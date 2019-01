Gest inedit înainte de Brexit: ”Ochiul Londrei” luminat în culorile Uniunii Europene, într-un spectacol de Anul Nou dedicat cetățenilor europeni

Peste o sută de mii de persoane s-au adunat în centrul Londrei pentru a întâmpina Noul An cu cel mai mare foc de artificii din Europa, relatează DPA, potrivit Agerpres.

Primarul Sadiq Khan a dedicat spectacolul de la aşa-numită “Roată londoneză” sau “London Eye” cetăţenilor europeni care trăiesc în capitala britanică. Cuvintele “Londra este deschisă” au fost rostite în şapte limbi după ce au început focurile de artificii.

“Aducând un omagiu relaţiei noastre apropiate cu Europa când salutăm Noul An în această noapte, vom arăta încă o dată lumii că Londra va fi mereu deschisă”, a postat Khan pe Facebook.



Turnul Big Ben de la Westminster, care a fost redus la tăcere timp de peste un an cu excepţia unor ocazii speciale din cauza unei renovări extinse, a sunat cele 12 bătăi pentru trecerea în 2019.

Intrarea în noul an marchează și apropierea de momentul anticipat al ieșirii Marii Britanii din Uniunea Europeană, preconizată a avea loc pe 29 martie 2019.

Într-un summit extraordinar desfășurat la Bruxelles pe 25 noiembrie, liderii celor 27 de state membre ale Uniunii Europene (fără Marea Britanie) au aprobat acordul privind Brexit, retragerea Marii Britanii din Uniunea Europeană, preconizată a avea loc la 29 martie 2019, sub președinția română a Consiliului. Acordul trebuie aprobat mai întâi de Parlamentul britanic, votul programat inițial pentru 11 decembrie fiind amânat. Parlamentul de la Londra va vota în săptămâna 14-20 ianuarie 2019 acordul de retragere a Regatului Unit din UE. Riscul ca acesta să fie respins rămâne, însă, unul foarte mare, la final de an premierul britanic Theresa May supraviețuind politic chiar unui vot de neîncredere din partea partidului său.

