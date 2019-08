Germania: Social-democrații și Verzii propun majorarea TVA pe carne la 19% pentru sprijinirea fermierilor care practică agricultura ,,verde”

Lituania l-a propus pe ministrul interimar al economiei și inovației, Virginijus Sinkevičius, în vârstă de 28 de ani și membru al Partidului Fermieri și Verzi, în calitate de comisar european, relatează Politico Europe.

Virginijus Sinkevičius, s-a întâlnit marți cu președintele ales al Comisiei, Ursula von der Leyen la Bruxelles, iar selecția sa a fost anunțată oficial la Vilnius, miercuri, de către președintele Gitanas Nausėda.

“Ședința de ieri, din câte știu dintr-un interviu cu doamna von der Leyen, a fost un mare succes”, a spus Nausda pentru jurnaliști, potrivit Vakaru Ekspresas, cotidian lituanian.

De altfel, Sinkevičius i-a mulțumit miercuri, într-o postare pe Twitter, Ursulei von der Leyen ”pentru o discuție privind viziunea și viitorul Uniunii Europene”.

”Sunt sigur că următorii cinci ani vor fi importanți pentru ideea europeană a secolului al XXI-lea”, a completat el.

Thank you @vonderleyen, President-elect of @EU_Commission, for a discussion on vision and future of #EU! I am more then sure that next 5 years will be key for #EuropeanIdea of XXI century. pic.twitter.com/n8t3RVuy1a

