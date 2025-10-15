NATO
Germania va fi „mai activă, mai prezentă și mai vizibilă” la frontiera estică a NATO, anunță ministrul Apărării: Vom contribui cu misiuni de poliție aeriană
Ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, a declarat că țara sa va spori contribuția la supravegherea spațiului aerian european, în urma unui val de incursiuni aeriene rusești și a unor apariții misterioase ale unor drone.
Germania este pregătită să preia conducerea oricărui scut de apărare aeriană al UE, a relatat agenția de știri Reuters, citată de Deutsche Welle.
La o reuniune a miniștrilor apărării din NATO, care a avut loc miercuri la Bruxelles, Pistorius a declarat că Germania va trimite avioane Eurofighter pentru a efectua misiune de poliție aeriană în Polonia, care a fost ținta unei incursiuni majore a dronelor rusești în septembrie, și va cheltui 10 miliarde de euro (11,6 miliarde de dolari) pentru achiziționarea de drone de toate tipurile în următorii ani.
„Vom contribui la protejarea flancului estic cu misiuni de poliție aeriană”, a spus el, adăugând că Germania va fi „mai activă, mai prezentă și mai vizibilă” la frontiera estică a NATO.
Prezent marți la București, colegul său din guvern, ministrul de Externe, Johann Wadephul, a reiterat responsabilitatea comună a aliaților de a se apăra împotriva amenințărilor hibride, arătând că Germania este gata să apere „împreună flancul nostru estic”.
Renind la declarațiile lui Pistorius, acesta a fost întrebat dacă Germania va contribui la finanțarea rachetelor Tomahawk americane destinate Ucrainei. El a răspuns că o decizie va fi luată la momentul oportun.
Pete Hegseth cere aliaților NATO să achiziționeze mai multe arme americane pentru Ucraina: Lumea traversează un „moment istoric în care se pot întâmpla multe lucruri”
Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a îndemnat miercuri țările din NATO să majoreze achizițiile de arme fabricate în Statele Unite pentru a le livra Ucrainei prin intermediul așa-numitei inițiative PURL, lansată de Alianță la Washington în această vară, anunță EFE, citat de Agerpres.
„Așteptările noastre astăzi sunt ca mai multe țări să doneze și mai mult și să cumpere și mai mult, pentru a oferi Ucrainei mijloacele necesare pentru a duce acest conflict la o rezolvare pașnică”, a declarat Hegseth într-o scurtă declarație de presă fără întrebări, alături de secretarul general al Alianței Nord-Atlantice, Mark Rutte.
Hegseth participă miercuri la o reuniune a miniștrilor apărării din cadrul NATO, care va fi urmată de o reuniune a Grupului de contact care reunește aproximativ 50 de țări ce sprijină Ucraina.
În viziunea oficialului american, lumea traversează un „moment istoric în care se pot întâmpla multe lucruri”, având în vedere „ceea ce președintele (american Donald Trump) a reușit să facă în Gaza și în întreg Orientul Mijlociu”.
„Lumea vede că avem un președinte pacifist care caută pacea, sprijinindu-i pe cei care sunt alături de SUA și apără pacea. Este ceea ce am văzut acolo (în Gaza) și sper că vom putea vedea și în Ucraina”, a comentat el.
„Acesta este obiectivul eforturilor noastre. Vom fi puternici pentru a realiza aceasta”, a adăugat el.
Șeful diplomației germane, la București: Flancul nostru estic va fi apărat împreună. Ne apărăm împreună și de amenințările hibride ale Rusiei
Ministrul german de externe, Johann Wadephul, prezent marți la București, a declarat că “lezarea” suveranității statelor membre NATO este inacceptabilă și că flancul estic va fi apărat de țările aliate.
“N-a trecut decât o lună de când avioane de luptă ale României și ale Germaniei s-au ridicat împreună de la sol, pentru că o dronă rusească a încălcat spațiul aerian al României. Aceasta arată că avem solidaritate în cadrul NATO și că astfel de lezări ale suveranității statelor membre sunt inacceptabile. Vom apăra fiecare centimetru pătrat al teritoriului NATO. Suntem uniți în țările baltice, în Polonia și în România. Flancul nostru estic va fi apărat împreună. Acesta este un semn foarte bun, faptul că Germania participă deja pentru a patra oară cu avioane Eurofighter la supravegherea spațiului aerian al flancului estic al NATO și la securizarea spațiului aerian al României”, a afirmat Wadephul într-o conferință de presă susținută la sediul MAE după convorbiri politico-diplomatice cu șefa diplomației române, Oana Țoiu.
Rusia testează în mod constant hotărârea statelor membre, însă acestea își apără cu “prudență și hotărâre” valorile democratice, care îl deranjează “atât de tare” pe președintele rus, Vladimir Putin, a subliniat ministrul german, conform Agerpres.
