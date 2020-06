Eurodeputatul PNL Gheorghe Falcă: Românii trebuie să știe că drepturile cetățenilor europeni din Regatul Unit nu sunt negociabile

Eurodeputatul Gheorghe Falcă, membru în cel mai mare grup politic din Parlamentul European, a precizat în exlusivitate într-un interviu pentu Calea Europeană, detalii despre investiția majoră de la Bruxelles care se va realiza în Arad.

”Mesajul pe care l-am transmis astăzi pe Facebook este că are o direcție de încredere, România are credibilitate și dacă vorbim de o investiție care va transforma 240.000 de mp într-o zonă industrială, asta spune foarte mult de cât de mare va fi investiția și ce oportunități vor fi în jurul acesteia”.



Fostul primar al Aradului subliniază că prin această investiție străină se demonstrează faptul că România are parte de credibilitate și că este pregătită și deschisă investițiilor străine: ”Prima dată trebuie să vorbim de credibilitatea României, în al doilea rând trebuie să înțelegem că în criză există mutări de zone economice și țara trebuie să știe să se deschidă, să ofere oportunități pentru că este clar că va exista un val de investiții în primul rând din Vestul Europei și al doilea val de investiții sigur va veni din zona chienză.”

”Mesajul pe care l-am dat are legătură cu viitorul. Această mare companie care are deja sediul în Bruxelles, are deja business in România, se pregătește să devolte în alte zone din România și mesajul este de mare încredere și mare deschidere”, a mai adăugat deputatul.

Conluzionând, Gheorghe Falcă a explicat că această investiție va crea locuri de muncă și o creștere a nivelului de trai.

De asemenea, această investiție a fost posibilă deoarece investitorul a apreicat noua infrastructură din Arad: ”Autostrada, calea ferată de medie viteză și modul serios prin care s-a dezvoltat Aradul au fost puncte importante în decizia investitorului de a veni în Arad” a explicat Falcă Gheorghe.

Gheorghe Falcă deține primul său mandat de europarlamentar și este membru în Comisia pentru transport și turism (TRAN) și în Comisia pentru petiții (PETI) ale Parlamentului European. De asemenea, este membru și în Delegația la Adunarea Parlamentară Paritară ACP-UE. Gheorghe Falcă este membru supleant în Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale (DSEE) și în Delegația pentru relațiile cu Bosnia-Herțegovina și Kosovo.

Gheorghe Falcă a fost primarul municipiului Arad din anul 2004 până în luna aprilie 2019. Din această calitate, Falcă a fost membru al delegației române la Comitetul European al Regiunilor.