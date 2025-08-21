U.E.
Germania și-ar dori ca Beijingul să joace un rol mai activ în procesul de pace din Ucraina: „Puține țări au o influență atât de mare asupra Rusiei precum China”
Germania și-ar dori ca Beijingul să joace un rol mai activ în procesul de pace din Ucraina, însă deocamdată China nu pare interesată, a declarat ministrul german de externe Johann Wadephul într-un interviu acordat DW.
„Puține alte țări, puține alte guverne, au o influență atât de puternică asupra Rusiei precum China. Din păcate, China nu și-a folosit oportunitățile până acum, dar nu este niciodată prea târziu”, a spus Wadephul, subliniind apelurile repetate ale Berlinului către Beijing.
Oficialul german a amintit că a discutat subiectul și cu ministrul chinez de externe, Wang Yi, exprimându-și speranța că mesajul „va fi auzit la Beijing.”
„China își definește propriul rol. China este o țară importantă, o țară uriașă care poate avea multă influență politică, care are o mare influență economică și este membru permanent al Consiliului de Securitate al ONU. Și, de multă vreme, cerem Chinei să folosească aceste oportunități pentru a ajuta la încheierea războiului”, a precizat Wadephul.
Declarațiile vin în contextul turneului său asiatic, care a inclus Japonia și o vizită la Expo 2025 din Osaka, iar în prezent, Wadephul se află în Indonezia.
Ministrul german a salutat recentele inițiative diplomatice care ar putea relansa negocierile de pace în Ucraina. El l-a lăudat pe președintele american Donald Trump pentru că „a încercat să îl aducă pe președintele rus Vladimir Putin la masa negocierilor și pentru că a vorbit despre garanții de securitate pentru Ucraina.”
„Există șanse bune ca acesta să fie un pas către securitate și pace”, a spus Wadephul, dar a avertizat că situația de pe front „arată încă foarte diferit.”
„Există îndoieli evidente, pentru că președintele Putin nu a spus încă ‘da’ negocierilor. Președintele Zelenski a spus că este pregătit pentru o întâlnire bilaterală cu Putin, și apoi pentru una trilaterală cu președintele Trump. Unde este ‘da’-ul lui Putin?”, a întrebat oficialul german.
El a avertizat că, în lipsa unei voințe reale din partea Moscovei, Rusia riscă sancțiuni suplimentare: atât Europa, cât și SUA „sunt pregătite să urmeze acest curs de acțiune dacă va fi necesar.”
SUA
SUA și UE au publicat detaliile “celui mai mare acord comercial din istorie”: Europa va cumpăra produse energetice din SUA de 750 de miliarde de dolari și va crește achizițiile militare din Statele Unite
Statele Unite vor limita tarifele pentru autoturismele, produsele farmaceutice și semiconductorii din Europa la 15%, au convenit Washingtonul și Bruxellesul într-o declarație comună, în vreme ce Uniunea Europeană va cumpăra produse energetice americane în valoare de 750 de miliarde de dolari și va crește semnificativ achizițiile de echipamente militare și de apărare din SUA, se arată într-o declarație comună publicată joi de Comisia Europeană.
SUA și UE au publicat detaliile mult așteptate ale acordului comercial dintre cele două părți convenit de președintele american Donald Trump și de președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen la finele lunii iulie, la resortul de golf din Scoția al liderului de la Casa Albă. La acel moment, atât Trump, cât și von der Leyen, au evaluat că este vorba despre “cel mai mare acord comercial din istorie“. Aceleași afirmații au fost reiterate și luni la Washington de către președintele american și de către șefa Comisiei Europene în timpul întâlnirii multilaterale cu președintele Ucrainei și cu ceilalți lideri europeni privind încheierea războiului Rusiei în Ucraina.
Prevederile acordului par să reflecte și prioritățile României. La o zi după acordul convenit de Trump și von der Leyen, șefa diplomației române Oana Țoiu a precizat că protecția standardelor agroalimentare și statutul de comerț liber pentru tehnologia energiei nucleare, semiconductori și produse din oțel special și aeronautice sunt ”de o importanță deosebită pentru România”. România și Statele Unite dezvoltă de mai mulți ani un parteneriat în domeniul energiei, care a debutat cu o declarație comună prezidențială semnată la Casa Albă la 20 august 2019 de Donald Trump, aflat în primul său mandat, și de președintele român de la acea vreme, Klaus Iohannis. Ulterior, în timpul mandatului președintelui Joe Biden, Washington-ul și Bucureștiul au demarat dezvoltarea proiectului reactoarelor modulare de mici dimensiuni pentru producerea de energie nucleară civilă.
“Statele Unite și Uniunea Europeană au anunțat că au convenit asupra unui Acord-cadru privind comerțul reciproc, echitabil și echilibrat, menit să așeze relația comercială și investițională dintre cele două părți pe o bază solidă și să contribuie la reindustrializarea economiilor lor. Documentul reflectă recunoașterea de către Uniunea Europeană a preocupărilor Statelor Unite și determinarea comună de a rezolva dezechilibrele comerciale, valorificând întregul potențial al puterii lor economice combinate”, arată sursa citată.
