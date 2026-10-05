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05.10.2026
U.E.
Giorgia Meloni solicită înregistrarea vocii sale ca marcă în UE pentru a se proteja de deepfake-urile generate cu inteligență artificială
U.E.
05.10.2026
0
Premierul Italiei, Giorgia Meloni, a depus luni o cerere...
Extinderea UE reprezintă cea mai bună investiție geostrategică pentru viitorul Europei, subliniază Antonio Costa
CONSILIUL EUROPEAN
05.10.2026
0
Președintele Consiliului European, Antonio Costa, a subliniat că extinderea...
„Mingea este în terenul Marii Britanii”: Ambasadorul UE la Londra transmite că Bruxelles-ul este „gata să se implice” după ce Regatul Unit va decide...
MAREA BRITANIE
05.10.2026
0
Noul ambasador al Uniunii Europene la Londra, Jukka Salovaara,...
Comisia Europeană alocă 130 de milioane de euro pentru consolidarea capacităților statelor membre de combatere a dronelor
COMISIA EUROPEANA
05.10.2026
0
Comisia Europeană suplimentează cu 130 de milioane de euro...
Gheorghe Falcă: România trebuie să fie acolo unde se dezvoltă noua industrie europeană de apărare
EUROPARLAMENTARI ROMÂNI
05.10.2026
0
România trebuie să participe la dezvoltarea noii industrii europene...
Sănătate
INTERVIU | Cristian Bușoi, membru al Management Boardului EMA: Prioritizarea accesului la inovație are nevoie de consens politic larg și de o finanțare care...
INTERVIURI
02.10.2026
0
Interviu realizat de Diana Zaim Cristian Bușoi, membru al Management...
INTERVIU | SL. Dr. Dragoș Garofil, despre marea contradicție a sistemului: Asigurarea de sănătate este obligatorie prin lege, dar milioane de români rămân neasigurați....
INTERVIURI
01.10.2026
0
Interviu realizat de Diana Zaim Șef lucrări Dr. Nicolae Dragoș...
Științele vieții, sub lupa Comisiei Europene: UE pierde teren față de SUA în inovarea farmaceutică și medicală, pe fondul dificultăților de finanțare și de...
SĂNĂTATE
01.10.2026
0
Uniunea Europeană dispune de o bază solidă de cercetare...
Șef Lucrări Dr. Dragoș Garofil: Studiul privind transparența banilor din sistemul medical, un instrument necesar pentru acces mai echitabil la servicii medicale
SĂNĂTATE
01.10.2026
0
Șef Lucrări Dr. Dragoș Garofil, coautor al celei de-a...
Studiu ASE: Finanțarea sistemului de sănătate a crescut cu 29% în 2025 față de 2023. Aproape 3 milioane de români nu au asigurare de...
SĂNĂTATE
30.09.2026
0
Academia de Studii Economice din București a lansat cea...
Internațional
SUA susțin construcția liniei electrice Strășeni-Gutinaș din Republica Moldova, un proiect în valoare de 130 de milioane de dolari
ENERGIE
05.10.2026
0
Guvernul SUA a aprobat proiectul de construire a liniei...
Transnistria nu va deveni un obstacol în calea parcursului european al R. Moldova, anunță UE
REPUBLICA MOLDOVA
05.10.2026
0
Transnistria nu va deveni un obstacol în calea parcursului...
„Mingea este în terenul Marii Britanii”: Ambasadorul UE la Londra transmite că Bruxelles-ul este „gata să se implice” după ce Regatul Unit va decide...
MAREA BRITANIE
05.10.2026
0
Noul ambasador al Uniunii Europene la Londra, Jukka Salovaara,...
Raport OCDE: Investițiile în educația timpurie pot aduce beneficii mai mari pentru copii și pot reduce costurile publice pe termen lung
EDUCAȚIE
05.10.2026
0
Țările membre ale Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică...
Șeful BND avertizează că Germania riscă să fie atrasă într-un conflict violent cu Rusia: Am devenit un obstacol major în calea proiectării puterii hegemonice...
NATO
05.10.2026
0
Șeful serviciului german de informații externe (BND), Martin Jäger,...
