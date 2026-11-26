Noul procuror-șef european, Andrés Ritter, și șase noi procurori europeni și-au luat joi angajamentul solemn în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE), într-o ceremonie în care s-au angajat să își exercite atribuțiile în deplină independență și în interesul Uniunii în ansamblul său, potrivit unui comunicat al Curții.

Andrés Ritter, din Germania, îi succedă Laurei Codruța Kövesi, primul procuror-șef european. El a fost numit de Parlamentul European și Consiliul UE prin decizia din 25 martie 2026, pentru un mandat de șapte ani, care nu poate fi reînnoit, început la 1 noiembrie 2026.

Ritter și-a început cariera în procuratura germană în 1995 și a condus mai multe parchete. Din 2020, a ocupat funcția de procuror-șef european adjunct, după ce candidase pentru conducerea EPPO, poziție care i-a revenit Laurei Codruța Kövesi.

Laura Codruța Kövesi își luase angajamentul solemn în fața CJUE la 28 septembrie 2020, în cadrul ceremoniei organizate cu ocazia inaugurării Parchetului European. Mandatul său la conducerea instituției s-a încheiat în octombrie 2026.

La ceremonia de joi, noul procuror-șef și cei șase procurori europeni s-au angajat să nu solicite și să nu accepte instrucțiuni de la nicio persoană sau entitate din afara Parchetului European. De asemenea, aceștia și-au asumat respectarea obligației de confidențialitate privind informațiile deținute de instituție.

Cei șase procurori europeni care au participat la ceremonie sunt Jennifer Vanderputten, din Belgia, Pavel Zeman, din Republica Cehă, Philippe Jaeglé, din Franța, Omar Caruana, din Malta, Tanja Frank Eler, din Slovenia, și Christopher Wenzl, din Germania.

Primii patru au fost numiți de Consiliu prin deciziile din 11 februarie și 29 iunie 2026, pentru mandate de șase ani, care nu pot fi reînnoite, începând cu 29 iulie 2026.

Tanja Frank Eler și Christopher Wenzl au fost numiți prin decizia Consiliului din 28 septembrie 2026, tot pentru mandate de șase ani, care nu pot fi reînnoite, începute la 7 octombrie, respectiv 1 noiembrie 2026.

Parchetul European (EPPO) este un organism independent al Uniunii Europene, responsabil pentru investigarea, urmărirea penală și trimiterea în judecată a infracțiunilor care afectează interesele financiare ale Uniunii. Printre acestea se numără frauda, corupția și fraudele transfrontaliere în materie de TVA care implică prejudicii de peste 10 milioane de euro.

Procurorul-șef european conduce instituția, îi organizează activitatea și o reprezintă în relațiile cu instituțiile UE, statele membre și țările terțe.