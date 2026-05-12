Germania „trebuie să se adune” într-o lume care se rearanjează cu o viteză amețitoare, subliniază Friedrich Merz 

Teodora Ion
Cancelarul German Friedrich Merz le-a transmis sindicaliștilor că Germania trebuie să depună eforturi suplimentare pentru a depăși ani de stagnare economică, informează Deutsche Welle

Într-un discurs susținut în fața Confederației Sindicale Germane, la Berlin, Merz a subliniat că presiunea de a acționa nu a mai fost atât de intensă de zeci de ani, invocând turbulențele globale și problemele structurale adânc înrădăcinate.

Cancelarul german a afirmat că presiunea actuală „probabil nu a fost atât de mare pentru politică, societate și mediul de afaceri de zeci de ani cum este în prezent”. 

Lumea se realiniază în mod exploziv și cu o viteză vertiginoasă, a spus el, adăugând: „Germania trebuie, prin urmare, să se adune”.

Merz a afirmat că economia Germaniei stagnează de cel puțin șapte ani, în timp ce alte țări continuă să crească. 

Creșterea economică, a continuat el, este esențială pentru locurile de muncă, veniturile fiscale, un stat social funcțional și pensii stabile.

Cancelarul german a avertizat că țara pierde peste 100.000 de locuri de muncă în sectorul industrial în fiecare an și a afirmat că țara nu poate continua pe calea actuală.

El a subliniat creșterea costurilor energiei, de producție și a costului vieții, legate de războiul din Iran, precum și birocrația greoaie care apasă asupra întreprinderilor. 

Friedrich Merz a afirmat însă că provocările sunt și de natură internă, adăugând că Germania nu a reușit să se modernizeze în domenii precum demografia și digitalizarea.

Modul în care evoluează economia germană are reverberații și asupra economiei românești. 

Peste 10.000 de companii germane asigură în România peste 250.000 de locuri de muncă – de la industria auto și IT, la comerțul cu amănuntul, sectorul energetic și serviciile financiare.

Din 2006, Germania este cel mai important partener comercial al României, fapt ce arată „o poveste de succes” în relațiile economice dintre România și motorul economiei europene.

Președintele Senatului, Mircea Abrudean, întâlnire cu Igor Grosu, președintele Parlamentului de la Chișinău: România rămâne alături de R. Moldova
Președintele Senatului, Mircea Abrudean, întâlnire cu Igor Grosu, președintele Parlamentului de la Chișinău: România rămâne alături de R. Moldova
Eliminarea cancerelor asociate HPV în Europa de Sud-Est necesită acțiuni decisive. Negrescu: "Vaccinarea protejează viitorul. Screeningul salvează vieți astăzi"
Eliminarea cancerelor asociate HPV în Europa de Sud-Est necesită acțiuni decisive. Negrescu: ”Vaccinarea protejează viitorul. Screeningul salvează vieți astăzi”
Teodora Mirel este redactor-șef adjunct și specialistă în domeniul relațiilor internaționale. Ariile sale de interes includ reconfigurarea relației dintre Uniunea Europeană și Marea Britanie în epoca post-Brexit, promovarea multilateralismului în contextul reașezării raporturilor de putere la nivel global și combaterea dezinformării ca acțiune de protejare a democrațiilor.

