Gheorghe Falcă: Apartenența PNL la Partidul Popular European ne oferă o direcție ideologică clară și acces real la decizie în interesul României
Eurodeputatul Gheorghe Falcă a transmis luni, într-o postare pe Facebook, că legătura Partidului Național Liberal cu Partidul Popular European (PPE) este esențială pentru direcția politică a României și pentru influențarea deciziilor la nivel european.
„Astăzi, înainte de a pleca spre Bruxelles, am participat împreună cu președintele Partidului Popular European, Manfred Weber, și președintele PNL, premierul Ilie Bolojan, la ședința Biroului Executiv al Partidului Național Liberal. Într-un moment în care atât Europa cât și România au nevoie de stabilitate, viziune și, mai ales, reformă și acțiune, noi credem că este esențial ca PNL să rămână profund conectat la familia sa politică europeană, Partidul Popular European, cel care conduce principalele instituții ale Uniunii. Prezența lui Manfred la București confirmă acest lucru”, a scris Falcă.
Eurodeputatul a subliniat importanța PPE în arhitectura deciziilor europene și a apartenenței PNL la această familie politică europeană.
„Din Parlamentul European văd zi de zi cum deciziile strategice în materie de buget, agricultură, energie, securitate sau digitalizare sunt modelate de PPE. De aceea, apartenența PNL la această familie politică ne oferă atât o direcție ideologică clară, cât și acces real la decizie, în interesul României”, a explicat Gheorghe Falcă.
El a adăugat că PNL își propune să rămână un partener de încredere pentru mediul de afaceri și pentru fermieri: „Partidul Național Liberal va continua să sprijine în mod real antreprenorii, să protejeze fermierii și să construiască, împreună cu partenerii europeni, o economie românească competitivă, bazată pe muncă, inovare și stabilitate”, a asigurat eurodeputatul.
În încheiere, Falcă a transmis că va rămâne angajat total în susținerea acestor obiective la Bruxelles: „România are de câștigat dintr-un PNL puternic în PPE, iar eu voi continua, ca europarlamentar liberal, să susțin aceste obiective cu toată energia.”
Liderul Partidului Popular European (PPE), Manfred Weber, se află luni într-o vizită oficială la București, unde s-a întâlnit cu președintele Nicușor Dan și cu premierul Ilie Bolojan, dar și cu conducerea liberalilor. După aceste întrevederi, oficialul european a declarat că ţara noastră şi PNL joacă un rol crucial în asigurarea stabilităţii politice, bugetare şi de securitate a Uniunii Europene, totodată exprimându-și susţinerea pentru demersurile iniţiate de premierul Bolojan în vederea echilibrării bugetului, spunând că și alte țări din Europa se confruntă cu aceeași situație.
În contextul vizitei Ursulei von der Leyen în țara noastră, vicepreședintele PE, Victor Negrescu, prezintă cinci solicitări pentru ca România să se prezinte cu „o voce clară în relația cu Bruxelles-ul”
Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, prezintă cinci propuneri pe care România ar trebui să le înainteze Uniunii Europene, în contextul vizitei Ursulei von der Leyen în țara noastră și discursului privind Starea Uniunii Europene, pe care aceasta îl va prezenta la 10 septembrie, în plenul reunit la Starsbourg al legislativului european.
Prima dintre solicitări este aceea privind flexibilitatea în ceea ce privește ținta de deficit pentru anul acesta.
„Românii nu pot să suporte toate aceste măsuri de austeritate”, subliniază Victor Negrescu,
Acesta consideră că sunt necesare „mecanisme suplimentare pentru salvarea proiectelor din PNRR și pentru prelungirea instrumentului fie prin fazare sau transfer, fie printr-o extindere tehnică sau formală”, ambele formule bucurându-se de sprijinul Parlamentului European.
Eurodeputatul este de părere că o a treia solicitare pe care România ar trebui să o avanseze este aceea legată de „criterii de alocare a fondurilor europene, inclusiv pe zona de apărare, care să ofere mai multe oportunități de finanțare României”.
În legătură cu Republica Moldova, președintele Parlamentului European responsabil pentru relația instituției cu această țară subliniază că România ar trebui să ceară începerea „negocierilor privind capitolele de aderare la UE și prioritizarea Mării Negre ca zona de investiții și de securitate”.
Ultima dintre propunerile de solicitare este cea a menținerii „politicii de coeziune și a creșterii subvențiilor pentru fermieri în viitorul buget european pe termen lung”.
