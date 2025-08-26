INTERNAȚIONAL
Germania și Canada anunță o consolidare a relațiilor în domeniile mineralelor critice și apărării, pe fondul tarifelor lui Trump
Cancelarul german Friedrich Merz și prim-ministrul canadian Mark Carney au declarat marți că țările lor își vor îmbunătăți colaborarea în domeniul apărării și mineralelor critice, informează Politico Europe.
„Ne consolidăm cooperarea bilaterală și facem acest lucru cu o mare recunoștință și o convingere profundă. Canada și Germania au multe în comun,” a spus Merz în cadrul unei conferințe de presă comune cu Carney la Berlin.
Cooperarea dintre cele două țări vine pe fondul tarifelor impuse de președintele american Donald Trump, care afectează ambele state, în timp ce acestea își propun să își dezvolte industriile pentru a reduce dependența de Rusia și China.
Miniștrii economiei din cele două state urmează să semneze un acord privind mineralele critice, care a fost consultat de Politico.
Acordul se va concentra pe dezvoltarea litiului, pământurilor rare, tungstenului de cupru, galiului, germaniului și nichelului pentru a contracara monopolul Chinei asupra materialelor necesare pentru a alimenta totul, de la echipamente militare și vehicule electrice până la calculul cuantic.
„Una dintre marile vulnerabilități care a fost expusă de războiul din Ucraina, de Covid, de schimbările din dinamica comerțului global, [este] vulnerabilitatea în lanțurile de aprovizionare, inclusiv în ceea ce privește metalele și mineralele critice. Canada poate juca un rol în accelerarea acestei diversificări pentru Germania și pentru Europa”, a declarat Carney.
La fel ca Bruxelles, Berlinul este dornic să își reducă dependența de China pentru așa-numitele minerale critice necesare pentru a susține ambițiile verzi, digitale și de apărare ale blocului.
Ottawa este un partener atractiv pentru a realiza acest lucru – Canada are aproximativ 200 de mine care extrag o varietate de minerale și metale, multe dintre ele fiind clasificate ca materii prime critice.
Un număr de membri ai Cabinetului canadian, inclusiv ministrul Apărării David McGuinty, ministrul Industriei Mélanie Joly și ministrul Energiei Tim Hodgson, l-au însoțit pe Carney la Berlin.
Carney a anunțat că va vizita compania Thyssenkrupp Marine Systems, aflată în orașul german Kiel, din nord, mai târziu marți, alături de Joly și McGuinty, în timp ce Hodgson urmează să susțină un discurs important în fața directorilor din industriile energetică, de manufactură și apărare.
„Suntem în procesul de reînnoire a flotei noastre de submarine”, a spus Carney, adăugând că Thyssenkrupp Marine Systems a fost unul dintre cei doi finaliști pentru a prelua proiectul.
Carney și Merz au spus de asemenea că au discutat despre garanțiile de securitate pentru Ucraina, dar nu au oferit detalii concrete.
Friedrich Merz îl acuză pe Putin de o „strategie de întârziere” pentru a evita o întâlnire cu Zelenski: „Dacă partea rusă nu face acest pas, atunci va fi nevoie de și mai multă presiune”
Cancelarul german Friedrich Merz a acuzat marți Moscova de o „strategie de întârziere” în ceea ce privește obținerea unui acord de pace în Ucraina și a cerut mai multă presiune dacă Rusia nu face pași concreți în această direcție, anunță DPA, citat de Agerpres.
Acesta a avut o conferință de presă cu prim-ministrul canadian Mark Carney, prezent la Berlin pentru a consolida relațiile dintre cele două țări.
„Putin consideră că o astfel de întâlnire trebuie legată de precondiții care, din perspectiva Ucrainei, dar și din perspectiva noastră și din punctul meu de vedere personal, sunt complet inacceptabile”, a spus Merz.
Președintele american Donald Trump a avut o întâlnire cu omologul rus Vladimir Putin, în Alaska, la 15 august, urmată de întrevederi cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski și cu mai mulți lideri europeni care au călătorit la Washington pentru a identifica formula de pace în Ucraina.
S-a convenit ca Ucraina să primească garanții de securitate pentru a împiedica viitoare agresiuni din partea Rusiei. De asemenea, liderul american și-a arătat dorința de a media și chiar de a participa la o întâlnire între Volodimir Zelenski și Vladimir Putin.
Doar că Rusia nu a contenit atacurile asupra Ucrainei, ridicând dubii cu privire la posibilitatea unei astfel de întâlniri, deși vicepreședintele american J.D. Vance a afirmat că Moscova ar fi făcut „concesii semnificative” în vederea negocierilor de pace, deși este neclar care sunt aceste concesii.
Între timp, Kremlinul a înaintat o serie de pretenții cu privire la garanțiile de securitate oferite Ucrainei.
Potrivit ministrului rus de Externe, Serghei Lavrov, un grup de state, inclusiv membri ai Consiliului de Securitate al ONU, adică și Rusia agresoare, ar trebui să fie garanții securității Ucrainei, reluând ideile de la Istanbul, din 2022.
Lavrov a precizat, de asemenea, că aderarea Ucrainei la NATO este inacceptabilă pentru Rusia, că Moscova dorește protecție pentru vorbitorii de limbă rusă din Ucraina și că există o discuție teritorială ce trebuie purtată cu Kievul.
Merz a spus că mingea este acum în terenul Moscovei. „Dacă partea rusă nu face acest pas, atunci va fi nevoie de și mai multă presiune”, a precizat el, adăugând că Uniunea Europeană lucrează deja la noi sancțiuni, care ar urma să fie gata până luna viitoare.
