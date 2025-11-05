EDUCAȚIE
Germania sprijină cu peste jumătate de milion de euro cursurile școlare în limba germană din România
Educația în limba germană din România primește un sprijin consistent, printr-un nou acord de finanțare în valoare de 505.000 de euro. Documentul a fost semnat de Markus Teglas, ministru consilier și adjunct al șefului misiunii diplomatice a Germaniei în România, și de Klaus-Harald Sifft, director executiv al Fundației Saxonia.
„Sprijin de peste jumătate de milion de euro pentru cursurile școlare în limba germană din România”, se arată într-o postare a Ambasadei Germaniei la București.
Potrivit Ambasadei Germaniei la București, cu această sumă, 747 de profesori și 256 de educatori pot fi sprijiniți prin granturi. Scopul este de a asigura în continuare un învățământ în limba germană la nivel nativ de înaltă calitate în România, motivând tinerii vorbitori de germană să urmeze o carieră didactică.
„Mă bucur foarte mult că și în acest an putem sprijini promovarea învățământului în limba germană în România. Prin acest semn de apreciere, sprijinim în mod direct profesorii de limba germană din România, care își exercită profesia cu mare dedicare și își extind continuu competențele în cadrul cursurilor de formare. Acești profesori și educatori, care lucrează în școli și grădinițe cu predare în limba germană din întreaga țară, constituie coloana vertebrală a acestor instituții de învățământ. Prin munca lor, ei aduc o contribuție importantă la coeziunea societăților noastre și la relațiile noastre bilaterale”, a transmis ambasadoarea Angela Ganninger.
Această finanțare este destinată promovării limbii germane la nivel de limbă maternă în școlile și în instituțiile de învățământ de stat din România și reducerii deficitului de cadre didactice calificate. Prin perfecționarea periodică a profesorilor vorbitori de limba germană și prin elaborarea de manuale moderne în limba germană, proiectul își propune să le faciliteze elevilor din România învățarea în continuare a limbii germane la nivel nativ. Mai mult, tinerii vorbitori de limbă germană vor fi motivați să urmeze o carieră didactică, scrie Agerpres.
Eurostat: România, printre țările UE cu cei mai puțini tineri absolvenți de studii superioare. Doar Bucureștiul depășește media europeană de 45%, restul țării rămâne sub 24%
România se află printre țările cu cele mai mici procente de tineri absolvenți de învățământ superior din întreaga Uniune Europeană. Potrivit Eurostat, șapte din cele opt regiuni ale țării nu depășesc ponderea 23,9% a tinerilor cu vârste între 25 și 34 de ani care au terminat o facultate. Singura excepție este regiunea București-Ilfov, care atinge o pondere dublă, de 49,7%.
În timp ce 84 de regiuni europene au atins deja sau chiar au depășit obiectivul UE de 45% de tineri cu studii superioare, România rămâne una dintre țările care riscă să nu-l atingă nici până în 2030.
Țări precum Irlanda, Belgia, Țările de Jos sau Franța sunt în topul clasamentului, având regiuni unde peste 57% dintre tineri au absolvit studii universitare. Aceste zone sunt recunoscute pentru universitățile lor de prestigiu, industriile inovatoare și investițiile în cercetare și dezvoltare.
În schimb, în România, discrepanțele regionale mari, exodul academic continuă să mențină România la coada clasamentului european în materie de performanțe în educație.
România are nevoie de un pact pentru educație și cercetare asumat de factorul politic, afirmă ministrul Daniel David: Măsurile trebuie să corespundă practicilor UE și OCDE
Ministrul Educației și Cercetării, Daniel David, a transmis duminică, cu prilejul Zilei Internaționale a Profesorului, că societatea românească are nevoie de un „pact pentru Deceniul Educației și Cercetării în România (2026–2036)”.
„În România trăim acum un an dificil pentru educație și pentru societatea românească în ansamblu, anul 2025 fiind probabil cel mai periculos an pentru țară după Revoluția din 1989. Au mai fost ani dificili pentru țară – atât economic, cât și politic -, dar în 2025, crizele interne politice și economice sunt puternic combinate, pe fondul unui război la graniță, al unor atacuri hibride asupra țării și al unor crize internaționale legate de reașezarea arhitecturii ordinii mondiale”, a declarat ministrul.
Daniel David a precizat că, în multe locuri, presiunea bugetară, schimbările din sistem și nevoia de adaptare continuă par să umbrească sensul profund al muncii în educație. „Dar tot în astfel de momente se vede adevărata forță a educației: puterea de a transforma criza în progres și incertitudinea în sens”, a spus el.
Ministrul a afirmat că, pentru a reuși, este nevoie de un pact pentru Deceniul Educației și Cercetării în România (2026–2036), bazat pe trei puncte simple, pe care intenționează să-l obțină asumat de factorul politic din țară:
- În fiecare an, începând cu 2026, bugetul destinat educației și cercetării va fi mai mare decât cel din anul precedent (în termeni nominali și prin raportare la PIB).
- Cele două domenii dedicate cunoașterii – educația și cercetarea (știința) – rămân în aceeași autoritate națională, pentru a contribui coordonat la dezvoltarea țării ca o societate bazată pe cunoaștere.
- Măsurile majore în aceste domenii trebuie să corespundă unor practici UE/OCDE, țintind mereu spre cele mai bune practici UE/OCDE. Devierile de la aceste practici vor fi prezentate și argumentate public.
„Vă mulțumesc pentru răbdarea, implicarea și demnitatea cu care vă faceți datoria zi de zi, chiar și atunci când trăim astfel de vremuri. România are nevoie de dumneavoastră – de mințile și inimile care formează generațiile viitoare. La mulți ani tuturor profesorilor și oamenilor educației care cred în puterea educației! O mulțumire în plus celor care în acest vremuri complicate ați înțeles pericolul momentului, v-ați exprimat eventualele nemulțumiri cu demnitatea cuvenită rolului de profesor, ați răspuns cu onoare chemării de a sta împreună pentru a confrunta problemele și ați ales să fiți parte din soluție”, a conchis Daniel David.
Educația trebuie să devină motorul principal al proiectului european, afirmă Victor Negrescu: Am cerut în PE măsuri suplimentare pentru creșterea calității educației în toată Europa
Educația trebuie să devină motorul principal al proiectului european, a transmis marți vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu.
„Am arătat în cadrul emisiunii difuzate de France 24 că mobilitățile prin Erasmus și inițiativele pentru crearea unui Spațiu European al Educației sunt esențiale pentru a reduce inegalitățile și pentru a aduce Europa mai aproape de cetățeni”, a scris Victor Negrescu, pe Facebook.
Eurodeputatul a subliniat că România trimite anual mii de studenți și profesori în mobilități educaționale în statele membre ale Uniunii Europene, însă a atras atenția asupra necesității unui echilibru mai mare, evidențiind importanța unei mobilități care să funcționeze în ambele sensuri.
„De aceea am cerut, în Parlamentul European, dublarea bugetului Erasmus și măsuri suplimentare pentru creșterea calității educației în toată Europa”, a amintit Victor Negrescu.
În încheierea mesajului său, eurodeputatul Victor Negrescu a subliniat că are convingerea fermă că educația poate reprezenta cel mai puternic argument pentru o Europă unită și solidară.
În calitate de co-președinte al Intergrupului pentru Viitorul Educației și Competențelor, eurodeputatul român a pledat în iulie, alături de aproape 100 de colegi din toate grupurile politice pro-europene, pentru protejarea și extinderea investițiilor europene în educație, într-un moment în care există riscul unor reduceri semnificative de fonduri în acest domeniu esențial.
