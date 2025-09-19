Germania și Spania „doresc să ajungă la o soluție până la sfârșitul anului 2025” privind proiectul european al avioanelor de vânătoare FCAS: Situația actuală nu este satisfăcătoare

Germania și Spania „doresc să ajungă la o soluție până la sfârșitul anului 2025” privind proiectul european al avioanelor de vânătoare FCAS, a menționat joi cancelarul german Friedrich Merz în cadrul unei conferințe de presă comună cu premierul spaniol Pedro Sanchez, anunță AFP, citat de Agerpres.

„Împărtășim aceeași opinie: situația actuală nu este satisfăcătoare. Nu avansăm în acest proiect”, a declarat cancelarul german alături de omologul său spaniol la Madrid.

Lansat în 2017, Future Combat Air System (FCAS) este conceput pentru a înlocui Rafale și Eurofighter Typhoon până în 2040, informează Politico Europe.

Tensiunile legate de FCAS – un program comun al Franței, Germaniei și Spaniei – nu sunt o noutate, dar amploarea frustrării de la Berlin semnalează un punct critic pentru viitorul avionului de vânătoare, tocmai în momentul în care Europa încearcă să-și consolideze apărarea pentru a face față amenințării crescute din partea Rusiei.

În urmă cu câteva luni, cancelarul german Friedrich Merz și-a reafirmat miercuri sprijinul pentru programul european de avioane de luptă de nouă generație, dar a recunoscut tensiunile actuale cu Franța cu privire la modul în care este structurat proiectul.

Două persoane familiarizate cu discuțiile au declarat că ministerul german al apărării a adus în discuție FCAS în cadrul negocierilor de săptămâna trecută cu Airbus, care este responsabil pentru partea germană a dezvoltării și construcției avionului.

Discuțiile au scos la iveală nemulțumirea Berlinului față de ceea ce oficialii consideră a fi o presiune din partea industriei franceze pentru a obține un rol disproporționat în program. Această atitudine i-a determinat pe germani să ia în considerare opțiuni alternative, inclusiv continuarea proiectului fără Franța.

Companiei i s-a comunicat că guvernul german explorează posibilitatea unei cooperări mai strânse cu Suedia sau Marea Britanie – sau continuarea proiectului împreună cu Spania.

Deschiderea proiectului către noi parteneri ar reprezenta o schimbare radicală. Marea Britanie conduce programul rival Global Combat Air Programme prin intermediul BAE Systems, oferindu-i o bază industrială solidă în proiectarea de sisteme stealth și integrarea sistemelor. Nu este clar cum ar putea BAE să lucreze la două proiecte concurente fără a intra în conflict de interese.

Suedia nu mai face parte din GCAP și ar putea contribui la FCAS prin intermediul Saab, care construiește avionul de vânătoare Gripen și are o experiență îndelungată în domeniul avionicii, senzorilor și structurilor aeronautice ușoare. Ministrul suedez al apărării, Pål Jonson, se află la Berlin săptămâna viitoare.

Discuțiile de la Berlin subliniază furia crescândă din Germania față de impasul industrial dintre Dassault — responsabilă de partea franceză a avionului — și Airbus Defence & Space, în ceea ce privește conducerea, partajarea tehnologiei și împărțirea sarcinilor de producție. Partenerul industrial al Spaniei este Indra.

FCAS nu este doar un avion, ci este conceput ca un „sistem de sisteme” numit Next-Generation Weapon System (NGWS), care combină un avion de vânătoare de nouă generație (NGF), drone și o conexiune la cloud.

O reuniune trilaterală între miniștrii apărării din Spania, Germania și Franța este programată pentru luna octombrie. În ciuda crizei politice actuale din Franța, au loc în mod regulat întâlniri tehnice între reprezentanți ai industriei, oficiali guvernamentali și agenții de achiziții de armament pentru a lucra la opțiunile care vor fi prezentate miniștrilor.