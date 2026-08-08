Gheorghe Falcă, despre nava Prysmian Monna Lisa: Este dovada că România poate construi tehnologie de vârf pentru întreaga lume

Eurodeputatul PNL Gheorghe Falcă a evidențiat contribuția șantierului naval VARD Tulcea la realizarea Prysmian Monna Lisa, una dintre cele mai avansate nave din lume pentru instalarea cablurilor submarine, afirmând că proiectul demonstrează capacitatea industriei românești de a participa la construcția unor echipamente de înaltă tehnologie.

„Aceasta nu este doar o navă. Este dovada că România poate construi tehnologie de vârf pentru întreaga lume”, a transmis eurodeputatul într-un mesaj publicat vineri pe Facebook, însoțit de o fotografie a navei.

Falcă a prezentat proiectul drept un răspuns la afirmațiile potrivit cărora România nu ar mai dispune de capacități industriale competitive.

„În timp ce unii repetă că «în România nu se mai produce nimic», această navă demonstrează exact contrariul. Avem specialiști, avem industrie și avem capacitatea de a concura la cel mai înalt nivel internațional. De astfel de exemple ar trebui să vorbim mai des”, a subliniat acesta.

Prysmian Monna Lisa a fost construită de grupul naval VARD, parte a grupului italian Fincantieri, pentru compania Prysmian, unul dintre cei mai mari producători mondiali de sisteme de cabluri pentru energie și telecomunicații.

Procesul de construcție a început la Tulcea în aprilie 2023. La șantierul VARD au fost realizate corpul navei și principalele etape inițiale, inclusiv debitarea oțelului, montarea chilei, instalarea generatoarelor și asamblarea structurii.

După lansarea la apă, în iunie 2024, nava a fost remorcată aproximativ 4.000 de mile marine pe Dunăre, prin Marea Mediterană și de-a lungul coastelor Portugaliei și Spaniei până în Norvegia. Echiparea, instalarea structurilor de pe punte, punerea în funcțiune a sistemelor și testele finale au fost efectuate la șantierul VARD Søviknes, înaintea livrării din februarie 2025.

Nava are o lungime de 171 de metri și o lățime de aproximativ 34 de metri. Cele două platforme rotative pentru transportarea cablurilor au capacități de 7.000 și, respectiv, 10.000 de tone, oferindu-i, la momentul intrării în serviciu, cea mai mare capacitate de încărcare a cablurilor de pe piață.

Prysmian Monna Lisa poate instala cabluri la adâncimi de peste 3.000 de metri și este capabilă să efectueze simultan operațiuni de pozare și îngropare. Sistemul de poziționare dinamică DP3 îi permite să își mențină cu precizie poziția în timpul lucrărilor, inclusiv în condiții maritime dificile.

Nava dispune și de un sistem de stocare a energiei cu o capacitate de 3 MWh, de două ori mai mare decât cel al navei sale-soră, Prysmian Leonardo da Vinci. Conexiunea electrică de înaltă tensiune la infrastructura portuară permite oprirea generatoarelor diesel în timpul încărcării cablurilor, iar motoarele pot utiliza amestecuri de biodiesel.

Performanțele sale i-au adus titlul „Ship of the Year 2025”, acordat de publicația norvegiană de specialitate Skipsrevyen. Juriul a descris Prysmian Monna Lisa drept cea mai avansată navă din clasa sa, evidențiind capacitatea de instalare la mare adâncime, volumul de cablu transportat și tehnologiile pentru reducerea impactului asupra mediului.

Investiția totală în navă a fost estimată de Prysmian la aproximativ 240 de milioane de euro, dintre care circa 40 de milioane au fost alocate echipamentelor specializate pentru instalarea cablurilor.

Falcă a asociat infrastructura cablurilor submarine cu internetul, comunicațiile globale și securitatea strategică. În cazul Prysmian Monna Lisa, datele tehnice ale companiei arată că nava este destinată în principal instalării cablurilor electrice submarine utilizate pentru interconectări energetice și conectarea parcurilor eoliene offshore la rețelele de pe uscat.

Prima sa misiune comercială a fost instalarea unui cablu submarin pentru proiectul Coastal Virginia Offshore Wind, cel mai mare parc eolian offshore aflat atunci în construcție în Statele Unite. Proiectul, cu o capacitate de 2,6 GW și 176 de turbine, este proiectat să furnizeze energie pentru până la 660.000 de locuințe.