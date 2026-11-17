Germania și alte 10 state membre solicită Comisiei Europene să prezinte o nouă legislație menită să protejeze creațiile protejate de drepturi de autor în era inteligenței artificiale, informează Euronews.

Germania, Spania, Polonia, Austria, Cipru, Croația, Danemarca, Estonia, Portugalia, Slovacia și Slovenia și-au exprimat sprijinul pentru o protecție mai puternică a sectorului cultural și creativ, pe măsură ce tehnologiile de inteligență artificială avansează.

„Solicităm Comisiei Europene să prezinte cât mai curând posibil o propunere legislativă în acest sens”, se menționează într-o notă pe care cele 11 țări au depus-o pe ordinea de zi a reuniunii miniștrilor culturii de joi și vineri.

Sistemele avansate de inteligență artificială, precum modelele lingvistice de mari dimensiuni, sunt antrenate pe baza a trilioane de puncte de date, extrase de pe internetul deschis, printre alte surse, adesea fără a se ține seama dacă materialul respectiv este protejat de drepturi de autor.

Pentru sectorul tehnologic, restricționarea accesului la materialele protejate de drepturi de autor ar face ca Europa să rămână și mai în urmă față de SUA și China în cursa pentru IA. Pentru industriile creative și culturale, practicile actuale echivalează cu un furt în masă și le subminează mijloacele de subzistență.

„De când IA a trecut de la stadiul de cercetare pură la cel al aplicării practice pe scară largă, aceasta a dus la schimbări profunde în procesele creative umane, precum și în percepția și experiența artei și culturii. Amploarea acestui fenomen devine din ce în ce mai evidentă, iar necesitatea de a acționa este tot mai urgentă”, se mai arată în document.

Găsirea unui echilibru între inovația tehnologică și protejarea conținutului creat de oameni divizează și guvernele naționale, unde ministerele economiei tind să se alăture start-up-urilor, iar ministerele culturii – creatorilor.

Inițiativa reprezintă cea mai recentă acțiune a ministerelor culturii susținătoare ale acesteia, care doresc un nou instrument legislativ pentru a proteja deținătorii de drepturi de autor împotriva colectării de date de către dezvoltatorii de IA. Aceasta urmează unui apel similar lansat în luna mai de opt țări, ceea ce arată că inițiativa câștigă sprijin.

„Obiectivul este de a proteja creația artistică umană, facilitând în același timp inovarea în domeniul IA în Europa. Inovarea europeană și dezvoltarea IA necesită o concurență loială și condiții de concurență echitabile față de furnizorii non-europeni, indiferent de locul în care a fost dezvoltată IA și, în special, de locul în care a fost antrenată”, se precizează în document.

Conform programului său de lucru, Comisia Europeană urmează să prezinte un pachet legislativ privind transformarea digitală, simplificarea și drepturile de autor în al doilea trimestru al anului 2027.