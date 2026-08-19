Germania vrea să prelungească controalele la frontierele sale cu încă șase luni, până la 15 martie 2027

Germania va prelungi cu șase luni, până la 15 martie 2027, controalele la frontiere, a anunțat marți o purtătoare de cuvânt a Ministerului de Interne german, precizând că ministrul Alexander Dobrindt a transmis o notificare oficială Comisiei Europene în acest sens, transmite dpa, potrivit Agerpres.

Reprezentanta Ministerului de Interne german a confirmat astfel o informație difuzată inițial de tabloidul Bild.

„Evenimentele de la granițele externe ale Europei arată că lupta contra migrației ilegale încă are nevoie de controale frontaliere”, a declarat Dobrindt pentru publicația citată.

El anunțase această intenție la finalul lunii iulie, când zeci de mii de migranți au trecut temporar frontiera dinspre Maroc către exclava spaniolă Ceuta.

Deși, în general, libera circulație în spațiul Schengen presupune lipsa controalelor la frontierele interne, Germania a reintrodus astfel de controale începând din septembrie 2024.

În pofida criticilor tot mai vehemente, aceste controale au fost deja extinse de trei ori, cel mai recent până la jumătatea lui septembrie 2026. În cazul în care Comisia Europeană nu va avea obiecții, controalele la frontierele Germaniei vor fi prelungite până la 15 martie anul viitor.