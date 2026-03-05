Germania sprijină parcursul european al R. Moldova, îl asigură Johann Wadephul pe Mihai Popșoi: Vă vom fi alături pentru a îndeplini dorința colectivă de libertate și democrație

Germania este alături de Republica Moldova în drumul său spre aderarea la Uniunea Europeană, l-a asigurat ministrul german de Externe, Johann Wadephul, pe omologul său moldovean Mihai Popșoi.

Cei doi oficiali au susținut o conferință de presă cu prilejul vizitei pe care Mihai Popșoi a efectuat-o în Germania.

Potrivit unui comunicat al Ministerului de Externe al Republicii Moldova, discuțiile au reconfirmat relațiile apropiate dintre Republica Moldova și Republica Federală Germania, bazate pe încredere reciprocă, solidaritate și o cooperare tot mai aprofundată în plan bilateral și european.

În declarația sa, Mihai Popșoi a subliniat că integrarea europeană rămâne obiectivul strategic al Republicii Moldova și direcția care ghidează reformele actuale.

„Integrarea europeană reprezintă proiectul de țară al Republicii Moldova – un angajament ferm pentru pace, prosperitate și stat de drept. Germania a fost un susținător ferm al acestui parcurs, iar sprijinul oferit, atât bilateral, cât și la nivelul Uniunii Europene, contribuie direct la consolidarea instituțiilor noastre, la modernizarea economiei și la întărirea rezilienței într-un context regional marcat de incertitudini”, a declarat viceprim-ministrul Mihai Popșoi.

La rândul său, Johann Wadephul a reafirmat că Germania va continua să fie un partener de încredere al Republicii Moldova în procesul de apropiere de Uniunea Europeană și a subliniat angajamentul Berlinului pentru stabilitatea și securitatea în Europa.

„Alegerile din anul trecut au demonstrat că reziliența merită și că Republica Moldova se află pe calea sa spre Europa. Guvernul federal sprijină în mod expres acest lucru și în viitor vom fi mereu alături de Guvernul Moldovei pentru a îndeplini această dorință colectivă de libertate și democrație care se resimte în întreaga țară, o dorință pe care intenționăm să o sprijinim”, a spus ministrul Johann Wadephul.

Cei doi miniștri au trecut în revistă stadiul cooperării moldo-germane și au subliniat importanța proiectelor de dezvoltare implementate în Republica Moldova cu sprijinul Germaniei. A fost remarcată contribuția constantă la modernizarea țării, inclusiv prin proiectele implementate în parteneriat cu Ministerul Federal pentru Cooperare Economică și Dezvoltare, în perioada 2024–2025, în valoare de peste 86 milioane de euro, care vizează modernizarea administrației publice, eficiența energetică, infrastructura și dezvoltarea mediului antreprenorial.

Părțile au salutat dinamica cooperării economice dintre Republica Moldova și Germania, unul dintre principalii parteneri economici ai țării noastre.

Vicepremierul Mihai Popșoi a evidențiat interesul investitorilor germani pentru Republica Moldova și contribuția importantă a companiilor germane la dezvoltarea economiei și la crearea locurilor de muncă. În prezent, aproximativ 429 de companii cu capital german activează în țara noastră.

De asemenea, a fost menționată importanța cooperării culturale și educaționale, inclusiv prin deschiderea, la 19 ianuarie 2026, a Biroului de legătură al Goethe-Institut la Chișinău.