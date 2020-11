Germania și Franța semnalează că amenințarea terorismului reprezintă o realitatea europeană care necesită un răspun coordonat și rapid

Cancelarul german, Angela Merkel, aflată la cârma Consiliului Uniunii Europene, și președintele francez, Emmanuel Macron, au subliniat luni nevoia unei reforme urgente a sistemului de frontiere deschise al Spațiului Schengen, ca urmare a recentelor atacuri teroriste.

În urma unui mini-summit dedicat răspunsului european la amenințările teroriste, susținut în format de videoconferință, cancelarul german a menționat ”sistemul de intrare-ieşire din spaţiul Schengen, care ar trebui să fie gata în 2022”. ”Este vital să ştim cine intră şi cine părăseşte spaţiul Schengen”, a completat Merkel, potrivit Reuters, informează Digi24.

Aproape simultan a susținut declarații și președintele francez, Emmanuel Macron, care a semnalat în urma unui mini-summit la care au participat și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, dar și cancelarul austriac, Sebastian Kurz, premierul olandez, Mark Rutte, și președintele Consiliului European, Charles Michel, că ameninţarea terorismului este o realitate europeană care are nevoie de un răspuns coordonat şi rapid. ”Slăbiciunile de la frontiera externă sau din interiorul unui stat membru reprezintă un risc de securitate pentru toții membrii” UE, a completat Macron, în cadrul unei conferințe de presă alături de cancelarul austriac, Sebastian Kurz.

Acesta din urmă a subliniat că lupta împotriva extremismului este una comună. ”Există probleme sociale majore în întreaga Uniune. Trebuie să luptăm cu toții împotriva organizațiilor și persoanelor care urăsc profund valorile pe care le considerăm ca fiind cele mai importante atuuri ale noastre: democrația, statul de drept și libertatea de exprimare”, a spus șeful Executivului de la Viena, potirivt Politico Europe, dublând astfel declarațiile președintelui Consiliului European, Charles Michel, care a evocat ”o luptă pentru prezervarea valorilor noastre fundamentale”.

În acest context, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anuțat că va prezenta în curând o nouă agendă UE a luptei împotriva terorismului, iar acțiunile sale se vor concentra pe trei domenii: prevenție, protecție și răspuns.

Our work against terrorism will focus on 3 areas: prevention, protection & response.

We will soon present a new EU agenda to fight terrorism. https://t.co/S0hv4c4FT9

