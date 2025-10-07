U.E.
Germania trebuie să dezvolte drone pentru apărare, subliniază ministrul economiei: Dacă vrei suveranitate aeriană, trebuie să o construiești. Securitatea Europei se va decide și în fabricile germane
Ministrul german al economiei Katherina Reiche a evidențiat nevoia urgentă a țării sale de a-și dezvolta drone pentru propria apărare, în contextul înmulțirii incidentelor cu astfel de aparate de zbor, informează Agerpres.
„Dacă vrei suveranitate aeriană, trebuie să o construiești. Germania trebuie să devină un factor de prim-plan în dezvoltarea și producția de drone pentru sprijinirea Ucrainei, pentru întărirea propriilor capacități de apărare și pentru protejarea infrastructurilor noastre critice”, a afirmat ea.
Aceasta a pledat pentru mobilizarea tuturor resurselor disponibile, inclusiv „noi alianțe: între industrie, întreprinderi mici și mijlocii, start-up-uri și cercetare”.
„Securitatea Europei se va decide și în fabricile germane”, a completat Katherina Reiche.
Zilele trecute, cancelarul Friedrich Merz declara că suspectează că Moscova se află în spatele majorității incursiunilor dronelor în spațiul aerian german în ultimele zile, care au forțat închiderea temporară a aeroportului din München.
„Bănuim că o parte semnificativă dintre ele este probabil controlată din Rusia. Dar investigăm problema și, indiferent de proveniența lor, acestea reprezintă o amenințare serioasă la adresa securității noastre”, a declarat Merz.
În ultimele zile, în jurul aeroportului din München au fost observate drone, ceea ce a obligat autoritățile să închidă pistele și să anuleze zborurile. Anulările au blocat mii de călători, mulți dintre ei participând la Oktoberfest.
Observările au avut loc pe fondul unui val de perturbări cauzate de drone care afectează spațiul aerian european. Liderii europeni au acuzat Kremlinul de încălcări ale spațiului aerian danez, estonian, norvegian, românesc și polonez în incidente separate din ultimele săptămâni.
Liderii europeni au dezbătut săptămâna trecută o propunere a Comisiei Europene de a construi un așa-numit „zid anti-drone” de-a lungul flancului estic al blocului.
Statele membre mari, inclusiv Germania și Franța, sunt însă reticente în a ceda astfel de responsabilități legate de apărare în sarcina UE, preferând să păstreze controlul asupra acestora la nivelul statelor naționale și al NATO.
INTERNAȚIONAL
Zelenski a discutat cu premierul Lituaniei despre producția comună de arme și investițiile în industria de apărare a Ucrainei: Rusia continuă să-și intensifice teroarea aeriană
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a avut luni o întrevedere cu prim-ministrul Lituaniei, Inga Ruginienė, în cadrul căreia au discutat despre continuarea asistenței în domeniul apărării, producția comună de armament și investițiile în industria de apărare a Ucrainei.
„De asemenea, am discutat separat despre sectorul energetic. Se apropie iarna, iar Rusia continuă să-și intensifice teroarea aeriană și atacurile împotriva orașelor noastre – prin urmare, consolidarea apărării noastre aeriene rămâne o prioritate absolută”, a scris Zelenski, pe X.
I held a meeting with Prime Minister of Lithuania @IRuginiene – this is her first foreign visit, and it is very meaningful that it is to Ukraine. A true sign of support.
We discussed everything that is now critically important: continued defense assistance, joint weapons… pic.twitter.com/SyvCstItvV
— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 6, 2025
Totodată, cei doi lideri au discutat despre participarea Lituaniei la reconstrucția Ucrainei și despre sprijinul oferit în construirea de adăposturi în școli și grădinițe.
„Disponibilitatea Lituaniei de a contribui la inițiativa PURL și de a adera la instrumentul SAFE este importantă. Apreciem acest lucru și suntem recunoscători pentru sprijinul cuprinzător acordat Ucrainei de către Lituania: asistență militară, co-conducerea coaliției de deminare, participarea activă la coalițiile pentru drone, apărare aeriană, război electronic, artilerie și IT. Toate acestea întăresc considerabil apărarea poporului nostru”, a subliniat Volodimir Zelenski.
