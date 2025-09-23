Gheorghe Falcă a prezentat amendamente privind Directiva tranziției juste în lumea muncii, cu accent pe revitalizarea economiilor locale și crearea de locuri de muncă

Eurodeputatul Gheorghe Falcă (PNL/PPE), în calitate de raportor din umbră din partea Grupului PPE, a prezentat o serie de amendamente privind Directiva tranziției juste în lumea muncii, cu accent pe garantarea creării de locuri de muncă și revitalizarea economiilor locale, potrivit unui comunicat remis caleaeuropeana.ro.

El a pornit de la datele Eurostat, cele privind România, date deloc îmbucurătoare pentru țara noastră:

„România, și multe alte state membre, trec printr-o criză profundă. Criza nu se vede doar în cifrele economice, ci în viața de zi cu zi a cetățenilor. Potrivit Eurostat, România este pe primul loc în Uniunea Europeană în ceea ce privește numărul tinerilor între 16 și 29 de ani care nu muncesc și nu învață. Pe de o parte, avem o generație tânără fără șanse reale pe piața muncii. Pe de altă parte, avem pensionari la 48 sau 50 de ani. Acest paradox arată că sistemul nostru social și economic este rupt de realitate. Trebuie să avem curajul să recunoaștem asta. Dacă vrem să schimbăm lucrurile, nu mai putem trăi în iluzia că cineva va veni să ne salveze”, a transmis Gheorghe Falcă în deschiderea pledoariei sale.

Eurodeputatul a venit cu amendamente axate pe cinci piloni esențiali, precizând că „nu sunt doar texte tehnice, ci reprezintă un plan politic pentru a reda încrederea oamenilor în viitor”.

„Primul pilon al planului meu este crearea de locuri de muncă în zonele defavorizate. Nu putem vorbi despre o tranziție justă atâta timp cât sute de comunități din România și din alte regiuni ale Europei se golesc de oameni. Prin amendamentele mele cer ca fondurile europene să fie orientate prioritar către investiții în aceste zone, către industrii care pot renaște și către noi oportunități economice.

Al doilea pilon este sprijinirea investitorilor. Avem nevoie de capital, de antreprenori curajoși și de companii care să își asume riscul de a investi în regiunile lăsate în urmă. Pentru asta, am propus măsuri clare de reducere a birocrației, simplificarea accesului la fonduri europene și scăderea cerințelor de cofinanțare pentru IMM-uri.

Al treilea pilon este formarea și competențele. Tranziția verde și digitală nu se poate face fără oameni pregătiți. Amendamentele mele pun accent pe dreptul la formare, dar și pe crearea unei hărți europene a competențelor și calificărilor, astfel încât piața muncii să fie transparentă și deschisă pentru toți.

Al patrulea pilon este revitalizarea comunităților locale. Nu putem vorbi doar de industrie și locuri de muncă, ci trebuie să ne uităm la calitatea vieții în aceste zone. Dacă nu avem servicii publice, dacă nu avem infrastructură, dacă nu avem școli și spitale decente, oamenii nu vor rămâne. De aceea, insist ca politica de coeziune și fondurile de tranziție să fie folosite inteligent, în strânsă legătură cu autoritățile locale.

Și al cincilea pilon este demnitatea. În esență, miza este demnitatea fiecărui cetățean european. Degeaba munții noștri poartă aur, dacă oamenii nu știu să-și valorifice propria valoare. Degeaba avem fonduri europene, dacă ele nu ajung acolo unde trebuie și nu aduc schimbarea reală în viața oamenilor.

Astăzi, România și Europa au nevoie de un nou început. Nu putem continua cu improvizații. Nu putem accepta ca o generație întreagă de tineri să fie pierdută. Trebuie să dăm jos ceea ce este stricat și să reconstruim cu responsabilitate, cu viziune și cu încrederea că putem lăsa o țară și o Europă mai puternică celor care vin după noi”, le-a transmis Gheorghe Falcă europarlamentarilor din Comisia pentru Muncă – EMPL.

Concluzionând, eurodeputatul PPE a venit cu amendamente care propun un drum clar: locuri de muncă în zonele defavorizate, investiții pentru antreprenori, competențe pentru lucrători, comunități revitalizate și o Europă care își respectă cetățenii.

„Acesta este un apel la responsabilitate și un semnal că schimbarea nu vine de la sine – schimbarea trebuie construită”, a subliniat Gheorghe Falcă.