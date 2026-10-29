Germania și Japonia se angajează să aprofundeze cooperarea în domeniul securității economice și al tehnologiilor de vârf, „în contextul unor circumstanțe internaționale din ce în ce mai dificile”

Cancelarul german Friedrich Merz și prim-ministrul japonez Sanae Takaichi au convenit miercuri, la Tokyo, să aprofundeze cooperarea în domeniul securității economice și al tehnologiilor de vârf.

Este prima vizită a lui Merz în Japonia de la preluarea mandatului, în mai 2025, informează Euronews.

„În contextul unor circumstanțe internaționale din ce în ce mai dificile, colaborarea dintre cele două națiuni ale noastre — legate printr-un angajament ferm de a contribui împreună la <<pacea și stabilitatea comunității internaționale>> — a devenit mai importantă ca niciodată. Cu această ocazie, a fost o mare plăcere să demonstrăm lumii legătura de neclintit dintre cele două națiuni ale noastre, ca țări înrudite care împărtășesc valori și principii comune, în calitatea noastră de <<parteneri premium>>”, a subliniat premierul nipon.

În declarația comună dată publicității la finalul întrevederii, China și Statele Unite nu sunt menționate în mod explicit, dar document face aluzie la aceste două puteri.

Beijingul și Washingtonul și-au folosit în repetate rânduri politicile economice ca mijloc de a exercita presiune asupra partenerilor și rivalilor.

„Atât șefii de stat, cât și cei de guvern și-au exprimat profunda îngrijorare cu privire la utilizarea tot mai frecventă a coerciției economice, de exemplu prin restricții arbitrare la export și măsuri de retorsiune care afectează materiile prime esențiale. De asemenea, aceștia au respins măsurile și practicile care nu se bazează pe principiile pieței și care conduc la supracapacitate și la denaturarea pieței, subminând astfel securitatea și reziliența noastră economică”, se menționează în declarația comună.

Cele două țări au declarat că intenționează să-și intensifice cooperarea în ceea ce privește monitorizarea și evaluarea lanțurilor de aprovizionare, pentru a preveni utilizarea abuzivă a dependențelor economice ca instrument de presiune. De asemenea, acestea analizează posibilitatea unei colaborări mai strânse în sectoare-cheie precum materiile prime critice, semiconductorii, bateriile, autovehiculele electrice, inteligența artificială industrială, robotica, produsele farmaceutice și energia eoliană.

În ceea ce privește materiile prime critice, Merz și Takaichi au salutat semnarea unei declarații comune de intenție. În același timp, aceștia au anunțat planuri de extindere a bazei de aprovizionare și de îmbunătățire a suplinirii elementelor de pământuri rare în industria auto a ambelor țări.

Japonia s-a confruntat cu blocaje în aprovizionarea cu pământuri rare după ce China a restricționat exporturile mai multor materii prime importante. În noiembrie, Takaichi s-a adresat parlamentului japonez, afirmând că Japonia ar putea interveni militar în cazul unei crize legate de Taiwan. Beijingul consideră insula guvernată democratic ca făcând parte din propriul său teritoriu.

Takaichi și Merz au convenit, de asemenea, să stabilească un dialog la nivel înalt privind inteligența artificială și să colaboreze mai strâns în ceea ce privește protecția împotriva atacurilor cibernetice. Ambele domenii capătă o importanță tot mai mare pentru guvernul japonez, pe măsură ce criminalitatea cibernetică bazată pe inteligența artificială crește vertiginos în țară.

În declarația lor comună, cei doi lideri și-au exprimat îngrijorarea cu privire la situația din Marea Chinei de Est și din Marea Chinei de Sud. Aceștia au respins încercările unilaterale de a modifica condițiile existente prin forță sau coerciție – oriunde în lume ar avea loc acestea. De asemenea, au subliniat importanța păcii și a stabilității în Strâmtoarea Taiwan și au făcut apel la o soluționare pașnică a conflictelor dintre China și Taiwan.

Având în vedere tensiunile geopolitice în creștere, se preconizează că Germania și Japonia își vor intensifica cooperarea cu aliații și cu statele care împărtășesc aceleași valori. Ambele părți și-au reafirmat angajamentul față de libertate, democrație, comerț echitabil, statul de drept și drepturile omului.

De asemenea, cooperarea militară în regiunea Indo-Pacific va fi extinsă în continuare.

În cadrul unui forum economic desfășurat miercuri dimineață la Tokyo, cancelarul Merz a făcut un apel la crearea unei noi alianțe politice menite să consolideze comerțul global bazat pe norme. Alianța are ca scop apărarea și dezvoltarea în continuare a comerțului pe baza acordurilor internaționale. În același timp, aceasta ar putea „oferi un impuls politic și, de asemenea, să reacționeze în mod concertat atunci când ordinea bazată pe norme este amenințată”.

Germania intenționează să investească două miliarde de euro în inteligența artificială și în tehnologia de vârf până în 2029. Japonia își propune să atragă investiții private de aproximativ 18 miliarde de euro în aceste domenii până în 2040.