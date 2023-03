Germania și Comisia Europeană au ajuns la un compromis care permite utilizarea carburanților ecologici pentru mașinile noi și după 2035

Germania a ajuns la un acord cu Uniunea Europeană cu privire la un regulament istoric care impune ca mașinile noi să fie neutre din punct de vedere al emisiilor de dioxid de carbon până în 2035, rezolvând o dispută care amenința să submineze planul ambițios al blocului pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, relatează Bloomberg.

Acordul a fost anunțat sâmbătă oficiali din ambele părţi, la o zi după ce subiectul a fost intens discutat și la Consiliul European de primăvară între liderii europeni, multe țări dezaprobând comportamentul Germaniei de a face asemenea presiuni.

Disputa dintre oficialii de la Berlin şi cei de la Bruxelles avea drept miză posibilitatea constructorilor auto de a produce autoturisme care să utilizeze aşa-numiţii combustibili ecologici şi după 2035, transmite DPA, potrivit Agerpres.

“Am ajuns la un acord cu Germania cu privire la utilizarea viitoare a combustibililor ecologici în autoturisme. Vom lucra acum pentru ca regulamentul privind standardele de CO2 pentru autovehicule să fie adoptat cât mai curând posibil”, a scris vicepreşedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, pe contul său de Twitter.

We have found an agreement with Germany on the future use of efuels in cars.

We will work now on getting the CO2-standards for cars regulation adopted as soon as possible, and the Commission will follow-up swiftly with the necessary legal steps to implement recital 11.

— Frans Timmermans (@TimmermansEU) March 25, 2023