Gheorghe Falcă a fost desemnat raportor din umbră pentru Fondul pentru competitivitate: „Trebuie să investim în oameni, în educație și în dezvoltarea competențelor”
Europarlamentarul Gheorghe Falcă (PNL/PPE) a fost desemnat raportor din umbră din partea Grupului PPE pentru elaborarea Avizului Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale (EMPL) din Parlamentul European privind Fondul pentru competitivitate, se arată într-un comunicat de presă remis CaleaEuropeană.ro.
„Este o responsabilitate care îmi permite să contribui direct la conturarea unei abordări europene moderne privind crearea de locuri de muncă, pornind de la o premisă esențială: forța competitivă a Uniunii Europene se bazează pe oameni, iar capitalul uman este un factor-cheie pentru reziliența economică și socială a Europei”, a transmis Gheorghe Falcă.
Din această calitate, deputatul european va susține „o orientare clară a Fondului pentru competitivitate către investiția în oameni, în educație și în dezvoltarea competențelor, precum și către consolidarea unei mentalități europene axate pe evoluția profesională, responsabilitate individuală și adaptabilitate la schimbările economice”.
Europarlamentarul a mai subliniat că un element central al contribuției sale va fi „promovarea Garanției europene pentru competențe, ca instrument concret pentru crearea de locuri de muncă și gestionarea tranzițiilor economice”.
„Această garanție trebuie să ofere lucrătorilor din sectoare aflate în restructurare sau sub presiunea tranziției verzi și digitale acces real la recalificare și perfecționare, corelate direct cu nevoile pieței muncii. Abordarea propusă mută accentul de la protecția pasivă a locurilor de muncă la sprijinirea activă a mobilității profesionale, încurajând asumarea unui parcurs profesional nou și sustenabil”, a explicat Gheorghe Falcă.
Practic, prin Garanția europeană pentru competențe, după cum a explicat Falcă, Fondul pentru competitivitate „poate deveni un instrument eficient care conectează investițiile economice cu investițiile în capitalul uman, sprijină companiile în găsirea forței de muncă potrivite și contribuie la crearea de locuri de muncă durabile, competitive și bine adaptate economiei europene de mâine”.
După negocieri intense, vicepreședintele PE, Victor Negrescu, a convins grupurile politice să accepte propunerea sa de a crește alocările dedicate justiției în bugetul multianual viitor
Eurodeputatul Victor Negrescu, vicepreședinte al Parlamentului European responsabil pentru combaterea corupției și pentru politicile în materie de transparență, a reușit după negocieri intense să obțină sprijinul necesar la nivelul grupurilor politice pentru propunerea sa de a crește de trei ori față de nivelul actual bugetul pentru justiție în viitorul buget multianual al UE.
Eurodeputatul anticipează „negocieri importante, atât pe dimensiunea bugetului, cât și pe modul în care vor fi alocați banii pentru ca justiția să funcționeze mai bine la nivel european”.„După aproape două ore de negocieri, am reușit să să obțin sprijinul necesar la nivel grupurilor politice cu privire la propunerea mea de creștere a bugetului pentru justiție în viitorul buget multianual al Uniunii Europene. Vorbim despre 0,8 miliarde de euro pentru justiție, un buget de aproape trei ori mai mare decât cel actual”, a detaliat Negrescu, raportor al Comisiei pentru afaceri juridice privind viitorul buget multianual al UE dedicat justiției.
Europarlamentarul a explicat complexitatea circuitului adoptării unui dosar într-o comisie de specialitate a Parlamentului European.
„Pentru ca un dosar să ajungă la vot într-o comisie de specialitate, este nevoie de negocieri serioase cu toate grupurile politice din Parlamentul European. Așa funcționează democrația europeană: prin dialog, argumente și construcție de majorități”, a menționat Victor Negrescu.
Vicepreședintele Parlamentului European a prezentat și contextul care a determinat această solicitare.
„Am susținut această creștere pentru că, din păcate, în Uniunea Europeană există încă mulți cetățeni care nu au acces real la o justiție funcțională. O justiție eficientă nu este un lux, ci o garanție fundamentală a drepturilor fiecăruia dintre noi. Avem nevoie de o coordonare mai bună între statele membre și de un act de justiție mai rapid, mai eficient și mai aproape de oameni”, a mai spus Victor Negrescu.
