revină la niveluri normale.