Gheorghe Falcă: Apartenența PNL la Partidul Popular European ne oferă o direcție ideologică clară și acces real la decizie în interesul României

Eurodeputatul Gheorghe Falcă a transmis luni, într-o postare pe Facebook, că legătura Partidului Național Liberal cu Partidul Popular European (PPE) este esențială pentru direcția politică a României și pentru influențarea deciziilor la nivel european.

„Astăzi, înainte de a pleca spre Bruxelles, am participat împreună cu președintele Partidului Popular European, Manfred Weber, și președintele PNL, premierul Ilie Bolojan, la ședința Biroului Executiv al Partidului Național Liberal. Într-un moment în care atât Europa cât și România au nevoie de stabilitate, viziune și, mai ales, reformă și acțiune, noi credem că este esențial ca PNL să rămână profund conectat la familia sa politică europeană, Partidul Popular European, cel care conduce principalele instituții ale Uniunii. Prezența lui Manfred la București confirmă acest lucru”, a scris Falcă.

Eurodeputatul a subliniat importanța PPE în arhitectura deciziilor europene și a apartenenței PNL la această familie politică europeană.

„Din Parlamentul European văd zi de zi cum deciziile strategice în materie de buget, agricultură, energie, securitate sau digitalizare sunt modelate de PPE. De aceea, apartenența PNL la această familie politică ne oferă atât o direcție ideologică clară, cât și acces real la decizie, în interesul României”, a explicat Gheorghe Falcă.

El a adăugat că PNL își propune să rămână un partener de încredere pentru mediul de afaceri și pentru fermieri: „Partidul Național Liberal va continua să sprijine în mod real antreprenorii, să protejeze fermierii și să construiască, împreună cu partenerii europeni, o economie românească competitivă, bazată pe muncă, inovare și stabilitate”, a asigurat eurodeputatul.

În încheiere, Falcă a transmis că va rămâne angajat total în susținerea acestor obiective la Bruxelles: „România are de câștigat dintr-un PNL puternic în PPE, iar eu voi continua, ca europarlamentar liberal, să susțin aceste obiective cu toată energia.”

Liderul Partidului Popular European (PPE), Manfred Weber, se află luni într-o vizită oficială la București, unde s-a întâlnit cu președintele Nicușor Dan și cu premierul Ilie Bolojan, dar și cu conducerea liberalilor. După aceste întrevederi, oficialul european a declarat că ţara noastră şi PNL joacă un rol crucial în asigurarea stabilităţii politice, bugetare şi de securitate a Uniunii Europene, totodată exprimându-și susţinerea pentru demersurile iniţiate de premierul Bolojan în vederea echilibrării bugetului, spunând că și alte țări din Europa se confruntă cu aceeași situație.