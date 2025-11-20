U.E.
Germania și Polonia reiterează nevoia de a continua sprijinul pentru Ucraina. Într-o discuție telefonică cu Donald Tusk, Friedrich Merz condamnă în „cei mai duri termeni” sabotarea unei linii de cale ferată din Polonia
Cancelarul Friedrich Merz a avut miercuri seara o convorbire telefonică cu premierul polonez Donald Tusk, potrivit unei declarații a purtătorului de cuvânt al guvernului german, informează The Guardian.
Cei doi au discutat despre actul de sabotaj feroviar al Moscovei de la sfârșitul săptămânii trecute, Merz „condamnând atacul în cei mai duri termeni” și „reafirmând solidaritatea Germaniei cu Polonia”.
Ei au discutat, de asemenea, despre necesitatea continuării sprijinului acordat Ucrainei și despre viitoarele consultări guvernamentale din decembrie.
Traficul feroviar pe ruta aglomerată Varșovia-Lublin a fost întrerupt duminică dimineață după ce un mecanic de tren Intercity de mare viteză a observat avariile la linie și a avertizat trenurile din apropiere.
Autorii sunt doi cetățeni ucraineni „care au colaborat și cooperat cu serviciile rusești pentru o perioadă îndelungată”, potrivit declarațiilor premierului polonez.
Aceștia au părăsit țara lor și s-au îndreptat spre Belarus, de unde au ajuns în Polonia cu puțin timp înainte de a comite atacul asupra liniei ferate. Ambii s-au întors în Belarus înainte ca serviciile poloneze să îi identifice.
Ruta feroviară Varșovia-Lublin care a fost atacată este una dintre cele mai aglomerate din țară, legând capitala de cel mai mare oraș din estul Poloniei și continuând spre Ucraina.
În context, Polonia și Ucraina au anunțat că vor forma un grup de lucru comun pentru a contracara sabotajele Rusiei, în vreme ce Varșovia a decis, drept răspuns, să revoce acordul de funcționare pentru ultimul consulat al Rusiei din Polonia.
De la atacul pe scară largă al Rusiei asupra Ucrainei în februarie 2022, Polonia se află în stare de alertă maximă în ceea ce privește cazurile de spionaj și sabotaj străin și a arestat mai multe persoane din aceste motive.
Luna trecută, doi cetățeni ucraineni au fost reținuți sub suspiciunea de spionaj pentru un serviciu de informații străin. Alte incidente recente includ un presupus refugiat belarus acuzat de autorități că ar fi agent rus, un incendiu provocat într-un centru comercial din apropierea Varșoviei și o presupusă tentativă de sabotaj a unei gări din sudul Poloniei prin abandonarea unui vagon nemarcat pe liniile ferate utilizate de trenurile de călători.
COMISIA EUROPEANA
Comisia Europeană propune măsuri pentru a consolida pensiile suplimentare pentru ca „fiecare persoană să își poată menține un nivel bun de trai la pensionare”
Comisia Europeană a adoptat un pachet de măsuri menit să ajute cetățenii să obțină venituri adecvate la pensionare, prin îmbunătățirea accesului la pensii suplimentare mai bune și mai eficiente.
Potrivit unui comunicat al executivului european, acțiunile propuse urmăresc să completeze – nu să înlocuiască – pensiile publice, care reprezintă fundamentul sistemelor de pensii din toate statele membre.
Pachetul de astăzi face parte din Strategia Comisiei privind Uniunea Economiilor și Investițiilor (SIU), care își propune să creeze mai multe oportunități pentru gospodării de a-și crește averea prin piețele de capital, stimulând totodată creșterea economică și competitivitatea UE.
„Obiectivul nostru este clar: fiecare persoană ar trebui să își poată menține un nivel bun de trai la pensionare. De aceea am avut o abordare cuprinzătoare pentru a consolida pensiile suplimentare, care să completeze, nu să înlocuiască, pensiile publice. Măsurile noastre le vor oferi europenilor instrumente mai bune pentru a-și planifica cu încredere vârsta a treia, deschizând în același timp noi surse de finanțare pentru a susține economia UE. Îi îndemn pe toți actorii implicați, inclusiv statele membre, să ni se alăture, deoarece implementarea eficientă la nivel național va fi esențială pentru atingerea acestor obiective comune”, a declarat Maria Luis Albuquerque, comisar european pentru servicii financiare şi Uniunea Economiilor și Investițiilor.
