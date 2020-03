Gest de solidaritate. China trimite experți și materiale în Italia, grav afectată de pandemia de coronavirus

China urmează să trimită joi experți și materiale în Italia, a anunțat Ministerul chinez al Afacerilor Externe, în contextul în care această țară este cea mai afectată din Uniunea Europeană, confruntându-se cu o creștere semnificativă a numărului de contaminări, potrivit AFP, citat de Agerpres.

China, de unde a plecat pandemia la sfârşitul lui 2019 şi care a constatat o reducere semnificativă a numărului de infectări pe teritoriul său, a început să trimită specialişti şi materiale în mai multe ţări.

După Irak şi Iran, ”un grup de 9 persoane cu materiale pentru terapie intensivă, produse de protecţie medicală şi alte bunuri va pleca joi din Shanghai spre Roma”, a anunţat un purtător de cuvânt al diplomaţiei chineze, Geng Shuang.

Per combattere insieme l’epidemia da #Covid19, la #Cina ha inviato in Italia un team di medici esperti del National Health Commission of China e della Red Cross Society of China. Il team volerà oggi a #Roma con donazioni di attrezzature e di materiali sanitari. #ForzaCinaeItalia pic.twitter.com/90PI48dfUn

— Ambasciata Repubblica Popolare Cinese in Italia (@AmbCina) March 12, 2020