Și Statele Unite au lăsat să se înțeleagă că nu exclud noi sancțiuni împotriva Rusiei pentru a opri războiul.
Procesul de obținere a păcii este unul de durată și laborios, conform unei comparații făcută de Friedrich Merz.
„Da, am făcut primii pași. Dar, ca să mă exprim figurativ, suntem la o distanță de 10 kilometri și am parcurs, poate, primii 200 de metri, nu mai mult. Dar, în orice caz, ne îndreptăm în direcția corectă”, a declarat Merz la un congres al partidului Uniunea Creștin-Democrată din Germania (CDU).
Acesta este unul dintre motive pentru care unii parteneri ai Ucrainei, inclusiv Kievul, insistă asupra unei încetări a focului care să arate, în primul rând, că Mosova este sinceră când spune că dorește pace, și, în al doilea rând, să pregătească terenul în vederea unor discuții viitoare despre pace între Zelenski și Putin.
Potrivit liderului american, vom ști mai multe „în următoarele două săptămâni” despre șansele de pace în Ucraina.
Statele Unite și Republica Moldova colaborează pentru a combate criminalitatea transnațională
Statele Unite și Republica Moldova colaborează pentru a combate criminalitatea transnațională.
Săptămâna trecută, Ambasada SUA și FBI au organizat două sesiuni de instruire destinate oficialilor moldoveni din domeniul aplicării legii, informează Ambasada Statelor Unite în Republica Moldova.
Potrivit acesteia, agenți FBI cu „experiență au pregătit personalul biroului INTERPOL din Chișinău în domeniul colectării și utilizării informațiilor tactice, consolidând capacitatea Republicii Moldova de a contracara criminalitatea transfrontalieră prin abordări bazate pe date și printr-o cooperare internațională extinsă”.
De asemenea, experții FBI au desfășurat un curs de instruire privind instrumentele și tacticile de combatere a criminalității cibernetice pentru funcționarii Inspectoratului General al Poliției.
Programul a analizat provocările tot mai complexe ale criminalității cibernetice și a evidențiat modul în care colaborarea dintre forțele de ordine, procurori și parteneri privați contribuie la consolidarea rezilienței în domeniul securității cibernetice.
România va găzdui summitul B9 anul viitor, anunță Nicușor Dan. Președintele solicită fructificarea economică a Parteneriatului Strategic cu SUA și o strategie la Marea Neagră
Președintele Nicușor Dan a anunțat marți, la Reuniunea Anuală a Diplomației Române, că țara noastră va găzdui anul viitor summitul Formatului București 9 (B9).
„România va continua să fie un aliat al NATO. Vom continua să fim interesați de Marea Neagră, și în sensul ăsta trebuie să folosim Formatul București 9. Știți că vom organiza anul viitor Summitul București 9”, a afirmat șeful statului.
El a subliniat și importanța consolidării Parteneriatului Strategic cu Statele Unite, inclusiv în plan economic.
„Parteneriatul Strategic cu Statele Unite trebuie consolidat, în special pe zona de securitate și pe zona economică, pe care, în opinia mea, nu am fructificat-o suficient”, a spus Nicușor Dan, în timp ce ministrul de externe Oana Țoiu a punctat de mai multe ori că pregătește cu partea americană o vizită oficială la Washington a șeful statului român axată pe aceste dimensiuni.
În același timp, președintele a punctat că România trebuie să valorifice poziția sa geografică, printr-o strategie dedicată regiunii Mării Negre.
„România trebuie și poate să devină un hub de conectivitate între Europa și Asia și Africa. Trebuie să lucrăm la asta. Strategia pentru Marea Neagră trebuie să fie parte din această strategie”, a completat el.
În prima sa conferință de presă de la preluarea mandatului, susținută la începutul lunii iunie, șeful statului a precizat că “una din mizele” de politică externe este aceea că România va solicita să găzduiască Centrul european pentru securitate maritimă la Marea Neagră inclusiv în respectivul document al UE, deplângând însă faptul că România nu are o “strategie clară” la Marea Neagră.
Întrebat suplimentar dacă își va asuma elaborarea unei astfel de strategii și ce instituții ar trebui să o întocmească, Nicușor Dan a nominalizat trei ministere.
“Ar trebui să o elaboreze, în mod evident, Ministerul de Externe cu componentele de securitate care vin din zona Ministerului Apărării, componentele de sustenabilitate care vin din zona Ministerului Mediului“, a conchis președintele.
Găzduirea Centrului UE de securitate maritimă la Marea Neagră se regăsește și printre prioritățile de politică externă ale Guvernului Bolojan, asumate ca atare în programul de guvernare al coaliției PSD – PNL – USR – UDMR.
La 90 de zile de la preluarea mandatului, președintele Nicușor Dan a susținut primul său discurs de politică externă în cadrul Reuniunii Anuale a Diplomației Române, prezentând direcțiile strategice pe care le consideră prioritare pentru următorii ani.
„Politica noastră externă trebuie să rămână predictibilă și coerentă. Și aici, apartenența la Uniunea Europeană, apartenența la NATO, Parteneriatul Strategic cu Statele Unite, respectul pentru dreptul internațional, ordinea mondială bazată pe reguli și dialogul și cooperarea cu partenerii noștri internaționali, acestea sunt lucruri pe care nu le vom schimba”, a afirmat șeful statului, într-un discurs rostit în fața ambasadorilor români și membrilor corpului diplomatic.
El a menționat că România își va păstra direcțiile fundamentale de politică externă, dar a adăugat că „sunt trei direcții pe care activitatea noastră trebuie să se împartă sau pe care să le accentuăm: securitate, dimensiune economică și românii din afara granițelor”.