După această etapă, urmează votul în Comisia pentru afaceri juridice.
„Sunt încrezător că vom obține majoritatea necesară pentru a trece acest raport și a crește alocările dedicate justiției în bugetul european viitor”, a conchis vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu.
Dan Motreanu: Atunci când vorbim despre cancer, nu trebuie să acceptăm că este o bătălie pierdută din start. Toți cetățenii UE trebuie să aibă acces la tratament, indiferent de regiunea în care locuiesc
Eurodeputatul Dan Motreanu, membru supleant în Comisia pentru sănătate publică din Parlamentul European, susține apelul lansat de Organizația Europeană a Cancerului și de numeroși experți, inclusiv de membri ai grupului PPE, pentru crearea unui Fond European pentru Cancer, în valoare de două miliarde de euro, sau, alternativ, pentru alocarea acestei sume în cadrul Fondului European pentru Competitivitate, cu o destinație clară pentru oncologie.
„În fiecare an, la 4 februarie, este marcată Ziua mondială de luptă împotriva cancerului. Atunci când vorbim despre această boală cumplită, nu mai trebuie să acceptăm că este o bătălie pierdută din start. Trebuie să facem tot ceea ce este omenește posibil să creștem șansele pacienților care suferă de cancer de a câștiga bătălia pentru viață. Toți cetățenii UE trebuie să aibă acces la tratament, indiferent de regiunea în care locuiesc”, a scris Dan Motreanu, pe Facebook.
Citiți și: Eurodeputatul Dan Motreanu susține înființarea a două fonduri europene dedicate combaterii cancerului și consolidării producției de medicamente
De asemenea, eurodeputatul a amintit că Uniunea Europeană a lansat, în 2021, Planul european de combatere a cancerului, cu o finanțare de patru miliarde de euro, fiind structurat în jurul câtorva domenii importante: prevenire, depistare timpurie, diagnosticare și tratament, calitatea vieții bolnavilor de cancer și a supraviețuitorilor.
„În Parlamentul European, am votat, în 2022, raportul care conține recomandările Comitetului special BECA (Beating Cancer – Să învingem cancerul). Printre altele, am cerut Comisiei Europene să abordeze inegalitățile dintre statele membre în ceea ce privește accesul la asistență medicală și să facă din investițiile în infrastructura de sănătate o prioritate a fondurilor politicii de coeziune”, a adăugat Dan Motreanu.
El a adăugat că, în calitate de membru supleant al Comisiei pentru Sănătate Publică din Parlamentul European, va acționa pentru ca, în viitorul buget al UE, să fie alocate resurse suficiente pentru prevenirea, diagnosticarea precoce, tratarea și cercetarea cancerului.
„Trebuie să reducem disparitățile dintre statele membre și să garantăm acces egal la tratamente de calitate. Susțin apelul lansat de Organizația Europeană a Cancerului și de numeroși experți, inclusiv colegi din grupul PPE, pentru crearea unui Fond European pentru Cancer, în valoare de două miliarde de euro, sau, alternativ, alocarea acestor două miliarde în cadrul Fondului European pentru Competitivitate, cu destinație clară pentru oncologie”, a concluzionat deputatul european.
Gabriela Firea sprijină măsurile de protejare a fetelor și femeilor de violența domestică: Accesul la justiție este un drept universal, nu un privilegiu
Eurodeputatul Gabriela Firea, membru al Comisiei pentru drepturile femeilor și egalitatea de gen din Parlamentul European, sprijină prioritățile pe care Uniunea Europeană trebuie să le susțină la sesiunea din acest an a Comisiei ONU privind statutul femeii.
„Toate femeile trebuie să se simtă sprijinite, când au nevoie ajutor. Protecția reală în fața violenței domestice se face cu polițiști, avocați, procurori, judecători, asistenți sociali empatici și pregătiți să înțeleagă victimele violenței domestice. Am votat în Comisia pentru drepturile femeilor și egalitate de gen – FEMM, din Parlamentul European, pentru prioritățile pe care Uniunea Europeană trebuie să le susțină la sesiunea din acest an a Comisiei ONU privind statutul femeii”, a subliniat Firea.
Aceasta a semnalat că „legile sunt doar cuvinte pe hârtie dacă sistemul judiciar nu funcționează ca un scut, iar victimele nu se simt cu adevărat susținute și protejate”.
