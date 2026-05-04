Germania și Grecia promovează „tranziția către autonomia strategică, iar în NATO o distribuție mai echitabilă a sarcinilor de apărare”

Ministrul german de externe, Johann Wadephul, a efectuat luni o vizită la Atena pentru discuții la nivel înalt cu oficialii eleni, subliniind aprofundarea parteneriatului strategic dintre Germania și Grecia într-un context geopolitic în schimbare, marcat de războiul din Ucraina și tensiunile din Orientul Mijlociu.

Vizita are loc pe fondul unui mesaj comun privind apropierea dintre cele două state.

„Fie în NATO, fie în UE – Germania și Grecia trag în aceeași direcție”, au transmis anterior autoritățile elene, descriind deplasarea drept „un semnal al parteneriatului strâns”.

În declarațiile susținute la Atena, Wadephul a descris Grecia drept „un punct de sprijin strategic în Europa de Sud-Est” și un partener esențial în Uniunea Europeană și NATO.

„Grecia este pentru noi o ancoră strategică în sud-estul Europei, un prieten apropiat și un partener în UE și NATO. Vizita mea este un semnal clar: Germania și Grecia se apropie și mai mult – pentru o Europă care își protejează interesele și rămâne capabilă să acționeze într-o lume tot mai dificilă”, a declarat ministrul german, în cadrul unei conferințe de presă comune.

Oficialul german a avut întrevederi cu ministrul grec de externe, Giorgos Gerapetritis, urmate de discuții extinse și o conferință de presă comună, înaintea unei întâlniri cu premierul Kyriakos Mitsotakis.

Ministrul grec de externe a subliniat voința comună de aprofundare a relațiilor bilaterale și de extindere a cooperării.

„Reluăm de unde am rămas și consolidăm relațiile noastre bilaterale și cooperarea în domenii de interes comun”, a declarat Gerapetritis, evidențiind convingerea comună în multilateralism și în valorile instituțiilor democratice.

În contextul unei arhitecturi de securitate „contestate” și al unor alianțe „testate”, oficialul elen a arătat că Grecia și Germania sunt chemate să răspundă împreună noilor provocări.

„În Uniunea Europeană promovăm tranziția către autonomia strategică, iar în NATO o distribuție mai echitabilă a sarcinilor de apărare”, a spus acesta.

Gerapetritis a insistat asupra importanței menținerii relației transatlantice, în paralel cu consolidarea capacităților europene.

„Considerăm această relație extrem de importantă. Alianța NATO trebuie să rămână puternică, iar autonomia strategică a Europei va contribui la o repartizare mai echitabilă a responsabilităților”, a subliniat șeful diplomației elene.

În plus, Wadephul a pledat pentru o cooperare mai strânsă în domeniul apărării, inclusiv în achiziții comune și dezvoltarea industriei de profil, în contextul în care Europa își consolidează autonomia strategică.

La rândul său, ministrul grec a subliniat că viitoarea cooperare în materie de armament trebuie să respecte două principii: interoperabilitatea și evitarea dependențelor excesive.

„Apărarea trebuie să servească atât interesele naționale, cât și cele europene. În fond, participăm la aceeași apărare colectivă”, a declarat acesta.

În același timp, Gerapetritis a atras atenția că sistemele de armament achiziționate de state terțe „nu trebuie utilizate împotriva unor țări aliate”, într-o referire indirectă la echilibrele sensibile din regiune.

Discuțiile au vizat și evoluțiile din Ucraina și Orientul Mijlociu, precum și coordonarea în cadrul UE și NATO. În acest context, Grecia a reiterat sprijinul pentru menținerea libertății de navigație, în special în Strâmtoarea Ormuz.

„Libertatea de navigație este o obligație universală, esențială nu doar pentru comerțul global, ci și pentru pace și prosperitate”, a declarat Gerapetritis. El a avertizat că blocarea acestei rute ar avea consecințe majore. „Orice obstrucționare a liberei navigații constituie o lovitură uriașă pentru lume”, a adăugat el.

Grecia susține inițiativele internaționale pentru asigurarea tranzitului sigur prin Strâmtoarea Ormuz și este pregătită să contribuie la acestea.

„Este important să prevenim ca această criză să scape de sub control, afectând economia globală, lanțul alimentar și viața de zi cu zi a cetățenilor”, a subliniat ministrul grec.

Pe agenda discuțiilor s-au aflat și priorități europene precum viitorul buget multianual al UE și extinderea Uniunii, inclusiv perspectiva Balcanilor de Vest, unde Grecia joacă un rol activ.

În paralel, cele două state urmăresc aprofundarea cooperării economice, pe fondul redresării economice a Greciei. Oficialii germani au evidențiat performanța recentă a economiei elene și potențialul pentru investiții în energie, digitalizare și inovare.

Vizita de la Atena se înscrie în seria contactelor bilaterale recente și reflectă consolidarea relațiilor germano-elene, într-un moment în care Europa încearcă să își redefinească rolul strategic într-un mediu internațional tot mai instabil.

Mitsotakis și președintele francez Emmanuel Macron au prelungit recent acordul de cooperare strategică din 2021 pentru încă cinci ani. Acest acord prevede o garanție de securitate din partea Franței pentru Grecia, premierul elen calificând atunci drept „zi istorică” semnarea acestui document.