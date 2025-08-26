Germania și Canada anunță o consolidare a relațiilor în domeniile mineralelor critice și apărării, pe fondul tarifelor lui Trump

Cancelarul german Friedrich Merz și prim-ministrul canadian Mark Carney au declarat marți că țările lor își vor îmbunătăți colaborarea în domeniul apărării și mineralelor critice, informează Politico Europe.

„Ne consolidăm cooperarea bilaterală și facem acest lucru cu o mare recunoștință și o convingere profundă. Canada și Germania au multe în comun,” a spus Merz în cadrul unei conferințe de presă comune cu Carney la Berlin.

Cooperarea dintre cele două țări vine pe fondul tarifelor impuse de președintele american Donald Trump, care afectează ambele state, în timp ce acestea își propun să își dezvolte industriile pentru a reduce dependența de Rusia și China.

Miniștrii economiei din cele două state urmează să semneze un acord privind mineralele critice, care a fost consultat de Politico.

Acordul se va concentra pe dezvoltarea litiului, pământurilor rare, tungstenului de cupru, galiului, germaniului și nichelului pentru a contracara monopolul Chinei asupra materialelor necesare pentru a alimenta totul, de la echipamente militare și vehicule electrice până la calculul cuantic.

„Una dintre marile vulnerabilități care a fost expusă de războiul din Ucraina, de Covid, de schimbările din dinamica comerțului global, [este] vulnerabilitatea în lanțurile de aprovizionare, inclusiv în ceea ce privește metalele și mineralele critice. Canada poate juca un rol în accelerarea acestei diversificări pentru Germania și pentru Europa”, a declarat Carney.

La fel ca Bruxelles, Berlinul este dornic să își reducă dependența de China pentru așa-numitele minerale critice necesare pentru a susține ambițiile verzi, digitale și de apărare ale blocului.

Ottawa este un partener atractiv pentru a realiza acest lucru – Canada are aproximativ 200 de mine care extrag o varietate de minerale și metale, multe dintre ele fiind clasificate ca materii prime critice.

Un număr de membri ai Cabinetului canadian, inclusiv ministrul Apărării David McGuinty, ministrul Industriei Mélanie Joly și ministrul Energiei Tim Hodgson, l-au însoțit pe Carney la Berlin.

Carney a anunțat că va vizita compania Thyssenkrupp Marine Systems, aflată în orașul german Kiel, din nord, mai târziu marți, alături de Joly și McGuinty, în timp ce Hodgson urmează să susțină un discurs important în fața directorilor din industriile energetică, de manufactură și apărare.

„Suntem în procesul de reînnoire a flotei noastre de submarine”, a spus Carney, adăugând că Thyssenkrupp Marine Systems a fost unul dintre cei doi finaliști pentru a prelua proiectul.

Carney și Merz au spus de asemenea că au discutat despre garanțiile de securitate pentru Ucraina, dar nu au oferit detalii concrete.