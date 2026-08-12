Gheorghe Falcă: Autorizarea primei faze a centralei fotovoltaice Dama Solar, un pas pentru consolidarea poziției județului Arad pe harta energetică a României și a Europei

Eurodeputatul Gheorghe Falcă a salutat autorizarea primei faze a centralei fotovoltaice Dama Solar, apreciind că investiția poate transforma județul Arad într-unul dintre polii importanți ai noii economii energetice din România.

Proiectul dezvoltat de Rezolv Energy, prin compania West Power Investments, pe teritoriul comunelor Pilu și Grăniceri, a primit din partea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei autorizația de înființare pentru prima etapă, denumită Centrala Electrică Fotovoltaică CEF Arad 1. Decizia a fost adoptată în ședința de marți, 11 august, a Comitetului de Reglementare al ANRE.

„Am susținut acest proiect încă de la început, pentru că am considerat că județul Arad trebuie să valorifice oportunitățile oferite de tranziția energetică și să atragă investiții majore în producția de energie”, a transmis Gheorghe Falcă într-un mesaj publicat pe Facebook.

Dama Solar este proiectat să ajungă la o putere instalată de aproximativ 1.000 MW și să ocupe o suprafață de peste 1.000 de hectare. Prin dimensiunea sa, parcul ar urma să se numere printre cele mai mari proiecte fotovoltaice din Europa.

O capacitate de 520 MW a obținut sprijin prin schema românească de contracte pentru diferență, pentru o perioadă de 15 ani și la un preț de aproximativ 42 de euro/MWh, potrivit informațiilor prezentate de eurodeputat. Investiția prevede și integrarea unei componente de stocare a energiei, destinată să contribuie la echilibrarea sistemului energetic.

Falcă a subliniat că efectele proiectului pentru județ nu se vor limita la producerea energiei regenerabile, ci ar urma să includă noi investiții, activitate economică și venituri pentru comunitățile locale.

„Pentru Arad, o asemenea investiție înseamnă mai mult decât energie verde. Înseamnă investiții, activitate economică, venituri pentru comunitățile locale și consolidarea poziției județului pe harta energetică a României și a Europei”, a afirmat eurodeputatul.

Gheorghe Falcă a pledat, în acest context, pentru continuarea investițiilor în producția de energie, dezvoltarea capacităților de stocare și modernizarea infrastructurii.

„Am susținut și voi susține investițiile care aduc dezvoltare în județul Arad. Avem nevoie de mai multă producție de energie, de capacități de stocare și de infrastructură modernă. Aradul are potențialul să devină unul dintre polii importanți ai noii economii energetice din România”, a conchis acesta.