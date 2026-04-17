Germania și Franța au opinii divergente cu privire la potențialul rol al SUA în misiunea de asigurare a securității Strâmtorii Ormuz

Franța și Germania au opinii diferite când vine vorba de oportunitatea implicării Statelor Unite în planurile preliminare ale Europei de a asigura securitatea Strâmtorii Ormuz, informează Politico Europe.

Președintele francez Emmanuel Macron găzduiește discuții cu liderii „țărilor nebeligerante” pentru a planifica o misiune „strict defensivă” menită să asigure securitatea acestei căi navigabile cruciale odată ce luptele vor înceta, potrivit unui comunicat al președinției. Un oficial al președinției franceze a declarat că planificarea condusă de francezi „nu include SUA”.

Însă joi, cancelarul german Friedrich Merz a afirmat că, deși Germania este „fundamental pregătită” să contribuie la securizarea rutelor maritime în cadrul unor condiții stricte, el dorește totodată să „discute participarea forțelor armate americane” la inițiativa lansată inițial de Franța și Marea Britanie.

„Există argumente solide în favoarea acestei inițiative”, a declarat Merz în cadrul unei conferințe de presă la Berlin, referindu-se la un efort comun al Europei și Statelor Unite.

Această poziție îl plasează pe Merz pe o potențială traiectorie de coliziune cu Macron, care a criticat mai vehement atacurile SUA și ale Israelului asupra Iranului. Deși Franța a declarat că nu va participa la operațiunile militare ale SUA, țara a desfășurat un portavion și alte nave pentru a ajuta la apărarea aliaților regionali din Golf.

„Nu vom intra într-o coaliție cu SUA și nu cred că Germania o va face”, a declarat oficialul președinției franceze, căruia i s-a acordat anonimatul din motive de protocol.

În timp ce europenii încearcă să ajungă la un acord privind un plan de securizare a Strâmtorii Hormuz, oficialii americani descriu inițiativa ca fiind o acțiune fără substanță, susținând că Statele Unite pot face față singure acestei sarcini.

„Marina Statelor Unite dispune de resurse și mijloace mai mult decât suficiente pentru a asigura singură securitatea strâmtorii și nu are nevoie de ajutorul niciunei alte țări”, a declarat joi purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Olivia Wales.

Joi, Germania și-a exprimat disponibilitatea de a trimite nave de dragare a minelor pentru a asigura securitatea strâmtorii, dar numai în condiții stricte. Oficialii germani afirmă că ar participa la o astfel de misiune numai în cazul în care ar exista un armistițiu stabil, un mandat internațional – „de preferință” din partea ONU – și aprobarea oficială a Bundestagului. Merz a subliniat că Berlinul este încă „departe” de o astfel de decizie.

Merz, prim-ministrul britanic Keir Starmer și prim-ministrul italian Giorgia Meloni vor participa vineri la reuniunea găzduită de Macron, în timp ce reprezentanți ai altor până la 30 de țări vor participa de la distanță.

Dezacordul franco-german survine în contextul în care un armistițiu fragil între Washington și Teheran rămâne în vigoare. În timpul întâlnirii de vineri de la Paris, liderii europeni ar putea profita de ocazie pentru a-l contacta pe președintele american Donald Trump și a face presiuni pentru o soluție diplomatică a conflictului, potrivit unui oficial al președinției franceze.

„Vrem ca războiul să se încheie cât mai curând posibil. Vrem să consolidăm armistițiul și ne opunem unor noi atacuri”, a declarat oficialul.