“Ne apărăm împreună de amenințările hibride ale Rusiei, împotriva dronelor deasupra aeroporturilor, împotriva flotei-fantomă a Rusiei care amenință în egală măsură oamenii și natura și împotriva masivelor acțiuni de influențare și dezinformare din spațiul online care pornesc de la instituții de stat ale Rusiei. Tocmai am văzut la alegerile din Moldova că putem acționa împreună pentru a apăra libertatea și democrația din Europa. Un lucru este clar: Rusia dorește să ne testeze hotărârea, din nou, în fiecare zi. Noi ne apărăm cu propriul nostru atu. Cu prudență și hotărâre ne apărăm valorile deschise și democratice, care îl deranjează în mod vădit, atât de tare pe Putin, încât le privește și ne privește ca pe niște dușmani’, a spus Johann Wadephul.
Citiți și Șeful diplomației germane, Johann Wadephul, este marți în România pentru discuții despre cooperare economică, competitivitate și extinderea UE
El a salutat reactivarea monitorizării pe flancul estic al NATO, precum și faptul că la Bruxelles se pregătește un nou pachet de sancțiuni, pentru a mări în continuare presiunea asupra Moscovei.
Diplomatul german a pledat pentru extinderea și reformarea Uniunii Europene, evidențiind importanța acestor demersuri sub aspect geopolitic.
“În ceea ce privește securitatea și apărarea sau competitivitatea, Uniunea Europeană este cel mai mare atu al nostru. Numai împreună vom putea să ne afirmăm într-o lume tot mai dură. Dacă rămânem uniți, dacă aprofundăm în continuare piața internă și abordăm reformele necesare, atunci consider că suntem mai importanți și mai relevanți ca niciodată, pentru o ordine globală liberă și bazată pe norme. Această strălucire a UE se resimte foarte pregnant la Moscova. De aceea, Putin este impresionat și încearcă cu toată forța să ne dezbine”, a declarat Johann David Wadephul.
El a apreciat relațiile economice bilaterale aflate “la un nivel înalt”, dar a susținut o dezvoltare a acestora, inclusiv în domeniul turismului sau al aprovizionării cu energie.
“Aici vor fi cele mai mari zăcăminte de gaz din Europa. Și, desigur, cooperarea noastră în domeniul securității și al apărării. Aici sunt investiții interesante ale companiilor germane în România. Mulțumesc foarte mult pentru deschidere și mediul deschis pentru investiții. Este foarte important, deoarece trebuie să facem mai mult pentru apărarea libertății noastre. Aici, ca guvern federal, găsim în România parteneri foarte apropiați”, a afirmat ministrul german de externe.
Sébastien Lecornu promite să vegheze la respectarea planului de reînarmare a Franței: Majorarea bugetului apărării este indispensabilă
Prim-ministrul Franței, Sébastien Lecornu, a declarat luni că majorarea bugetului alocat apărării este esențială în actualul context geopolitic, marcat de tensiuni și insecuritate crescândă.
„Pe 13 iulie, șeful statului a anunțat un nou efort pentru a ne accelera reînarmarea. Este indispensabil. Voi veghea ca acest cuvânt să fie respectat”, a afirmat Lecornu într-un mesaj adresat forțelor armate, publicat pe rețeaua X.
Declarația vine în timp ce premierul, fost ministru al apărării, are misiunea dificilă de a obține adoptarea bugetului pentru 2026, într-o perioadă de instabilitate politică profundă.
Președintele Emmanuel Macron a anunțat o majorare suplimentară de 3,5 miliarde de euro a bugetului militar pentru anul viitor, peste cele 3,2 miliarde deja prevăzute prin Legea de programare militară. Astfel, Franța ar urma să atingă un buget al apărării de 57,2 miliarde de euro în 2026, comparativ cu 50,5 miliarde în 2025 — o creștere de aproximativ 13%.
Această extindere a cheltuielilor de apărare are loc într-un context economic dificil: datoria publică a Franței a atins 3.400 de miliarde de euro (115,6% din PIB), iar ritmul investițiilor rămâne lent, transmite AFP, preluat de Agerpres.
În același mesaj, premierul francez a făcut apel la continuarea modernizării armatei: „Trebuie să construim un nou model de armată: hibridă, formată din activi și rezerviști, cu competențe și reziliență întărite (…) un model de angajament operațional cu aliații și partenerii noștri pentru securitatea colectivă a Europei.”
Criza politică declanșată după dizolvarea Adunării Naționale în 2024, care a lăsat țara fără o majoritate parlamentară clară, complică suplimentar procesul de adoptare a bugetului. În mai puțin de un an și jumătate, Franța a avut patru prim-miniștri, iar echilibrul politic rămâne fragil între cele trei mari blocuri: stânga, centru-dreapta și extrema dreaptă.
