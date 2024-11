Germania trebuie să continue creșterea investițiilor în apărare, subliniază secretarul general al NATO

Președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen și noul secretar general al NATO Mark Rutte s-au întâlnit marți pentru prima dată de când fostul premier olandez a preluat conducerea NATO, discuțiile dintre cei doi lideri axându-se pe importanța unui parteneriat strâns și strategic între Uniune și Alianță, context în care von der Leyen și Rutte au convenit să înființeze un nou grup operativ la nivel înalt pentru a consolida cooperarea UE-NATO existentă.

“Escaladarea războiului Rusiei împotriva Ucrainei reprezintă o amenințare gravă la adresa securității europene și a păcii mondiale. În acest context, un parteneriat strâns și strategic între UE și NATO este mai vital ca niciodată. Mark Rutte și cu mine tocmai am convenit să ne intensificăm cooperarea”, a scris, pe contul său de X, șefa Comisiei Europene.

The escalation in Russia’s war against Ukraine is a serious threat to European security and global peace.

In this context, a close and strategic partnership between the EU and @NATO is more vital than ever.

@SecGenNATORutte and I just agreed to step up our cooperation ↓

