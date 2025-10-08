Gheorghe Falcă atenționează: Viitorul buget al UE nu poate fi decis fără Parlamentul European. O Uniune funcțională nu se poate sprijini doar pe Comisie și Consiliu

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a lansat un apel ferm la unitate și acțiune rapidă în fața unei serii de provocări aeriene și cibernetice atribuite Rusiei, declarând că Europa se confruntă cu o „campanie coerentă și escaladată” menită să destabilizeze Uniunea și să submineze sprijinul pentru Ucraina.

„Ceva nou și periculos se întâmplă în cerurile noastre. Doar în ultimele două săptămâni, avioane MiG au încălcat spațiul aerian al Estoniei, iar drone au survolat facilități critice în Belgia, Polonia, România, Danemarca și Germania”, a spus von der Leyen în plenul Parlamentului European, denunțând o serie de incidente care au dus la „zboruri suspendate, interceptări de urgență și contramăsuri pentru a asigura siguranța cetățenilor noștri”.

În cadrul unei dezbateri cu eurodeputații, von der Leyen a subliniat că aceste acțiuni „nu sunt simple hărțuiri întâmplătoare”, ci „o campanie coerentă și în escaladare menită să tulbure cetățenii noștri, să ne testeze determinarea, să ne divizeze Uniunea și să slăbească sprijinul nostru pentru Ucraina”.

Președinta Comisiei a reluat o serie de măsuri care definesc o nouă etapă a răspunsului european în materie de securitate și apărare.

Eastern Flank Watch și Zidul de Drone, proiecte-pilot la nivel european, vor urmări și proteja spațiul aerian, maritim și terestru, în special în zona de est a Uniunii, acoperind țări precum România, Polonia și Estonia.

„A trebuit să desfășurăm sisteme foarte costisitoare – avioane de ultimă generație – pentru a doborî drone relativ ieftine, produse în masă. Acest lucru nu este deloc sustenabil. Avem nevoie de un sistem accesibil și potrivit scopului său”, a declarat von der Leyen, subliniind că Europa trebuie să adopte un model de apărare scalabil și eficient, inspirat din inovațiile Ucrainei în domeniul dronelor.

Ea a adăugat că „zidul de drone va contribui și la Eastern Flank Watch.

“Acesta va monitoriza și proteja cerul, marea și pământul membrilor noștri din est. Dar nu este vorba doar despre frontiera noastră estică – chiar dacă în prezent este prioritatea noastră. Avem nevoie de o abordare la 360 de grade. Acest sistem anti-dronă va fi un scut pentru întreaga noastră Uniune, inclusiv pentru flancul sudic”, a subliniat șefa Comisiei.

Ea a menționat și crearea de „Coaliții de Capabilități Colective” – grupuri de state membre care să coopereze pentru dezvoltarea rapidă a celor nouă capabilități critice identificate: apărare aeriană, cibernetică, război electronic, comunicații sigure și logistică militară.

Astfel, von der Leyen a lăudat modelul „lead nation” folosit în furnizarea de armament pentru Ucraina, condus de Cehia și Danemarca. „Am văzut că acest model funcționează. O națiune a preluat conducerea, altele s-au alăturat pentru a lansa comenzi mai mari. Industria a crescut, iar prețurile au scăzut. Vom extinde acest model în toate domeniile. Este rapid, eficient și, cel mai important, este produs în Europa”, a continuat șefa Comisiei Europene.

Industria europeană de apărare trebuie să fie nucleul acestei tranziții strategice.

„Majoritatea investițiilor se duc în afara Europei. Cu alte cuvinte – acestea sunt locuri de muncă în afara Europei. Acest lucru nu este deloc sustenabil”, a avertizat președinta Comisiei.

Ea a insistat că cel puțin 65% din orice proiect finanțat prin programul SAFE trebuie să se bazeze pe producție internă în Uniunea Europeană, pentru a transforma cheltuielile de apărare într-un motor economic european.

„Creșterea noastră a cheltuielilor pentru apărare trebuie să fie, de asemenea, un motor de dezvoltare aici, în Uniunea Europeană”, a continuat ea.

Menționată explicit printre țările survolate de drone, România se află printre statele vizate de noile inițiative ale Comisiei. Autoritățile de la București sunt așteptate să participe la proiectele de pe flancul estic, care vizează consolidarea capacităților de detecție și reacție la amenințările aeriene și cibernetice.

Ursula von der Leyen a mai cerut în discursul său o schimbare de mentalitate în toate capitalele europene.

„A combate războiul hibrid al Rusiei nu înseamnă doar apărare tradițională. Înseamnă software pentru drone și piese de schimb pentru conducte. Înseamnă echipe de răspuns cibernetic rapid și campanii publice de informare pentru a crește conștientizarea. Trebuie să fim pregătiți să ieșim din zona noastră de confort. Trebuie să explorăm noi moduri de a acționa. Și, cel mai important, trebuie să descurajăm pe oricine încearcă să ne rănească teritoriul și cetățenii. Putem fie să ezităm și să privim cum amenințările rusești escaladează, fie să le întâmpinăm cu unitate, descurajare și hotărâre. Eu știu ce cale vom alege”, a subliniat aceasta.

Liderii Uniunii Europene au discutat la summitul informal de săptămâna trecută de la Copenhaga despre un „zid anti-drone” care să protejeze continentul de dronele rusești, cu România și statele de pe flancul estic solicitând o finanțare europeană separată pentru acest proiect de securitate anunțat de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în cadrul discursului privind Starea Uniunii Europene.