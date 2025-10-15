Germania va fi „mai activă, mai prezentă și mai vizibilă” la frontiera estică a NATO, anunță ministrul Apărării: Vom contribui cu misiuni de poliție aeriană

Ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, a declarat că țara sa va spori contribuția la supravegherea spațiului aerian european, în urma unui val de incursiuni aeriene rusești și a unor apariții misterioase ale unor drone.

Germania este pregătită să preia conducerea oricărui scut de apărare aeriană al UE, a relatat agenția de știri Reuters, citată de Deutsche Welle.

La o reuniune a miniștrilor apărării din NATO, care a avut loc miercuri la Bruxelles, Pistorius a declarat că Germania va trimite avioane Eurofighter pentru a efectua misiune de poliție aeriană în Polonia, care a fost ținta unei incursiuni majore a dronelor rusești în septembrie, și va cheltui 10 miliarde de euro (11,6 miliarde de dolari) pentru achiziționarea de drone de toate tipurile în următorii ani.

„Vom contribui la protejarea flancului estic cu misiuni de poliție aeriană”, a spus el, adăugând că Germania va fi „mai activă, mai prezentă și mai vizibilă” la frontiera estică a NATO.

Prezent marți la București, colegul său din guvern, ministrul de Externe, Johann Wadephul, a reiterat responsabilitatea comună a aliaților de a se apăra împotriva amenințărilor hibride, arătând că Germania este gata să apere „împreună flancul nostru estic”.

Citiți și: Șeful diplomației germane, la București: Flancul nostru estic va fi apărat împreună. Ne apărăm împreună și de amenințările hibride ale Rusiei

Renind la declarațiile lui Pistorius, acesta a fost întrebat dacă Germania va contribui la finanțarea rachetelor Tomahawk americane destinate Ucrainei. El a răspuns că o decizie va fi luată la momentul oportun.

Zilele trecute, președintele american Donald Trump sugera că îl va amenința pe Vladimir Putin că va livra Ucrainei rachete Tomahawk dacă nu pune capăt războiului.

„Sunt foarte dezamăgit, pentru că eu și Vladimir aveam o relație foarte bună. Probabil încă o mai avem. Nu știu de ce el continuă acest război”, a spus Trump la conferința de presă.

Vineri, liderul american urmează să-l primească pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski l-a Casa Albă, după ce, săptămâna trecută, au avut două discuții telefonice, iar zilele acestea o delegație ucraineană, aflată în SUA, s-a întâlnit cu producătorii de rachete Tomahawk.