Germania: Un proiect inițial al unui posibil acord de coaliție între CDU și SPD nu a reușit să soluționeze disputa privind migrația

UE și Coreea de Sud au încheiat negocierile pentru un acord istoric privind comerțul online (DTA), subliniindu-și astfel angajamentul față de un parteneriat puternic și fiabil, care să poată face față evoluțiilor digitale rapide din prezent.

În cadrul celui de-al 12-lea Comitet pentru comerț din cadrul Acordului de liber schimb (ALS) dintre UE și Coreea de Sud, comisarul pentru comerț și securitate economică Maroš Šefčovič și ministrul coreean al comerțului, Cheong In-kyo, au subliniat importanța unor norme reciproc avantajoase în ceea ce privește datele și tehnologiile digitale, care pătrund din ce în ce mai mult în fiecare sferă a vieții, arată un comunicat al executivului european.

🆕 🤝 We’ve concluded talks for an EU-Republic of Korea Digital Trade Agreement, bringing our economies even closer together.

The EU is a world leader in exports and imports of digitally deliverable services.

This new 🇪🇺🇰🇷 partnership will be in sync with today’s realities. pic.twitter.com/x8N9AJ7XXq

— Maroš Šefčovič🇪🇺 (@MarosSefcovic) March 10, 2025