Săptămâna trecută, președintele Lituaniei Gitanas Nauseda și-a exprimat scepticismul privind posibilitatea implementării unui „zid anti-drone” de-a lungul flancului estic european și a pledat pentru protejarea zonelor cele mai vulnerabile, aflate pe traiectoria dronelor rusești.
Gitanas Nauseda a sugerat că UE ar trebui să adopte o „abordare selectivă” pentru a proteja zonele și infrastructurile cele mai vulnerabile și a declarat că prima fază a acestui proiect ar putea, teoretic, să fie finalizată înaintea următorului cadru financiar multianual european.
Capitala lituaniană Vilnius este situată la doar 35 de kilometri de granița estică cu Belarus, care are o lungime de 680 de kilometri.
U.E.
Macron îi acordă două zile premierului demisionar Lecornu pentru a găsi o soluție care să asigure „stabilitatea țării”
Franța traversează o nouă etapă de instabilitate politică, după ce președintele Emmanuel Macron i-a acordat premierului demisionar Sébastien Lecornu un termen de două zile pentru a găsi o soluție care să asigure „stabilitatea țării”, la mai puțin de o lună după ce acesta fusese numit în funcție, relatează Politico.
Lecornu și-a anunțat demisia luni dimineață, la doar 14 ore după prezentarea noului său guvern, și urma să conducă în aceeași zi prima ședință a cabinetului.
Într-o nouă turnură, Palatul Élysée a anunțat luni seara că președintele Macron s-a întâlnit din nou cu Lecornu și i-a cerut să „conducă negocierile finale până miercuri seară pentru a defini o platformă de acțiune și stabilitate pentru țară”.
„Am acceptat, la solicitarea președintelui, să port ultimele discuții cu forțele politice pentru stabilitatea țării. Îi voi spune șefului statului miercuri seara dacă acest lucru este posibil sau nu, pentru ca el să poată trage toate concluziile necesare”, a scris Lecornu pe platforma X.
J’ai accepté à la demande du Président de la République de mener d’ultimes discussions avec les forces politiques pour la stabilité du pays.
Je dirai au chef de l’Etat mercredi soir si cela est possible ou non, pour qu’il puisse en tirer toutes les conclusions qui s’imposent.
— Sébastien Lecornu (@SebLecornu) October 6, 2025
Un oficial prezidențial, citat de AFP, a precizat că Emmanuel Macron este pregătit „să-și asume responsabilitatea” în cazul unui eșec — o formulare interpretată de analiști ca o posibilă referire la declanșarea de alegeri legislative anticipate.
Demisia lui Lecornu, survenită la doar 27 de zile de la numirea sa, reprezintă cea mai scurtă perioadă în funcție a unui prim-ministru în istoria modernă a Franței.
„Condițiile nu au fost îndeplinite pentru ca eu să-mi pot îndeplini atribuțiile de prim-ministru”, a declarat acesta, denunțând „apetitul partizan” ale grupurilor parlamentare care i-au forțat plecarea.
Criza s-a adâncit odată cu reacțiile critice venite atât din opoziție, cât și din interiorul taberei prezidențiale. Numirea fostului ministru de finanțe Bruno Le Maire la Apărare a provocat nemulțumire în rândul partidului de dreapta Les Républicains, care îl consideră un simbol al politicilor economice macroniste. În încercarea de a detensiona situația, Le Maire a anunțat luni seară pe X că „se retrage din guvern fără întârziere”.
Demisia premierului amplifică o criză politică ce durează de peste un an, de la alegerile legislative anticipate din vara lui 2024, care au lăsat Franța cu un parlament fără majoritate.
De asemenea, piața de capital a reacționat negativ, indicele CAC 40 scăzând cu 1,4% luni, imediat după anunț, iar moneda euro s-a depreciat cu 0,63%, fiind cotat la 1,1688 dolari pentru un euro.
Pe fondul tensiunilor politice și economice, datele oficiale publicate săptămâna trecută arată că datoria publică a Franței a atins un nivel record, devenind a treia cea mai ridicată din Uniunea Europeană, după Grecia și Italia, aproape dublând pragul de 60% din PIB permis de regulile europene.
