Gestionarea frontierelor externe: Sistemul european de informații și autorizații de călătorie va intra în funcțiune până la sfârșitul lui 2022

Comisia Europeană a dat drumul astăzi, 3 august, primei tranșe de bani aferente prefinanțărilor în procent de 13% din totalul planului național de redresare și reziliență al Belgiei, Luxemburg-ului și al Portugaliei, însumând aproximativ 3 miliarde de euro.

Astfel, Belgia primește 770 milioane de euro din cele 5,9 miliarde prevăzute pentru redresare, Luxemburg 12,1 milioane de euro din totalul de 93,4, iar Portugalia 2,2 mld de euro din finanțarea totală de 16,6 miliarde de euro.

The 1st disbursement of funds under #NextGenerationEU is great news for Belgium. 🇧🇪 is already an innovation front-runner and #NextGenerationEU will give it the resources needed to go fully green and digital. Looking forward to many success stories made in 🇧🇪, supported by 🇪🇺 pic.twitter.com/P3e6g4f2YM — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 3, 2021

The first disbursement of funds is making #NextGenerationEU real in Luxembourg! 🇱🇺 has one of the greenest recovery plans, with investments in clean energy, renewables and sustainable mobility. The EU is giving Luxembourg a boost to achieve the green transition. pic.twitter.com/t2HrKA2Ols — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 3, 2021

1st disbursement of funds under #NextGenerationEU today for 🇵🇹, a landmark moment for Portugal’s recovery! It will help make the #EUGreenDeal a reality in 🇵🇹, digitalise the economy & make it more robust. 🇪🇺 stands by Portugal’s side in the implementation of the recovery plan. pic.twitter.com/Sx27g3Z1No — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 3, 2021

Aceste plăți vor contribui la demararea punerii în aplicare a măsurilor cruciale de investiții și de reformă prezentate în planul de redresare și de reziliență al Luxemburgului.

Comisia va autoriza plățile ulterioare în funcție de implementarea investițiilor și reformelor prevăzute în planul de redresare și de reziliență al fiecărui stat membre.

Plățile de astăzi au fost posibile datorită implementării recente și cu succes a primelor operațiuni de împrumut în cadrul NextGenerationEU. Până la sfârșitul anului, Comisia intenționează să mobilizeze până la un total de 80 miliarde de euro în fonduri pe termen lung, care vor fi completate de obligațiuni UE pe termen scurt, pentru a finanța primele plăți planificate către statele membre în cadrul NextGenerationEU.

În cadrul NextGenerationEU, MRR va furniza 723,8 miliarde EUR (în prețuri curente) pentru a sprijini investițiile și reformele în toate statele membre. Planul de la Luxemburg face parte din răspunsul fără precedent al UE pentru a ieși mai puternică din criza COVID-19, promovând tranziția ecologică și digitală și consolidând reziliența și coeziunea societăților noastre.

Până în acest moment, Executivul European a aprobat 18 planuri de redresare și reziliență, după cum urmează: Portugalia, Spania, Grecia, Danemarca, Luxemburg, Austria, Slovacia, Letonia, Germania, Italia, Belgia, Franța, Slovenia, Lituania, Cipru, Croația, Irlanda și Cehia.

De asemenea, miniștrii economiei și finanțelor din UE au adoptat pe 13 iulie prima serie de decizii de punere în aplicare ale Consiliului privind aprobarea planurilor naționale de redresare și de reziliență pentru 12 din cele 17 state membre, potrivit unui comunicat. Astfel, Austria, Belgia, Danemarca, Franța, Germania, Grecia, Italia, Letonia, Luxemburg, Portugalia, Slovacia și Spania au primit undă verde pentru utilizarea fondurilor UE pentru redresare și reziliență în vederea stimulării economiilor lor și a recuperării în urma consecințelor COVID-19. Adoptarea deciziilor de punere în aplicare ale Consiliului privind aprobarea planurilor permite statelor membre să semneze acorduri de grant și de împrumut care vor facilita o prefinanțare de până la 13%.

Planurile trimise de Slovenia, Cipru, Croaţia, Lituania, Irlanda și Cehia, care au fost aprobate după 1 iulie, urmează să fie analizate de miniştrii finanţelor în următoarele săptămâni.

În ceea ce privește România, PNRR ar putea fi aprobat de Comisia Europeană în luna septembrie, în urma unei etape de clarificări, după ce Executivul european a aprobat solicitarea țării noastre de a prelungi perioada de evaluare.

Documentul transmis la 31 mai și publicat la 2 iunie cuprinde proiecte în valoare de 29,2 miliarde de euro, din banii alocaţi urmând a fi finanţate cu sume mari trei sectoare importante: Transporturi – 6,7 miliarde de euro, Educaţia – 3,6 miliarde de euro şi Sănătatea – 2,4 miliarde de euro.

