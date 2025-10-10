U.E.
Germania și Egiptul vor organiza o conferință internațională pentru reconstrucția Fâșiei Gaza
Germania intenționează să colaboreze cu Egiptul pentru organizarea unei conferințe internaționale dedicate reconstrucției Fâșiei Gaza, a anunțat vineri cancelarul Friedrich Merz, potrivit AFP, preluat de Agerpres.
Scopul principal al reuniunii, a explicat Merz, „ar trebui să fie să răspundă nevoilor celor mai urgente, precum reconstrucția aprovizionării cu apă, cu energie și a asistenței medicale”.
Anunțul vine în contextul în care guvernul israelian a aprobat în noaptea de joi spre vineri prima fază a acordului de încetare a focului în Gaza și de eliberare a ostaticilor, negociat sub medierea președintelui american Donald Trump.
Friedrich Merz a cerut „o aplicare rapidă a acestui acord”, subliniind că „ostaticii trebuie să-și regăsească în sfârșit familiile, iar ajutorul umanitar trebuie să ajungă rapid la populația din Gaza”.
Printre cele 47 de persoane reținute în Gaza, dintre care cel puțin 25 ar fi decedat, se află și cetățeni germani, potrivit autorităților de la Berlin.
Guvernul german a anunțat, de asemenea, că va furniza 29 milioane de euro suplimentare pentru ajutor umanitar, fonduri care vor fi direcționate către sprijin medical și psihologic pentru ostaticii eliberați, precum și către proiecte de urgență în domeniul sănătății și infrastructurii de bază.
BANCA CENTRALĂ EUROPEANĂ
BCE dă asigurări că introducerea euro digital nu ar amenința stabilitatea sistemului bancar european
Introducerea unui euro digital, o versiune digitală a numerarului, cu o limită de deținere per cont, nu ar amenința stabilitatea sistemului bancar european, arată un studiu publicat vineri de Banca Centrală Europeană (BCE), informează AFP, potrvit Agerpres.
Studiul, elaborat la cererea colegislatorilor europeni, evaluează impactul potenţial al diferitelor limite de deţinere – până la 3.000 euro de persoană pentru depozitele bancare, garantate de BCE – asupra lichidităţii şi profitabilităţii sectorului.
Proiectul euro digital avansează: din 2023, BCE testează tehnologia, în timp ce UE nu a definit încă un cadru juridic.
Dacă legislaţia europeană va fi gata până la sfârşitul anului 2026, „euro digital va fi lansat până la mijlocul anului 2029”, a declarat Piero Cipollone, membru al Comitetului Executiv al BCE, într-un interviu acordat recent săptămânalului financiar Milano Finanza.
Potrivit BCE, această nouă formă de „numerar digital” ar oferi un mijloc de plată sigur, gratuit şi anonim, accesibil tuturor, inclusiv offline, păstrând în acelaşi timp suveranitatea monetară europeană împotriva giganţilor privaţi americani.
Studiul publicat vineri face distincţia între un scenariu „normal”, în care euro digital este utilizat pur şi simplu ca mijloc de plată, şi un scenariu extrem de „retragere spre siguranţă” în perioade de criză financiară. În cel mai probabil scenariu, efectele ar fi „foarte limitate”, potrivit studiului.
Rata de lichiditate a băncilor, un indicator cheie care măsoară capacitatea unei instituţii de a face faţă unei crize de lichiditate pe termen scurt, ar rămâne mult peste pragurile de reglementare pentru majoritatea instituţiilor, nouă dintre ele scăzând uşor sub pragurile de reglementare, conform autorilor studiului. De asemenea, profitabilitatea ar fi afectată doar marginal, cu o scădere estimată între 0,1 şi 0,2 puncte în ceea ce priveşte rentabilitatea capitalului propriu, se mai arată în studiul menţionat.
Unele bănci private, în special din Franţa, se tem însă de un scenariu mai rău, cu o retragere a depozitelor clienţilor lor odată ce euro digital va fi implementat.
BCE a testat acest scenariu de criză şi a concluzionat că retragerile vor rămâne sub control: 156 de miliarde de euro cu un plafon de 500 de euro şi până la 699 de miliarde de euro cu un plafon de 3.000 de euro, reprezentând 2,2% din activele bancare sau 8,2% din depozitele curente.
Aceste niveluri rămân mult sub cele observate în timpul crizelor anterioare: 20,9% din depozite retrase în Cipru în 2013, 25,9% în Grecia în 2015 şi 6,4% în Belgia în timpul lansării unui produs de economii atractiv.
Instituţia cu sediul la Frankfurt subliniază că retrageri masive ar putea avea loc chiar şi fără un euro digital. De exemplu, cei care au economii în bănci ar putea să îşi mute banii către alte forme de active digitale ce servesc drept refugiu sigur, în special monede stabile (criptomonede), adesea susţinute de valute străine, în principal dolar.