Macron l-a numit pe Sébastien Lecornu premier pe 9 septembrie, mizând pe discreția și loialitatea acestuia — fost ministru al apărării și apropiat al președintelui — pentru a calma scena politică internă și a-i permite să se concentreze pe agenda internațională, inclusiv pe eforturile diplomatice privind războiul din Ucraina. Lecornu trebuia să obțină sprijinul unui parlament profund divizat pentru adoptarea unui buget de austeritate, însă opoziția aproape unanimă i-a făcut misiunea imposibilă.
Dacă până miercuri Lecornu nu va reuși să obțină un compromis politic viabil, Franța ar putea intra într-o nouă etapă a crizei — una care riscă să determine chiar convocarea de noi alegeri legislative.
PARLAMENTUL EUROPEAN
Eurodeputații au adoptat o rezoluție prin care subliniază că politica climatică a UE trebuie să mențină un nivel ridicat de ambiție
O rezoluție a Parlamentului European, adoptată cu 57 de voturi pentru, 23 împotrivă și patru abțineri în Comisia pentru Mediu, prevede că UE ar trebui să rămână un lider în negocierile internaționale privind clima și solicită tuturor țărilor să contribuie în mod echitabil la asigurarea unei finanțări adecvate pentru combaterea schimbărilor climatice.
Deputații subliniază necesitatea ca politica climatică a UE „să mențină un nivel ridicat de ambiție, în conformitate cu obiectivele convenite, și să acorde prioritate, în acțiunile sale, rentabilității, competitivității economiei europene, incluziunii sociale și unui nivel ridicat de protecție a mediului”.
Aceștia îndeamnă Consiliul să adopte cât mai curând posibil angajamentul UE în materie de climă pentru 2035 și regretă faptul că UE nu a prezentat la timp contribuția sa actualizată determinată la nivel național (NDC) la Acordul de la Paris.
Textul subliniază, de asemenea, necesitatea adoptării unui obiectiv climatic al UE bazat pe date științifice pentru 2040, în conformitate cu Legea europeană privind clima.
Deputații reiterează necesitatea urgentă de a pune capăt dependenței UE de combustibilii fosili și de a accelera tranziția energetică. Aceștia reafirmă necesitatea ca Comisia și țările UE să stabilească un termen limită pentru eliminarea treptată a subvențiilor pentru combustibilii fosili.
Raportul afirmă că schimbările climatice pot duce la o penurie de resurse naturale, la o penurie alimentară, la tensiuni crescute în relațiile internaționale, la conflicte pentru resurse naturale și sunt responsabile de dezastre naturale. Comunitatea internațională ar trebui să acorde o atenție sporită impactului conflictelor asupra climei, adaugă deputații, subliniind amploarea îngrijorătoare a daunelor aduse mediului în Ucraina și Gaza.
Deputații doresc, de asemenea, ca sectorul apărării să contribuie la combaterea schimbărilor climatice prin reducerea intensității emisiilor și accelerarea decarbonizării în acest sector.
Rezoluția pledează pentru intensificarea eforturilor la nivel mondial de reducere a emisiilor și de combatere a impactului asupra climei în toate sectoarele, inclusiv metanul, transportul rutier, transportul maritim internațional, agricultura, textilele și turismul.
Următorii pași
Rezoluția va fi supusă votului plenului în cadrul sesiunii plenare din 20-23 octombrie.
