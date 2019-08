Gest lipsit de protocol la prima vizită a unui premier israelian în Ucraina după 20 de ani. Soția lui Benjamin Netanyahu a aruncat bucata de pâine cu care a fost întâmpinată la sosirea pe aeroportul din Kiev

Sara Netanyahu, soția premierului israelian Benjamin Netanyahu, a aruncat bucățica de pâine din colacul cu care au fost întâmpinați, ea și soțul său, la sosirea pe aeroportul din Kiev, chiar în fața celor care au primit cuplul israelian, anunță, informează Agerpres, care citează Ukrainska Pravda.

Soţii Netanyahu au început luni o vizită de o zi în Ucraina, sosind încă de duminică seara la Kiev. Ei au fost întâmpinaţi, conform obiceiului, cu pâine şi sare.

Israeli Prime Minister’s wife Sara Netanyahu threw bread on the ground when #Netanyahu‘s couple met with bread and salt in Boryspil during their state visit to #Ukraine from 18 to 20 August.

Source: https://t.co/kPDNqgr4Dz pic.twitter.com/0UmBDWE3Jc

— L.Kanjuk (@LKanjuk) August 19, 2019