COMISIA EUROPEANA
Comisia Europeană examinează măsurile de protecție a minorilor pe Snapchat, YouTube, Apple Store și Google Play în temeiul Actului privind serviciile digitale
Comisia Europeană a inițiat primele acțiuni de investigare în conformitate cu Orientările privind protecția minorilor în temeiul Actul privind serviciile digitale (DSA).
Comisia Europeană solicită Snapchat, YouTube, Apple și Google să furnizeze informații cu privire la sistemele lor de verificare a vârstei, precum și la modul în care împiedică minorii să acceseze produse ilegale, inclusiv droguri sau țigări electronice, sau materiale dăunătoare, cum ar fi conținutul care promovează tulburările alimentare.
„Vom face tot ce este necesar pentru a asigura bunăstarea fizică și psihică a copiilor și adolescenților online. Acest demers începe cu platformele online. Platformele au obligația de a asigura siguranța minorilor pe serviciile lor, fie prin măsuri incluse în orientările privind protecția minorilor, fie prin măsuri la fel de eficiente, alese de ele însele. Astăzi, împreună cu autoritățile naționale din statele membre, evaluăm dacă măsurile luate până în prezent de platforme protejează într-adevăr copiii”, a declarat vicepreședintele executiv pentru suveranitate tehnologică, Henna Virkkunen, într-un comunicat al instituției din care face parte.
Comisia solicită Snapchat să furnizeze informații despre modul în care împiedică accesul copiilor cu vârsta sub 13 ani la serviciile sale, astfel cum este interzis de propriile condiții de utilizare ale platformei. Comisia solicită, de asemenea, Snapchat să furnizeze informații despre măsurile pe care le-a luat pentru a împiedica vânzarea de produse ilegale destinate copiilor, cum ar fi țigările electronice sau drogurile.
În ceea ce privește YouTube, pe lângă informații despre sistemul său de verificare a vârstei, Comisia solicită mai multe detalii despre sistemul său de recomandări, în urma semnalării difuzării de conținut dăunător către minori.
În ceea ce privește Apple App Store și Google Play, Comisia solicită informații cu privire la modul în care acestea gestionează riscul ca utilizatorii, inclusiv minorii, să poată descărca aplicații ilegale sau dăunătoare, inclusiv aplicații de jocuri de noroc și instrumente pentru crearea de conținut sexualizat fără consimțământ, așa-numitele „aplicații nudify”.
Comisia Europeană încearcă, de asemenea, să înțeleagă modul în care cele două magazine de aplicații aplică clasificările pe categorii de vârstă ale aplicațiilor.
Pentru a asigura aplicarea eficientă a Orientărilor privind protecția minorilor pe toate platformele, mari și mici, Comisia ia măsuri suplimentare împreună cu autoritățile naționale pentru a identifica platformele care prezintă cel mai mare risc pentru copii.
ROMÂNIA
Ungaria este interesată de succesul economiei României, spune Viktor Orban: Cu cât românii au mai mulți bani, cu atât comerțul româno-ungar funcționează mai bine
Premierul ungar Viktor Orban a declarat vineri, într-un interviu acordat postului public de radio Kossuth, difuzat de la Cluj-Napoca, că Ungaria dorește să trăiască în pace și cooperare cu vecinii săi, subliniind importanța relației bilaterale cu România, transmite agenția MTI, preluat de Agerpres.
„Noi, maghiarii, vrem să trăim în pace și cooperare cu vecinii noștri”, a afirmat Orban, aflat în România pentru a participa la cel de-al 17-lea Congres al UDMR, organizat la Cluj.
Șeful guvernului ungar a descris relațiile româno-ungare drept „atât de complexe încât este foarte dificil să ne imaginăm ceva mai complicat”, adăugând că, „având în vedere trecutul nostru istoric comun, atunci când există pace și cooperare, aceasta nu este naturală sau accidentală; este rezultatul unei decizii”.
Premierul ungar a remarcat, de asemenea, că România are în prezent un prim-ministru care gândește similar cu guvernul ungar, ceea ce creează „o oportunitate care trebuie valorificată pentru a îmbunătăți cooperarea”.
Orban a menționat că România trece printr-o perioadă dificilă de reechilibrare economică și financiară, pe care a descris-o drept „o provocare dureroasă și semnificativă”.
Totodată, el a subliniat importanța României ca partener comercial esențial pentru Ungaria, explicând că „cu cât românii au mai mulți bani, cu atât comerțul româno-ungar funcționează mai bine”.
Viktor Orban se află la Cluj pentru a participa la Congresul UDMR, la care sunt invitați și președintele Nicușor Dan și premierul Ilie Bolojan.