În context, Gabriela Firea sprijină:
- Magistrați specializați. „Avem nevoie de judecători și procurori bine pregătiți, care să înțeleagă trauma victimelor și să ofere protecție imediată”, a reliefat eurodeputatul.
- Asistență juridică gratuită. Gabriela Firea evidențiază obligația autorităților de a asigura un „ajutor legal calculat pe veniturile proprii ale femeii, independent de cele ale soțului agresor” pentru că „nicio victimă nu trebuie să renunțe la dreptate din cauza lipsei banilor”.
- Fără victimizare secundară. „Poliția și instanțele trebuie să fie spații de siguranță, nu locuri unde victimele sunt judecate sau intimidate”, mai arată europarlamentarul.
În încheiere, Gabriela Firea a atras atenția că „fără justiție, nu există egalitate”.
„Voi susține în Parlamentul European demersurile prin care toate fetele și femeie să fie protejate cu adevărat. Accesul la justiție este un drept universal, nu un privilegiu”, a conchis europarlamentarul.
Potrivit unui sondaj, două treimi dintre români cred că numărul cazurilor de violență domestică împotriva femeilor a crescut în ultima perioadă.
Violența domestică, reflectată în mass media
81.6% dintre români declară că au auzit în ultima perioadă discutându-se în mass media despre cazuri de violență domestică la adresa femeilor. 18.4% spun că nu au auzit discutându-se despre acest subiect în ultima perioadă.
Urmărire știri despre violența domestică
18% din respondenți spun că au urmărit foarte mult știrile despre violența domestică la adresa femeilor, 28.7% destul de mult, 31.2% destul de puțin, iar 3.3% deloc. 0.4% nu știu sau nu răspund.
Declară că au urmărit foarte mult și destul de mult știrile despre violența domestică la adresa femeilor mai ales: votanții PSD și USR, persoanele peste 60 de ani și locuitorii din București.
Evoluția numărului de cazuri de violență domestică
64.2% dintre cei chestionați cred că, în ultima perioadă, numărul femeilor care au suferit de acte de agresiune violentă în familie a crescut. 4.2% sunt de părere că a scăzut, 19.1% că a rămas la fel de mare, iar 3.3% că a rămas la fel de mic. 8.9% spun că nu știu / nu pot aprecia, iar 0.3% nu răspund.
Votanții PSD și AUR, femeile, persoanele peste 60 de ani, persoanele cu educație primară și locuitorii din urbanul mic cred într-o proporție mai mare decât restul populației că numărul femeilor care au suferit de acte de agresiune violentă în familie a crescut. Sunt de părere că numărul cazurilor de violență domestică a rămas la fel de mare mai ales: votanții USR, persoanele sub 45 de ani, cei cu educație superioară și locuitorii din București.
Activitatea poliției în combaterea violenței domestice
Întrebați în ce măsură sunt mulțumiți sau nemulțumiți de activitatea politiei romane in ceea ce privește combaterea violentei domestice la adresa femeilor, 7.1% spun că sunt foarte mulțumiți, 18.1% mai degrabă mulțumiți, 35.6% mai degrabă nemulțumiți, iar 34.9% foarte nemulțumiți. 4.4% nu știu sau nu răspund.
Uniunea Europeană dispune deja de o legislație care combate violența împotriva femeilor. Actul normativ incriminează următoarele infracțiuni în întreaga UE: mutilarea genitală a femeilor, căsătoria forțată, schimbul de imagini intime fără consimțământ, hărțuirea cibernetică, hărțuirea cibernetică și incitarea cibernetică la ură sau violență.
Săvârșirea acestor infracțiuni va fi pedepsită cu pedepse cu închisoarea cuprinse între cel puțin un an și cinci ani. Directiva vine, de asemenea, cu o listă extinsă de circumstanțe agravante, cum ar fi săvârșirea infracțiunii împotriva unui copil, a unui fost sau actual soț sau partener sau a unui reprezentant public, a unui jurnalist sau a unui apărător al drepturilor omului, care atrage după sine sancțiuni mai severe.
Directiva conține, de asemenea, norme detaliate privind măsurile de asistență și protecție pe care statele membre ar trebui să le ofere victimelor.