Într-o postare pe X, Ursula von der Leyen a explicat că acest acord aduce “predictibilitate pentru companii și consumatori, stabilitate în cadrul celui mai mare parteneriat comercial din lume și securitate pentru locurile de muncă și creșterea economică pe termen lung în Europa”. “Acest acord comercial între UE și SUA aduce beneficii cetățenilor și companiilor noastre și consolidează relațiile transatlantice”, a continuat ea.
Predictability for our companies & consumers.
Stability in the largest trading partnership in the world.
And security for European jobs & economic growth in the long-term.
This EU-US trade deal delivers for our citizens & companies, and strengthens transatlantic relations.
— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 21, 2025
Cele două părți se angajează să coopereze pentru asigurarea unor surse de energie sigure, fiabile și diversificate, eliminând barierele netarifare. Uniunea Europeană intenționează să achiziționeze produse energetice americane (gaze naturale lichefiate, petrol și produse nucleare) în valoare de 750 miliarde de dolari până în 2028 și cel puțin 40 miliarde de dolari în cipuri americane de inteligență artificială pentru centrele sale de calcul. În plus, UE plănuiește să crească semnificativ achizițiile de echipamente militare și de apărare din SUA, sprijinite de guvernul american, pentru întărirea cooperării industriale transatlantice și a interoperabilității NATO.
Acordul prevede eliminarea de către Uniunea Europeană a tarifelor la toate bunurile industriale americane și acordarea accesului preferențial pentru o gamă largă de produse din domeniul pescuitului și agriculturii. Totodată, Statele Unite au decis să limiteze la 15% tarifele aplicate în baza Secțiunii 232 a Trade Expansion Act din 1962 pentru produsele farmaceutice, semiconductori și lemn provenite din UE. În ceea ce privește automobilele și piesele auto, Washingtonul va renunța la tarifele suplimentare pentru bunurile europene cu tarife MFN de 15% sau mai mari, iar pentru produsele cu tarife inferioare va aplica o rată combinată de 15%.
În domeniul metalurgiei, SUA și UE au convenit să analizeze posibilitatea protejării piețelor interne de supracapacitatea globală la oțel și aluminiu, păstrând în același timp lanțuri de aprovizionare sigure între cele două părți, inclusiv prin soluții de tip contingent tarifar. De asemenea, cele două economii intenționează să negocieze reguli de origine care să asigure ca beneficiile acordului să revină preponderent companiilor americane și europene.
Pe lângă componenta tarifară, acordul are o dimensiune strategică extinsă. Washington-ul și Bruxelles-ul vor coopera pentru reducerea barierelor netarifare, inclusiv prin acceptarea reciprocă a standardelor în domeniul auto și prin extinderea evaluărilor de conformitate la noi sectoare industriale. Cele două părți s-au angajat să simplifice cerințele pentru comerțul cu produse agroalimentare, inclusiv prin reducerea birocrației legate de certificatele sanitare pentru carnea de porc și produsele lactate.
Declarația comună abordează și aspecte sensibile legate de legislația europeană. Uniunea Europeană s-a angajat să lucreze pentru a răspunde preocupărilor americane privind Regulamentul UE privind defrișările și aplicarea Directivei privind diligența necesară în materie de durabilitate corporativă, pentru a evita impactul disproporționat asupra schimburilor comerciale transatlantice. În același timp, Comisia Europeană a promis să introducă flexibilități suplimentare în aplicarea mecanismului de ajustare la frontieră al carbonului (CBAM), luând în considerare situația întreprinderilor mici și mijlocii americane.
Cooperarea transatlantică se va extinde și în domeniul digital, unde Uniunea Europeană a confirmat că nu va introduce taxe de utilizare a rețelei și că nu vor fi aplicate tarife vamale pentru transmisiile electronice. Ambele părți au reafirmat sprijinul pentru menținerea moratoriului multilateral asupra taxelor vamale digitale în cadrul Organizației Mondiale a Comerțului.
Statele Unite și Uniunea Europeană au subliniat că împărtășesc una dintre cele mai mari relații economice din lume, susținute de investiții reciproce de peste 5 trilioane de dolari. În acest context, companiile europene sunt așteptate să investească suplimentar 600 miliarde de dolari în sectoare strategice din SUA până în 2028, în timp ce Bruxellesul va crește importurile de echipamente militare și de apărare americane.
În conformitate cu procedurile interne, SUA și UE vor documenta rapid Acordul pentru punerea în aplicare a acestui cadru privind comerțul reciproc, echitabil și echilibrat.
ROMÂNIA
Mecanismul european RESTORE, aplicat în premieră în România: 15 milioane de euro alocate în sprijinul comunităților afectate de inundații în Neamț și Suceava
Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a anunțat, joi, în cadrul briefingului de presă de la finalul ședinței de Guvern, activarea mecanismului european RESTORE, pentru a sprijini comunitățile afectate de inundațiile devastatoare din județele Neamț și Suceava. Totodată, oficialul a precizat că alocarea sumei de 15 milioane de euro pentru refacerea pagubelor, în doar trei săptămâni de la producerea dezastrului, reprezintă o noutate și un exemplu de bună practică la nivel european.