Oana Țoiu, la Bruxelles: România pledează pentru implementarea rapidă a abordării strategice a UE pentru reuniunea Mării Negre
FMI trage un semnal de alarmă și cere reducerea datoriilor, a deficitelor și consolidarea rezervelor de capital, pe fondul perspectivelor extrem de incerte
Grupul PPE, familie politică din care face parte și Ursula von der Leyen, amenință că va respinge propunerea de buget multianual al UE dacă executivul european nu vine cu îmbunătățiri
Academia Europeană pentru Materiale Avansate va forma 200.000 de persoane până în 2029
Germania va fi „mai activă, mai prezentă și mai vizibilă” la frontiera estică a NATO, anunță ministrul Apărării: Vom contribui cu misiuni de poliție aeriană
România va folosi fondurile SAFE pentru achiziții militare esențiale și dezvoltarea infrastructurii critice pe flancul estic, afirmă ministrul apărării la Bruxelles
Ministrul german al apărării respinge criticile la adresa sa după o dispută privind reintroducerea serviciului militar
Ungaria critică politica energetică a UE și refuză să accepte presiuni externe în deciziile privind importurile de energie
A VIII-a ediție a Stress Congress. ICI București a evidențiat importanța transformării digitale în medicină, a utilizării AI pentru medicina personalizată și a dezvoltării unor ecosisteme digitale de prevenție
Legea prosumatorilor, adoptată în Camera Deputaților. Deputatul Sebastian Burduja: Prosumatorii sunt, probabil, cei mai mari investitori în energie din ultimii 5 ani
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
Mapamond: Care vor fi principalele evenimente ale anului 2013
Angela Merkel: “Mediul economic va fi mai dificil în 2013”
9 mai, o triplă sărbătoare pentru români: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
Barometru: Cluj-Napoca înregistrează cea mai ridicată calitate a vieții din România, alături de Oradea și Alba Iulia
Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa
Huffington Post: România a fost condusă din 1989 de “o clică incompetentă de escroci foşti comunişti”
Premierul Italiei, Mario Monti, a demisionat
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice pentru 10 ani exportul de buștean în spațiul extracomunitar
Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei
Von der Leyen îndeamnă investitorii să nu rateze oportunitatea de a investi în Balcanii de Vest: Economiile regiunii sunt deja pregătite să crească rapid în următorii ani. Timpul este acum!
Kaja Kallas: Rusia se joacă cu războiul, iar Europa trebuie să-și transforme forța economică în descurajare militară
Premierul Luxemburgului cere UE să-și mențină angajamentul pentru ordinea internațională bazată pe reguli: Trebuie să rămânem vocea acestor valori!
Comisia Europeană va prezenta săptămâna viitoare o strategie de aplicare a inteligenței artificiale, bazată pe principiul „AI first”: Vrem ca viitorul Inteligenței Artificiale să fie creat în Europa
VIDEO INTERVIU La 35 de ani de la reunificarea Germaniei, ambasadoarea Angela Ganninger afirmă că Berlinul “acceptă să joace rol de lider” în Europa și se bazează pe relația cu România
Aclamată de liderii europeni, Maia Sandu a venit la summitul Comunității Politice Europene “cu un mandat puternic de la cetățeni de a avansa aderarea R. Moldova la UE”
Von der Leyen îndeamnă statele membre să „treacă la fapte” pentru consolidarea competitivității UE: Trebuie să dărâmăm barierele din Piața Unică și să folosim acest potențial uriaș
Ministrul Economiei cere măsuri europene specifice pentru protejarea industriilor din țările de graniță ale UE: Este necesar să oferim garanții pentru a putea concura în mod loial
“Cât de sus să fie ștacheta?”, întreabă Nicușor Dan referitor la extinderea UE: Acum 20 de ani, România nu era pregătită să intre în UE, dar decizia a fost corectă
Victor Negrescu: Grupul social-democrat din PE propune o dezbatere privind dronele rusești și o rezoluție pentru dezvoltarea unei „Cupole de Fier Europene” pentru protejarea împotriva amenințărilor de acest tip
- NATO1 week ago
Serviciul militar în Germania va deveni, cel mai probabil, obligatoriu, apreciază cancelarul Friedrich Merz
- U.E.1 week ago
Premierul slovac Robert Fico consideră că războiul din Ucraina „nu este războiul nostru” și că victoria lui Babis în alegerile legislative din Cehia ar putea consolida Grupul de la Vișegrad
- POLITICĂ1 week ago
Nicușor Dan și-a numit noua garnitură de consilieri la Cotroceni, între care Marius Lazurca – politică externă, Valentin Naumescu – afaceri europene, Ludovic Orban – politică internă, Eugen Tomac – consilier onorific
- INTERNAȚIONAL1 week ago
Statele membre intenționează să limiteze libertatea de circulație a diplomaților ruși în interiorul UE (Reuters)
- ENERGIE5 days ago
PPC Energie susține o nouă ediție a festivalului Spotlight din București