Ministrul german al apărării, Boris Pistorius, a avertizat că Ucraina se confruntă cu „o iarnă extrem de dificilă” pe fondul intensificării atacurilor rusești asupra infrastructurii critice, confirmând totodată că Germania va finanța un nou pachet de sisteme de apărare anti-aeriană pentru Kiev, anunță The Guardian.

„Ucraina se confruntă cu o iarnă extrem de dificilă, întrucât Rusia face tot ce-i stă în putință – și va continua să o facă – pentru a distruge infrastructura de apă, electricitate și energie a Ucrainei”, a afirmat el.

Pistorius a declarat că Rusia „își intensifică atacurile aeriene deoarece nu reușește să înregistreze progrese pe câmpurile de luptă”.

„Pentru noi, ca națiuni care susțin Ucraina, acest lucru înseamnă un singur lucru clar: trebuie să continuăm să oferim sprijin eficient și rapid pentru apărarea aeriană a Ucrainei”, a spus el.

Germania va contribui cu 300 de milioane de dolari pentru o nouă rundă de achiziții de arme defensive din SUA, la care se așteaptă să se alăture și Norvegia.

„Sprijinirea Ucrainei nu este un act de caritate. Este vorba de mult mai mult decât de solidaritate sau de ajutorarea unei națiuni atacate; este vorba de securitatea Europei – și, prin extensie, de oprirea lui Putin și de ținerea lui sub control”, a menționat oficialul german.

În cadrul reuniunii Grupului de contact pentru apărare al Ucrainei, pe care Pistorius o co-prezidează, miniștrilor UE li se va alătura subsecretarul american al apărării, Elbridge Colby.

„Acest lucru este important, întrucât avem mai multe chestiuni de discutat – de exemplu, viitoarea revizuire a structurii forțelor armate, precum și cooperarea în domeniul echipamentelor de apărare și diverse alte subiecte”, a mai spus Pistorius.

Luni, Comisia Europeană a deblocat 1,71 miliarde de euro pentru Ucraina în cadrul împrumutului de sprijin dedicat Kievului în valoare de 90 de miliarde de euro.

Plățile vor finanța achiziția de drone, muniție și sisteme de apărare antiaeriană, inclusiv radare de avertizare timpurie și rachete, pentru a răspunde nevoilor militare urgente ale Ucrainei în cadrul eforturilor sale de apărare împotriva războiului de agresiune al Rusiei.

De asemenea, Consiliul UE a adoptat o decizie care va permite Kievului să primească în curând puțin sub 8 miliarde de euro în cadrul Facilității pentru Ucraina, din care aproximativ 5 miliarde de euro provin din resursele puse la dispoziție prin Împrumutul de sprijin pentru Ucraina în 2026.