Având în vedere schimbările demografice și dinamica pieței forței de muncă, care impun adaptarea sistemelor de pensii, pensiile suplimentare – atât sistemele de pensii ocupaționale, cât și cele personale – pot ajuta cetățenii să obțină venituri mai diversificate la pensie, sporind securitatea și stabilitatea financiară la pensionare.
Acestea pot completa avantajele pensiilor publice care, în multe cazuri, nu vor fi suficiente pentru a menține un nivel de trai adecvat, în special în rândul persoanelor vulnerabile și al femeilor, unde diferența de pensie între bărbați și femei se situează în prezent la 24,5 %.
Sisteme de pensii suplimentare mai solide și mai eficiente pot contribui, de asemenea, la creșterea economică și la competitivitatea Europei, prin mobilizarea economiilor pe termen lung pentru investiții productive.
Obiectivul măsurilor propuse este de a consolida atât cererea, cât și oferta de pensii suplimentare. Inițiativele respectă pe deplin competențele statelor membre de a organiza și concepe sistemele naționale de pensii, precum și autonomia partenerilor sociali în cazul în care aceștia sunt responsabili de instituirea și gestionarea sistemelor de pensii.
Acest pachet se bazează pe și completează celelalte inițiative ale Comisiei în materie de educație financiară anunțate până în prezent, inclusiv cele privind educația financiară și recomandarea privind conturile de economii și de investiții, care vizează în mod colectiv îmbunătățirea bunăstării financiare a cetățenilor UE, în special prin extinderea opțiunilor de a obține randamente mai bune din economiile lor.
Măsuri propuse
Recomandare privind sistemele de urmărire a pensiilor, tablourile de bord ale pensiilor și înscrierea automată în sistemele de pensii suplimentare
Comisia recomandă statelor membre:
- Să pună în aplicare, în conformitate cu circumstanțele naționale și respectând pe deplin rolul și autonomia partenerilor sociali și prerogativele de negociere colectivă, înscrierea automată, adică includerea automată a lucrătorilor în sistemele de pensii suplimentare, cu libertatea deplină a persoanelor fizice de a se retrage. Acest demers se va baza pe bunele practici existente în UE și pe lecțiile învățate din alte țări. Aceasta este o modalitate de a crește participarea la sistemele de pensii suplimentare și de a debloca o piață mai mare a pensiilor suplimentare;
- Dezvoltarea în continuare a unor sisteme comprehensive de urmărire a pensiilor, pentru a oferi cetățenilor o imagine clară asupra drepturilor lor la pensie și asupra beneficiilor preconizate în cadrul tuturor sistemelor de pensii. Astfel de sisteme de urmărire vor contribui la soluționarea problemei participării scăzute la sistemele de pensii suplimentare, adesea cauzată de conștientizarea limitată a cetățenilor cu privire la pensia lor viitoare. Aceste sisteme ar trebui să fie compatibile cu Serviciul european de urmărire, sprijinind mobilitatea transfrontalieră
- Dezvoltarea de tablouri de bord naționale privind pensiile, pentru ca factorii de decizie din statele membre să aibă o imagine mai clară asupra acoperirii, sustenabilității și adecvării sistemului lor de pensii multipilon. Aceste tablouri de bord naționale ar fi în cele din urmă integrate într-un tablou de bord privind pensiile la nivelul UE.
Propunere legislativă de modificare a Directivei privind instituțiile pentru furnizarea de pensii ocupaționale (IFPO) II
Directiva IFPO II a stabilit standarde comune la nivelul UE pentru a asigura o gestionare și o supraveghere solide ale IFPO, respectând în același timp rolul partenerilor sociali. Cu toate acestea, multe sisteme rămân prea mici pentru a-și diversifica investițiile și a oferi rezultate optime pentru persoanele care economisesc.
Pentru a valorifica potențialul pensiilor ocupaționale, Comisia propune consolidarea și modernizarea cadrului pentru a sprijini mai bine eficiența, amploarea și încrederea în pensiile suplimentare.
Revizuirea îmbunătățește protecția deponenților și elimină barierele din calea consolidării determinate de piață și a altor forme de promovare a economiilor de scară. Aceste măsuri vor ajuta IORP-urile să funcționeze mai eficient, să reducă costurile, să-și diversifice portofoliile de investiții, inclusiv în acțiuni, pentru a obține randamente mai mari din economiile cetățenilor. Acest lucru contribuie, de asemenea, la creșterea oportunităților de finanțare pentru întreprinderile europene.
