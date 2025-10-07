Germania trebuie să dezvolte drone pentru apărare, subliniază ministrul economiei: Dacă vrei suveranitate aeriană, trebuie să o construiești. Securitatea Europei se va decide și în fabricile germane

Ministrul german al economiei Katherina Reiche a evidențiat nevoia urgentă a țării sale de a-și dezvolta drone pentru propria apărare, în contextul înmulțirii incidentelor cu astfel de aparate de zbor, informează Agerpres.

„Dacă vrei suveranitate aeriană, trebuie să o construiești. Germania trebuie să devină un factor de prim-plan în dezvoltarea și producția de drone pentru sprijinirea Ucrainei, pentru întărirea propriilor capacități de apărare și pentru protejarea infrastructurilor noastre critice”, a afirmat ea.

Aceasta a pledat pentru mobilizarea tuturor resurselor disponibile, inclusiv „noi alianțe: între industrie, întreprinderi mici și mijlocii, start-up-uri și cercetare”.

„Securitatea Europei se va decide și în fabricile germane”, a completat Katherina Reiche.

Zilele trecute, cancelarul Friedrich Merz declara că suspectează că Moscova se află în spatele majorității incursiunilor dronelor în spațiul aerian german în ultimele zile, care au forțat închiderea temporară a aeroportului din München.

„Bănuim că o parte semnificativă dintre ele este probabil controlată din Rusia. Dar investigăm problema și, indiferent de proveniența lor, acestea reprezintă o amenințare serioasă la adresa securității noastre”, a declarat Merz.

În ultimele zile, în jurul aeroportului din München au fost observate drone, ceea ce a obligat autoritățile să închidă pistele și să anuleze zborurile. Anulările au blocat mii de călători, mulți dintre ei participând la Oktoberfest.

Observările au avut loc pe fondul unui val de perturbări cauzate de drone care afectează spațiul aerian european. Liderii europeni au acuzat Kremlinul de încălcări ale spațiului aerian danez, estonian, norvegian, românesc și polonez în incidente separate din ultimele săptămâni.

Liderii europeni au dezbătut săptămâna trecută o propunere a Comisiei Europene de a construi un așa-numit „zid anti-drone” de-a lungul flancului estic al blocului.

Statele membre mari, inclusiv Germania și Franța, sunt însă reticente în a ceda astfel de responsabilități legate de apărare în sarcina UE, preferând să păstreze controlul asupra acestora la nivelul statelor naționale și al NATO.