Translated with DeepL.com (free version)
Concrete & Design Solutions
INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”
Zelenski a discutat cu premierul Lituaniei despre producția comună de arme și investițiile în industria de apărare a Ucrainei: Rusia continuă să-și intensifice teroarea aeriană
Relaxarea tarifelor vamale la importurile canadiene în SUA, puțin probabilă în contextul noii întâlniri a lui Carney cu Trump, la Casa Albă
Prezent la Repatriot Summit 2025, ICI București a reiterat dorința de contribui la digitalizarea României prin noi colaborări
Macron îi acordă două zile premierului demisionar Lecornu pentru a găsi o soluție care să asigure „stabilitatea țării”
Secretariatul General al Guvernului anunță începerea selecției pentru conducerea Agenției pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP)
Doi ani de la atacul Hamas asupra Israelului. În Egipt au început negocierile menite să ducă la o încetare a focului în Fâșia Gaza
Germania trebuie să dezvolte drone pentru apărare, subliniază ministrul economiei: Dacă vrei suveranitate aeriană, trebuie să o construiești. Securitatea Europei se va decide și în fabricile germane
Eurodeputații au adoptat o rezoluție prin care subliniază că politica climatică a UE trebuie să mențină un nivel ridicat de ambiție
Friedrich Merz îl acuză pe Putin că duce un „război hibrid” împotriva Germaniei: Este în interesul nostru să apărăm ordinea politică a societăților deschise din Europa
Bruxelles-ul pregătește „cea mai robustă clauză de salvgardare prezentată vreodată” pentru protejarea industriei siderurgice din UE
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
Mapamond: Care vor fi principalele evenimente ale anului 2013
Angela Merkel: “Mediul economic va fi mai dificil în 2013”
9 mai, o triplă sărbătoare pentru români: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
Barometru: Cluj-Napoca înregistrează cea mai ridicată calitate a vieții din România, alături de Oradea și Alba Iulia
Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa
Huffington Post: România a fost condusă din 1989 de “o clică incompetentă de escroci foşti comunişti”
Premierul Italiei, Mario Monti, a demisionat
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice pentru 10 ani exportul de buștean în spațiul extracomunitar
Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei
Comisia Europeană va prezenta săptămâna viitoare o strategie de aplicare a inteligenței artificiale, bazată pe principiul „AI first”: Vrem ca viitorul Inteligenței Artificiale să fie creat în Europa
VIDEO INTERVIU La 35 de ani de la reunificarea Germaniei, ambasadoarea Angela Ganninger afirmă că Berlinul “acceptă să joace rol de lider” în Europa și se bazează pe relația cu România
Aclamată de liderii europeni, Maia Sandu a venit la summitul Comunității Politice Europene “cu un mandat puternic de la cetățeni de a avansa aderarea R. Moldova la UE”
Von der Leyen îndeamnă statele membre să „treacă la fapte” pentru consolidarea competitivității UE: Trebuie să dărâmăm barierele din Piața Unică și să folosim acest potențial uriaș
Ministrul Economiei cere măsuri europene specifice pentru protejarea industriilor din țările de graniță ale UE: Este necesar să oferim garanții pentru a putea concura în mod loial
“Cât de sus să fie ștacheta?”, întreabă Nicușor Dan referitor la extinderea UE: Acum 20 de ani, România nu era pregătită să intre în UE, dar decizia a fost corectă
Victor Negrescu: Grupul social-democrat din PE propune o dezbatere privind dronele rusești și o rezoluție pentru dezvoltarea unei „Cupole de Fier Europene” pentru protejarea împotriva amenințărilor de acest tip
Antonio Costa la ONU: Lumea se află în fața unei alegeri cruciale – pace și multilateralism sau haos și unilateralism. UE va rămâne un apărător ferm al ordinii internaționale bazate pe reguli
Rubio, în CS ONU: Răbdarea președintelui Trump nu este infinită; dacă nu există interes pentru pace, SUA vor impune costuri pentru continuarea agresiunii Rusiei
Din Parlamentul ucrainean, Roberta Metsola subliniază că „aderarea la UE este o garanție de securitate în sine”: Poziția noastră este clară: pacea trebuie să fie permanentă
Trending
- ROMÂNIA1 week ago
Centrul TGA INCAS plasează România în prim-planul cercetării aerospațiale și al inovației verzi și se preconizează că va juca un rol crucial în viitoarele inițiative de cercetare de mare complexitate
- NATO1 day ago
Serviciul militar în Germania va deveni, cel mai probabil, obligatoriu, apreciază cancelarul Friedrich Merz
- NATO1 week ago
Ursula von der Leyen, întrevedere cu Mark Rutte: O acțiune decisivă din partea Europei, în coordonare cu NATO, poate marca un adevărat punct de cotitură în războiul din Ucraina
- U.E.1 day ago
Premierul slovac Robert Fico consideră că războiul din Ucraina „nu este războiul nostru” și că victoria lui Babis în alegerile legislative din Cehia ar putea consolida Grupul de la Vișegrad
- RUSIA5 days ago
Putin critică, în premieră, anularea alegerilor din România și interdicția lui Georgescu în aceeași zi în care Nicușor Dan le-a prezentat liderilor europeni ingerința Rusiei în alegeri