Propunere legislativă de modificare a Regulamentului privind un produs paneuropean de pensii individuale (PEPP)
Revizuirea Regulamentului PEPP vizează să facă din produsul paneuropean de pensii individuale (PEPP) o opțiune mai atractivă, mai accesibilă și mai rentabilă pentru persoanele care economisesc. Aceasta va elimina cerințele și caracteristicile de concepție existente care au împiedicat adoptarea PEPP, asigurând în același timp în continuare un nivel ridicat de protecție a consumatorilor.
Revizuirea introduce un „PEPP de bază” accesibil și ușor de utilizat, investit în active financiare simple și oferit publicului fără consultanță. Persoanele care economisesc vor avea, de asemenea, acces la PEPP-uri „personalizate” care pot include garanții și active mai complexe, necesitând consultanță pentru a se asigura că consumatorii le înțeleg. Astfel, PEPP va putea fi adaptat la diferite preferințe ale investitorilor și va fi adecvat pentru diverse tipuri de furnizori, inclusiv administratori de active și asigurători. PEPP va putea fi utilizat și la locul de muncă și ar putea servi ca instrument de înscriere automată, în cazul în care acest lucru este permis de legislația națională și respectă pe deplin prerogativele și autonomia partenerilor sociali.
Aceste modificări vor reduce barierele în calea furnizării și distribuției, vor lărgi gama de opțiuni pentru persoanele care economisesc, fiind susținute de un tratament fiscal favorabil și coerent, întrucât statele membre vor fi obligate să ofere un tratament fiscal comparabil între produsele naționale de pensii personale.
Clarificarea principiului persoanei prudente
Principiul persoanei prudente reglementează modul în care furnizorii de IORP și PEPP ar trebui să investească și să gestioneze portofoliile lor de active. Cu toate acestea, acest principiu a fost interpretat și pus în aplicare în mod foarte diferit în statele membre, ceea ce a limitat adesea capacitatea sistemelor de pensii de a-și diversifica investițiile, în special în acțiuni. În conformitate cu strategia SIU, comunicarea Comisiei adoptată astăzi clarifică acest principiu, cu scopul de a crește investițiile în acțiuni – atât private, cât și cotate la bursă – pentru a ajuta cetățenii să obțină randamente mai mari pe termen lung din economiile lor și pentru a elibera noi surse de finanțare pentru economia UE.
COMISIA EUROPEANA
„Totul poate fi transformat în armă” în comerțul mondial, avertizează comisarul european Maroš Šefčovič: Sistemul comercial bazat pe lanțuri de aprovizionare globale sigure a apus
Comisarul european pentru comerț și securitate economică, Maroš Šefčovič, a declarat că sistemul comercial global vechi de zeci de ani, cu lanțuri de aprovizionare globale sigure, a apus.
În urma celei mai recente dispute dintre UE și China privind furnizarea de cipuri pentru industria auto, el a declarat într-o conferință la Bruxelles că „totul poate fi folosit ca armă”, arată The Guardian.
Comerțul, a spus el, este „noul instrument” în războaiele comerciale care provoacă în prezent valuri geopolitice între China și SUA, Europa și SUA, Beijingul impunând după bunul plac interdicții la import și export.
„Europa s-a bazat ani de zile pe lanțurile de aprovizionare globale fiabile; aceasta este o situație nouă. Și, brusc, s-ar putea să avem noi tarife, s-ar putea să avem noi controale asupra exporturilor. Pur și simplu, acel sistem, care a fost construit de-a lungul a zeci de ani, nu mai există. Totul ar putea fi transformat în armă. Așadar, din păcate, a devenit noul instrument în această, aș spune, competiție geopolitică”, a atras atenția Šefčovič.
O „Organizație Mondială a Comerțului care funcționează bine”, cu reforme, este vitală pentru viitorul comerțului liber, a adăugat el.
China și-a înăsprit controlul asupra mineralelor critice, extinzând controalele la exportul de pământuri rare și alte materiale vitale pentru industriile de tehnologie curată și apărare.
Controalele asupra exporturilor impuse de Beijing au zguduit piețele și au perturbat lanțurile de aprovizionare, companiile europene confruntându-se cu întârzieri îndelungate și creșteri bruște ale prețurilor din cauza penuriei de materii prime.
UE, care depinde de China pentru aproape 99% din aprovizionarea cu pământuri rare, s-a străduit să-și reducă dependența.
