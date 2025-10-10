Germania și Ucraina au semnat un acord pentru digitalizarea armatei ucrainene, valabil între 2026 și 2028

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, și omologul său finlandez, Alexander Stubb, au încheiat joi la Casa Albă un acord prin care Garda de Coastă a SUA va achiziționa până la 11 nave spărgătoare de gheață, pentru a consolida securitatea națională americană în zona Arctică, relatează Reuters.

Trump și Stubb au stabilit relații de prietenie de la revenirea lui Trump la putere, în ianuarie, cei doi întâlnindu-se în martie la clubul Mar-a-Lago din Florida, unde au jucat un meci de golf, dar și la Casa Albă, în luna august, când liderul finlandez i-a însoțit pe omologii europeni și pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski pentru discuții cu președintele SUA post-summitul din Alaska dintre Trump și Vladimir Putin.

Acum, cei doi lideri au aprobat un memorandum de înțelegere privind cooperarea în domeniul navelor spărgătoare de gheață, menit să creeze baza pentru acorduri comerciale între Garda de Coastă a SUA și companii finlandeze.

În baza acordului, Finlanda va construi patru „cuttere de securitate arctică” în șantierele sale navale, după care SUA vor valorifica expertiza finlandeză pentru a construi până la șapte noi astfel de nave în șantiere navale americane.

„Cumpărăm cele mai bune spărgătoare de gheață din lume, iar Finlanda este cunoscută pentru producția lor”, a declarat Trump, stând alături de Stubb în Biroul Oval.

Stubb a numit acest pas „o decizie strategică uriașă” a lui Trump, „pentru că știm cu toții că Arctica este importantă din punct de vedere strategic.”

Cele 11 „cuttere de securitate arctică” – spărgătoare de gheață de dimensiuni medii care vor fi folosite de Garda de Coastă a SUA – sunt estimate la un cost total de aproximativ 6,1 miliarde de dolari, potrivit unui oficial de la Casa Albă.

Trump a mai declarat că Statele Unite vor apăra Finlanda, aliat NATO, în cazul în care președintele rus Vladimir Putin ar ordona un atac, dar a adăugat: „Nu cred că o va face.”

Stubb a minimalizat, la rândul său, riscul imediat din partea Rusiei, afirmând într-un interviu pentru Reuters că Moscova nu reprezintă o „amenințare militară iminentă” pentru Finlanda.

Trump a susținut constant că SUA ar trebui să achiziționeze până la 40 de spărgătoare de gheață noi, pentru a-și consolida securitatea națională în Arctica și a contracara influența în creștere a Chinei și Rusiei.

În prezent, Rusia deține aproximativ 40 de nave spărgătoare de gheață, de departe cea mai mare flotă din lume, ceea ce oferă principalului adversar NATO un avantaj semnificativ în regiunea arctică.

„Cred că oamenii încep să realizeze că trebuie să ne consolidăm descurajarea, astfel încât un conflict (cu Rusia) să nu fie posibil”, a declarat Stubb într-un interviu acordat după întâlnirea cu Trump.

Trei dintre cele 11 nave vor fi construite de compania Davie International, la Galveston, Texas, iar alte patru de Bollinger Shipyards, în Houma, Louisiana, a precizat oficialul.

Obiectivul este ca prima navă spargătoare de gheață să fie livrată până în 2028. Potrivit oficialului, acordurile vor genera investiții de miliarde de dolari în industria navală americană și vor crea mii de locuri de muncă pentru muncitorii calificați din SUA.