„România trebuie să se prezinte cu o voce clară în relația cu Bruxelles-ul și să solicite un tratament echitabil și sprijin real pentru a putea face față provocărilor actuale”, a precizat Victor Negrescu.
Mențiunile sale apar în contextul în care, în urmă cu câteva săptămâni, președinta Comisiei Europene a răspuns pozitiv solicitării eurodeputatul de a prioritiza statele din prima linie, precum România.
Totodată, Victor Negrescu a obținut „prioritizarea statelor din prima linie la finanțarea din anumite programe de apărare europene, sunt autorul propunerii cu privire la schimbarea regulamentului PNRR-urilor pentru ca acestea să poată fi modificate mai ușor sub presiunea evoluțiilor geopolitice precum și cel care a convins Comisia Europeană să accepte un plus de flexibilitate privind deficitul pentru statele din prima linie”.
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, urmează să încheie turul țărilor de pe flancul estic luni după-amiază, ultima oprire fiind România, după popasuri în Letonia, Finlanda, Estonia, Polonia, Lituania, Bulgaria.
Peste câteva zile, și președintele Consiliului European, Antonio Costa, va veni în România, în cadrul unui „tur al capitalelor” UE.
”România are nevoie de reforme, iar Uniunea Europeană duce lipsă de leadership”, subliniază vicepreședintele PE, Victor Negrescu
Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, subliniază că oamenii politici nu trebuie să uite faptul că cetățenii nu sunt simple cifre, iar un venit diminuat chiar și cu câteva zeci de lei poate avea un impact major asupra multor familii.
„România are nevoie de reforme, iar Uniunea Europeană duce lipsă de leadership. (…) Povara trebuie repartizată echitabil. Datoria oamenilor politici nu este doar să constate, să își facă selfie-uri sau să se lamenteze, ci să ofere soluții credibile și să propună măsuri echitabile”, a transmis eurodeputatul român în urma reuniunii PES activists România.
În cadrul Adunării Generale a PES activists România, participanții au discutat despre propuneri pentru pachetul PSD privind redresarea economincă, dar și despre o serie de măsuri de simplificare. Totodată, au fost analizate principalele teme europene și internaționale, inclusiv direcțiile în perspectiva viitorului Congresul PES și a negocierilor privind bugetul european pe termen lung.
„PES activists România este o pepinieră de idei și politici publice, unde discutăm cu respect, sincer și direct, inclusiv despre subiectele dificile. Mulțumesc fiecărui coleg pentru contribuția și eforturile depuse. Am creionat, astfel, mai multe propuneri pentru pachetul PSD privind redresarea economică și o listă de măsuri de simplificare”, a mai precizat Victor Negrescu.
Victor Negrescu, la consultările cu președintele Consiliului European și liderii social-democrați din PES: Vocea României trebuie să conteze în definirea politicilor europene
Eurodeputatul Victor Negrescu, vicepreședinte al Parlamentului European, a participat, joi, la o întâlnire la nivel înalt, în format online, cu președintele Consiliului European, Antonio Costa, și liderii partidelor social-democrate europene, reunite în cadrul Partidului Socialiștilor Europeni (PES).
Potrivit unui mesaj pe rețelele de socializare, discuțiile au vizat situația actuală din Europa, evoluțiile privind negocierile de pace din Ucraina, politica comercială a Uniunii Europene și relația strategică cu Statele Unite.
🇪🇺 High-level meeting with @eucopresident and @PES_PSE leaders to discuss:
✅ peace talks on Ukraine
✅ EU trade policy
✅ transatlantic relations
For 🇷🇴 Romania & @PSD_RO_OFICIAL these debates are vital: security at our Eastern border, global market access & a strong voice in… pic.twitter.com/CxoKnl7eWw
— Victor NEGRESCU (@negrescuvictor) August 29, 2025
În context, Victor Negrescu a subliniat că, pentru România, „aceste discuții sunt esențiale” și a explicat că „securitatea la granița estică a Uniunii ne privește direct”, „accesul pe piețele internaționale este vital pentru economia românească”, iar „vocea noastră trebuie să conteze în definirea politicilor europene”.
„Pentru Partidul Social Democrat, participarea activă la aceste dezbateri înseamnă consolidarea rolului nostru în familia social-democrată europeană, influențarea deciziilor majore și apărarea intereselor României în negocierile decisive care ne definesc viitorul”, a mai adăugat vicepreședintele PE, Victor Negrescu.
