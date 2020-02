Germania și Franța vor construi o fabrică gigant de baterii pentru vehicule electrice pentru a rivaliza cu Tesla și companii chineze

Germania și Franța au realizat un plan pentru construcția unei fabrici gigant de baterii, avansând oferta de 5 miliarde de euro (5,5 miliarde de dolari) a Europei pentru a rivaliza cu compania americană Tesla Inc. și China în furnizarea de baterii pentru vehicule electrice, informează Bloomberg, preluat de Agerpres.

Fabrica, care va fi denumită Automotive Cell Co, va fi construită în apropiere de oraşul german Kaiserslautern și va costa aproximativ două miliarde de euro. Aceasta va veni în completarea unei fabrici franceze din regiunea Hauts de France.

Germania și Franța „doresc să construiască cele mai bune și mai durabile baterii” în Europa, a declarat ministrul Economiei și Energiei, Peter Altmaier, într-o declarație la Berlin, vineri. „Sunt convins că bateriile fabricate în Kaiserslautern vor stabili noi standarde privind amprenta de CO2″.

Împreună, fabricile vor costa aproximativ 5 miliarde de euro și vor avea o capacitate combinată de producţie de aproximativ 48 de Gigavaţi oră.

Susținute de Comisia Europeană, Franța și Germania au alocat subvenții pentru a atrage scepticii din industria auto pentru a investi în tehnologie. În timp ce companiile germane, cum ar fi Volkswagen AG și BMW AG, domină producția de mașini în Europa, au permis companiilor asiatice și Tesla să preia conducerea în fabricarea bateriilor.

Amperex Technology Co. sau CATL și BYD Co. Ltd. din China se numără printre liderii în fabricarea de baterii cu litiu-ion, în timp ce Tesla a investit într-un șir de „megafabrici” pentru mașinile sale electrice de lux.

Fabrica Kaiserslautern va deveni funcțională până în 2024 și va angaja 2000 de oameni, a spus șeful consiliului de administrație al Opel, Michael Lohscheller. De asemenea, Altmaier a precizat că fabricile de celule de baterii germane și franceze pot acoperi între 10% și 15% din cerere în condițiile în care Germania speră să aibă de la 7 până la 10 milioane de mașini electrice pe drumurile sale până în 2030.