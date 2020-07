Germania, solidară cu România: O echipă de medici germani vine la Brașov pentru a trata pacienții afectați de COVID-19

Alina Bârgăoanu, decanul Facultății de Comunicare și Relații Publice din cadrul SNSPA, a fost numită membru în board-ul European Digital Media Observatory (EDMO), un proiect care își propune să construiască un hub european multidisciplinar, ca răspuns la fenomenul dezinformării online.

European Digital Media Observatory (EDMO) a fost lansat pe 1 iunie 2020 și aduce împreună cercetători din zona academică, experți în alfabetizarea digitală (media literacy) și fact-checkers, alături de organizații media, platforme online și organizații care au în vedere alfabetizarea digitală, cu scopul de a analiza și a înțelege dezinformarea.

Aflat sub conducerea Institutului Universitar European din Florența (Italia), EDMO va sprijini crearea și activitatea unei comunități multidisciplinare compusă din verificatorii de fapte, cercetători academici și alte părți interesate cu expertiză în domeniul dezinformării online.

Acesta va primi finanțare de 2,5 milioane euro prin intermediul Mecanismului pentru interconectarea Europei, programul european de finanțare a infrastructurii. Consorțiul include Centrul Tehnologic din Atena (Grecia), Universitatea Aarhus (Danemarca) și organizația de verificare a veridicității informațiilor Pagella Politica (Italia).

Proiectul are la bază expertiza Școlii Transnaționale de Guvernare (School of Transnational Governance) și a Centrului pentru Pluralismul Media și pentru Libertatatea de Exprimare (Centre for Media Pluralism and Media Freedom).

Alina Bârgăoanu este profesor universitar și decanul Facultății de Comunicare și Relații Publice din Scoala Națională de Studii Politice și Administrative din București, instituție la care a fost rector interimar în perioada 2012 – 2014.

În decembrie 2017, Bârgăoanu a fost numită ca expert în cadrul Grupului la nivel înalt constituit de Comisia Europeană pentru lupta împotriva știrilor false și a dezinformării online.

Totodată, Alina Bârgăoanu este președinte al Consiliului de Administrație al Institutului European din România.