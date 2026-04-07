Gheorghe Falcă: Aderarea la OCDE așază definitiv România în lumea occidentală, inspirând încredere pentru cei care privesc din afară

Eurodeputatul Gheorghe Falcă evidențiază beneficiile economice și instituționale ale aderării României la OCDE, apreciind că acest pas va consolida statutul țării ca economie credibilă și va stimula investițiile.

„Apartenența la OCDE înseamnă validarea capacității administrative și a seriozității din punct de vedere economic, validare care aduce cu sine beneficii majore”, a declarat acesta.

Potrivit eurodeputatului, integrarea în organizația care reunește unele dintre cele mai dezvoltate economii ale lumii plasează România într-un cadru de standarde ridicate în materie de politici publice și performanță economică.

„România ajunge într-un spațiu al exigenței, acolo unde performanța administrativă, seriozitatea și calitatea guvernării cântăresc enorm”, a punctat Falcă.

Falcă subliniază impactul direct asupra economiei, în special în ceea ce privește atractivitatea pentru investitori. „Pentru economia românească, aderarea aduce un statut superior. Pentru cei care privesc România din afară, inspiră încredere”, a explicat acesta.

În același timp, aderarea este văzută ca un catalizator pentru dezvoltare economică. „Investițiile noi care vor veni și locurile de muncă nou create valorează extrem de mult”, a adăugat eurodeputatul.

Eurodeputatul insistă și asupra efectului de stabilitate și predictibilitate economică. „Pentru cetățean, asta se traduce în mult mai multă siguranță privind direcția țării”, a spus acesta.

Dincolo de dimensiunea economică, Falcă evidențiază și semnificația instituțională și de parcurs a acestui obiectiv.

„Această reușită ne spune ceva important și despre România însăși. Avem capacitatea de a urca, de a învăța, de a ne calibra la standarde înalte și de a duce până la capăt obiective grele. Țara noastră are resurse instituționale, umane și morale pentru a merge mai departe”, a declarat acesta.

În același registru, acesta subliniază impactul asupra generațiilor viitoare și asupra încrederii în economia românească.

„Pentru generația tânără, momentul are o forță aparte. Le transmite că viitorul merită construit aici, acasă, că drumul european al țării are continuitate și că efortul fiecărei generații contribuie la o construcție mai mare, care capătă stabilitate”, a mai spus Falcă.

În concluzie, aderarea la OCDE este prezentată ca o etapă de maturizare economică și instituțională.

„Aderarea la OCDE încununează o lungă etapă de integrare și poziționează România în rândul economiilor dezvoltate”, a concluzionat acesta.

Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, fondată în 1961, reunește 38 de state și stabilește standarde internaționale în domenii precum economie, educație, mediu și guvernanță, fiind considerată un reper al performanței economice și instituționale.

Până în prezent, România a fost evaluată (preliminar sau definitiv) de 24 dintre cele 25 de comitete sectoriale ale OCDE. Dintre acestea, România a obținut 25 avize formale din partea Comitetelor: Înalții Funcționari pentru Buget, Politica de Dezvoltare Regională, Industria Siderurgică, Industria Construcțiilor Navale, Politicile de Concurență, Politica Digitală, Protecția Consumatorului, Educația, Afaceri Sociale, Muncă și Ocuparea Forței de Muncă, Politica de Reglementare, Sănătate, Pescuit, Guvernanță Corporativă și Agricultură, Știință și Politică Tehnologică, Statistică și Politicile de Statistică, Combaterea mitei în operațiunile economice internaționale (Grupul de lucru anti-mită), Chimicale și Biotehnologie, Politici de Mediu și Afaceri Fiscale, Piețe Financiare și Guvernanță Publică, Analiză Economică și de Dezvoltare și Investiții.

Ultimele șapte avize au fost obținute în 2026, an în care România își propune aderarea la organizație.