Aderarea României la OCDE
Raport OCDE: Doar 30% dintre români au încredere în Guvern, iar satisfacția față de serviciile publice este sub media organizației
ADERAREA ROMÂNIEI LA OCDE
02.10.2026
0
Doar 30% dintre români declară un nivel ridicat sau...
România pro-europeană și transatlantică, pilon al programului de guvernare al lui Siegfried Mureșan: aderarea la OCDE, apărarea intereselor României în bugetul UE, parteneriatul cu...
ADERAREA ROMÂNIEI LA OCDE
23.09.2026
0
Premierul desemnat, Siegfried Mureșan, a prezentat miercuri liniile directoare...
Proiectul regional al OCDE privind consolidarea integrității informaționale, lansat în România
ADERAREA ROMÂNIEI LA OCDE
15.09.2026
0
În data de 11 septembrie 2026, la Palatul Victoria,...
Nicușor Dan: România a îndeplinit toate cele 25 de grupuri de condiții tehnice pentru aderarea la OCDE și “așteptăm curând decizia politică pentru integrare”
ADERAREA ROMÂNIEI LA OCDE
01.09.2026
0
Președintele Nicușor Dan a subliniat, marți, la Reuniunea Anuală...
RADR 2026: România este țara care a avansat cel mai rapid în negocierile de aderare la OCDE, afirmă Oana Țoiu. O nouă discuție privind...
ADERAREA ROMÂNIEI LA OCDE
31.08.2026
0
Ministrul interimar al afacerilor externe, Oana Țoiu, a declarat...
Energie
SUA susțin construcția liniei electrice Strășeni-Gutinaș din Republica Moldova, un proiect în valoare de 130 de milioane de dolari
ENERGIE
05.10.2026
0
Guvernul SUA a aprobat proiectul de construire a liniei...
Companiile elene au investit peste 5,5 miliarde de euro în sectorul energetic din România din 2023, afirmă ambasadoarea Greciei la București
ENERGIE
02.10.2026
0
Investițiile realizate de companiile elene în sectorul energetic din...
BEI sprijină viitorul energiei solare în Europa cu 100 de milioane de euro pentru proiectul Dama Solar de 1,3 GWp din România
BANCA EUROPEANĂ DE INVESTIȚII
30.09.2026
0
Banca Europeană de Investiții (BEI) acordă o finanțare de...
Spania, Portugalia și Luxemburg cer UE o țintă pentru energia regenerabilă în 2040. Alte state cer și includerea energiei nucleare
ENERGIE
29.09.2026
0
Spania, Portugalia și Luxemburg au cerut Uniunii Europene să...
Cristian Bușoi, la reuniunea de la Dublin a miniștrilor energiei din UE: România are un rol important în consolidarea securității energetice a regiunii
ENERGIE
29.09.2026
0
Prezent la reuniunea miniștrilor energiei din Uniunea Europeană, Cristian...
Editoriale
Iulian Chifu | Acordul pe minerale SUA-Ucraina: premiza unui interes al lui Trump, în ciuda ofertelor Rusiei
EDITORIALE
05.10.2026
0
După declararea materialelor critice și metalelor rare drept elemente...
Iulian Chifu: Retragerea americană din Irak, rămasă între milițiile pro-iraniene și Stat Islamic
EDITORIALE
02.10.2026
0
Departe de retragerea aureliană în fața barbarilor migratori, retragerea...
De ce contează Coridorul Vertical într-o Românie preocupată de cine trage sforile
EDITORIALE
28.09.2026
0
Criza politică prelungită de la București își dă arama...
Iulian Chifu: Trump-Xi în G2, față în față, fără aliați. Schimbare de lider în competiția globală de putere?
EDITORIALE
28.09.2026
0
Săptămâna trecută am avut un nou episod din summitul...
Iulian Chifu: Unde nici vulturul nu cutează, fără acordul lui Trump – Groenlanda și acordul de la Națiunile Unite
EDITORIALE
25.09.2026
0
Elementul de divergență majoră între cele două maluri ale...