Mecanismul RESTORE, un instrument european de intervenție rapidă în situații de criză și urgență, a fost conceput în decembrie 2024 și este aplicat acum pentru prima dată în România, pentru a răspunde nevoilor urgente din regiunea Moldovei. Alocarea pentru această intervenție este de 15 milioane de euro, din care 12,75 milioane de euro sunt fonduri europene, și vizează refacerea infrastructurii afectate – de la drumuri și poduri, până la infrastructura urbană și rurală. În cadrul programului vor fi finanțate și relocarea și achiziția de echipamente esențiale, precum și implementarea de soluții reziliente și durabile, în logica „build back better”, pentru ca reconstrucția să fie mai sigură și mai rezistentă la viitoare dezastre.
„Suntem într-un parcurs în care inovăm, răspundem rapid și construim mai bine. RESTORE este un instrument prin care România își consolidează capacitatea de reacție la crize și urgențe. În același timp, arătăm cetățenilor că Guvernul și Uniunea Europeană sunt alături de ei atunci când au cea mai mare nevoie. Solidaritatea nu este doar un principiu moral, ci și o obligație socială și guvernamentală. RESTORE ne arată cum fondurile europene pot fi folosite cu flexibilitate pentru a răspunde rapid nevoilor comunităților”, a declarat ministrul Dragoș Pîslaru.
Activarea mecanismului RESTORE a fost aprobată joi în cadrul Comitetului de Monitorizare a Programului Regional Nord-Est 2021-2027, organizat de Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Est, la care au participat și președinții Consiliilor Județene Suceava și Neamț. În acest context, a fost introdusă o nouă Prioritate 10: „O regiune alături de cetățeni” – RESTORE. Este o premieră europeană, care demonstrează capacitatea României de a reacționa rapid și eficient pentru comunitățile afectate. Prioritatea va fi publicată mâine în mecanismul digital al Uniunii Europene, iar sumele vor putea fi utilizate imediat pentru demararea lucrărilor.
Ministrul a subliniat că alocarea acestei sume de 15 milioane de euro pentru refacerea pagubelor provocate de inundațiile din Neamț și Suceava, realizată în doar trei săptămâni de la producerea dezastrului, reprezintă un succes fără precedent și un exemplu de bună practică la nivel european. De asemenea, a adresat mulțumiri echipei ADR Nord-Est, președinților de consilii județene, prefecților și voluntarilor pentru implicarea lor decisivă în sprijinirea comunităților afectate.
Reamintim faptul că Guvernul României a acționat imediat după inundațiile din iulie, aprobând, pe 1 august, ajutoare inițiale de urgență între 15.000 și 30.000 de lei, precum și containere și alte măsuri de sprijin pentru persoanele afectate. Ulterior, Guvernul a aprobat un sprijin material care acoperă peste 96% dintre pagubele materiale înregistrate.
INTERNAȚIONAL
Suedia este pregătită să ajute la securizarea păcii în Ucraina prin monitorizarea spațiului aerian și prin operațiuni maritime
Suedia este pregătită să ajute la securizarea păcii în Ucraina prin monitorizarea spațiului aerian și prin operațiuni maritime, a declarat miercuri premierul suedez Ulf Kristersson pentru postul de radio național, transmite DPA, potrivit Agerpres.
Kristersson a spus că obiectivul nu este de a desfășura în Ucraina un număr mare de militari din alte țări, ci mai degrabă de a asigura „că Ucraina își poate prelua responsabilitatea pentru ea însăși astfel încât Rusia să nu încerce din nou” să o atace.
În opinia sa, contribuția Suediei în cazul unui acord de pace între Ucraina și Rusia trebuie să fie realizată într-o manieră sigură, astfel încât să fie extrem de clar la ce se angajează țara nordică.
Citiți și
Bilanțul desantului european la Casa Albă, cu harta României pe fundal: Zelenski și Putin, față în față în două săptămâni. SUA și Europa vor oficializa garanții de securitate pentru Ucraina în 10 zile
Casa Albă, scena unității transatlantice? Elogiați de Trump, liderii europeni au făcut “scut” în jurul lui Zelenski, pledând pentru garanții de securitate, un armistițiu și o trilaterală Trump-Putin-Zelenski
Suedia, care a aderat la NATO în martie 2024, este cel mai nou membru al Alianței Nord-Atlantice. Țara, care nu a fost implicată în conflicte armate în ultimele două secole, și-a dublat cheltuielile pentru apărare în ultimii patru ani, încercând să refacă o armată subfinanțată după prăbușirea Uniunii Sovietice.
De asemenea, Suedia intenționează să majoreze cheltuielile pentru apărare la 3,5% din PIB până în 2030, o creștere mai mare și mai rapidă decât era planificat anterior, în cadrul celui mai amplu program de reînarmare al țării de la Războiul Rece.