Ca urmare a unei întâlniri între președintele american Donald Trump și omologul chineaz Xi Jinping, desfășurată în Coreea de Sud în octombrie, Beijingul a acceptat să amâne cu un an ultima rundă de restricții la exportul de metale rare, decizie care se va aplica și UE.
COMISIA EUROPEANA
Comisia Europeană prezintă o strategie de transformare și digitalizare a sistemelor de justiție din UE: Contribuim la competitivitatea economiei noastre și ne asigurăm că tehnologia este în serviciul cetățenilor
Comisia Europeană a prezentat pachetul privind justiția digitală 2030, o inițiativă menită să modernizeze sistemele judiciare din întreaga UE și să asigure că profesioniștii din domeniul justiției dispun de instrumente adecvate pentru era digitală.
Potrivit unui comunicat al executivului european, această foaie de parcurs strategică vizează accelerarea digitalizării sistemelor judiciare din întreaga UE, oferind cetățenilor, întreprinderilor și profesioniștilor din domeniul justiției mijloace de acțiune prin inovare și colaborare transfrontalieră.
Pachetul „Justiție digitală” include Strategia „Justiția Digitală 2030” și Strategia europeană de formare judiciară 2025-2030.
Împreună, aceste strategii vor stimula transformarea digitală a sistemelor judiciare, valorificând tehnologii de ultimă generație, precum inteligența artificială (IA), pentru a spori eficiența, a reduce costurile și a îmbunătăți accesul la justiție pentru toți, arată Comisia Europeană.
„Digitalizarea și inteligența artificială transformă societățile noastre, inclusiv sistemul judiciar. Prin pachetul <<Justiție digitală 2030>>, modernizăm sistemele judiciare din Europa, contribuind la competitivitatea economiei noastre și asigurându-ne în același timp că tehnologia este în serviciul cetățenilor, menținând justiția deschisă, accesibilă și bazată pe valorile noastre”, a declarat Henna Virkkunen, vicepreședinte executiv al Comisiei Europene pentru suveranitate tehnologică, securitate și democrație.
Strategia „Justiție digitală 2030” prezintă 14 măsuri concrete menite să ajute statele membre să valorifice potențialul IA și al instrumentelor digitale în sistemele judiciare, de exemplu:
- Promovarea schimbului de bune practici între statele membre în ceea ce privește instrumentele digitale utilizate de practicienii din domeniul juridic în întreaga UE, găzduite pe portalul european e-justiție;
- Dezvoltarea unui set de instrumente care să permită statelor membre să partajeze instrumentele informatice și de inteligență artificială utilizate în justiție pentru a accelera digitalizarea și a contribui la generarea de economii;
- Stimularea spațiului european de date juridice pentru a facilita și mai mult accesul online la legislație și jurisprudență, utilizând accesul la mai multe date judiciare pentru a dezvolta instrumente de inteligență artificială adaptate nevoilor sistemelor judiciare;
- Comisia va realiza un studiu pentru a găsi o soluție europeană la problemele tehnice care decurg din cooperarea dintre sistemele judiciare, și anume pentru a contribui la depășirea provocărilor legate de interoperabilitate în cadrul videoconferințelor transfrontaliere.
Prin eliminarea barierelor tehnice și promovarea armonizării, strategia vizează crearea unui sistem judiciar agil, incluziv și adaptat erei digitale.
În plus, Strategia europeană de formare judiciară 2025-2030 va contribui la asigurarea faptului că toți profesioniștii din domeniul justiției (de la judecători și procurori la personalul instanțelor și alți practicieni din domeniul juridic) sunt pregătiți corespunzător pentru a pune în practică justiția digitală.
Comisia Europeană subliniază necesitatea existenței unor profesioniști din domeniul justiției calificați și cu cunoștințe tehnice avansate pentru a asigura succesul transformării și digitalizării sistemelor judiciare în întreaga UE.
Strategia de formare judiciară include formare practică, de exemplu, privind sistemele digitale de gestionare a cauzelor, instrumentele digitale de cooperare transfrontalieră și tehnologiile de comunicare securizate, precum și activități suplimentare de sensibilizare cu privire la impactul instrumentelor digitale și al celor bazate pe inteligența artificială în domeniul justiției.
Judecătorii și alți profesioniști din domeniul justiției trebuie, de asemenea, să beneficieze de o formare adecvată pentru a aplica legislația digitală a UE, cum ar fi Legea privind serviciile digitale.
Formarea finanțată la nivel național și de UE ar trebui să se alinieze în continuare pentru a crea sinergii și a spori impactul pe termen lung al formării judiciare și al bugetelor disponibile.