Piața Unică
Ursula von der Leyen a discutat cu BusinessEurope despre competitivitatea Europei: „Mai puțină dependență înseamnă mai multă reziliență”
COMISIA EUROPEANA
25.06.2026
0
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a discutat...
Pachetul de simplificare fiscală propus de Bruxelles ar putea genera economii de 8 mld. de euro anual pentru mediul de afaceri din UE
U.E.
24.06.2026
0
Comisia Europeană a adoptat miercuri un amplu pachet de...
Raportul de țară pentru Deceniul Digital 2026: România, printre liderii UE în domeniul conectivității fixe, dar în urmă la competențe digitale și adoptarea noilor...
COMISIA EUROPEANA
17.06.2026
0
România se numără printre liderii europeni în ceea ce...
Statele UE încearcă să calmeze temerile partenerilor internaționali privind strategia de suveranitate tehnologică a Bruxelles-ului
U.E.
09.06.2026
0
Mai multe state membre ale Uniunii Europene au transmis...
„O singură Europă, o singură piață” pentru mediul de afaceri din UE: Statele membre, gata să înceapă negocierile cu privire la introducerea unui portofel...
CONSILIUL UE
09.06.2026
0
Consiliul și-a adoptat poziția cu privire la propunerea de...
NATO
Șeful BND avertizează că Germania riscă să fie atrasă într-un conflict violent cu Rusia: Am devenit un obstacol major în calea proiectării puterii hegemonice...
NATO
05.10.2026
0
Șeful serviciului german de informații externe (BND), Martin Jäger,...
Mark Rutte: Dezbaterea privind “preferința europeană” în achizițiile de apărare este un “lux”. Nici Europa, nici SUA nu pot satisface cererea în creștere
NATO
01.10.2026
0
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat miercuri...
Mark Rutte dă asigurări că atacurile hibride ale Rusiei nu vor slăbi sprijinul NATO pentru Ucraina: „Vom face și mai mult pentru Ucraina, nu...
INTERNAȚIONAL
29.09.2026
0
Atacurile hibride ale Rusiei împotriva țărilor NATO nu vor...
Nicușor Dan, vizită la Praga pentru întâlniri cu Petr Pavel și Andrej Babiš: Cooperarea româno-cehă la nivel bilateral, european și NATO, pe agendă
NATO
29.09.2026
0
Președintele Nicușor Dan va efectua miercuri o vizită oficială...
Rusia pregătește “ceva important în acest an”, avertizează Sikorski, evocând un posibil “atac sub steag fals”
NATO
25.09.2026
0
Rusia pregătește „ceva important” în acest an, a avertizat...
Interviuri
Interview | EU budget will be “bigger,” but a 25 billion euros increase in Germany’s contribution “is not realistic”, Germany’s ambassador warns: Is more...
INTERVIURI
03.10.2026
0
The complicated negotiations over the European Union's future budget,...
Interviu | Bugetul UE va fi “mai mare”, dar o creștere cu 25 de miliarde de euro a contribuției germane “nu este realistă”, atenționează...
INTERVIURI
03.10.2026
0
Negocierile complicate pentru viitorul buget al Uniunii Europene, care...
INTERVIU | Cristian Bușoi, membru al Management Boardului EMA: Prioritizarea accesului la inovație are nevoie de consens politic larg și de o finanțare care...
INTERVIURI
02.10.2026
0
Interviu realizat de Diana Zaim Cristian Bușoi, membru al Management...
INTERVIU | SL. Dr. Dragoș Garofil, despre marea contradicție a sistemului: Asigurarea de sănătate este obligatorie prin lege, dar milioane de români rămân neasigurați....
INTERVIURI
01.10.2026
0
Interviu realizat de Diana Zaim Șef lucrări Dr. Nicolae Dragoș...
INTERVIU | Eurodeputatul Vlad Voiculescu, despre lupta europeană împotriva cancerului după 2027: Așteptările de la Comisia Europeană, rolul PE și traseul pacientului oncologic din...
INTERVIURI
30.09.2026
0
Eurodeputatul Vlad Voiculescu (USR, Renew Europe), raportor al Parlamentului...
Calea Europeană
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