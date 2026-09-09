Gheorghe Falcă, după scorul AfD: „Minciuna eficientă nu plutește în aer. Se lipește de o frustrare, de o teamă, de o rană pe care politica serioasă, tradițională, a lăsat-o prea mult timp deschisă”

Scorul obținut de AfD în Saxonia-Anhalt reprezintă „un avertisment foarte serios”, a declarat eurodeputatul Gheorghe Falcă, subliniind că „cine îl tratează cu ironii sau cu dispreț față de alegători a înțeles foarte puțin din ce se întâmplă în Europa”.

„Evident că propaganda rusă lucrează, că există rețele de influență și bani, conturi false și minciuni împinse metodic în societățile democratice. Ar fi o prostie să scoatem Kremlinul din această discuție când știm clar, cu dovezi, că sunt implicați! Dar ar fi o prostie și mai mare să ne spunem (să ne mințim, de fapt) că sute de mii de oameni au votat radical doar pentru că au văzut un clip pe internet”, a scris Falcă, pe Facebook.

Deputatul european a precizat că propaganda prinde „acolo unde terenul este deja slăbit”, iar oamenii sunt preocupați de probleme concrete, precum facturile la energie, siguranța locului de muncă sau schimbările din propriile cartiere. El a atras atenția și asupra discuțiilor despre migrație și islamism, care, spune el, sunt purtate prea des „fie în șoaptă, fie în limbaj cenzurat sau, mai rău, auto-cenzurat”.

„Dacă politica responsabilă răspunde târziu, prost sau superior, altcineva intră în locul ei. Iar acel altcineva vine aproape întotdeauna din zona extremistă! Și vine cu noi serii de minciuni și de manipulare! Să privim un pic la Alice Weidel, lidera AfD. O femeie inteligentă, educată, abilă politic și, în același timp, una dintre cele mai clare imagini ale ipocriziei suveraniste europene. Viața ei privată nu este problema mea. Într-o societate liberă, fiecare om are dreptul la familie, intimitate și alegeri personale. Tocmai aceasta este frumusețea libertății. Problema începe când cineva își trăiește propria libertate, iar libertatea altora o transformă în pericol pentru societate”, a continuat Gheorghe Falcă.

Eurodeputatul Gheorghe Falcă a criticat și contradicțiile pe care le vede în discursul AfD, făcând referire la președinta partidului, Alice Weidel.

„Alice Weidel conduce un partid care vorbește agresiv despre familia tradițională, deși ea trăiește într-o relație cu o femeie. Partenera ei este născută în Sri Lanka, în timp ce partidul pe care îl conduce face din imigrație o obsesie. Ea și partenera ei cresc copii adoptați, în timp ce AfD privește cu ostilitate adopția de către cuplurile de același sex. Iar marea apărătoare a Germaniei își trăiește o parte importantă din viață în Elveția! Repet. Într-o lume liberă, aceste lucruri țin de viața omului, dar tocmai de aceea dublul standard sare în ochi. Pentru sine, libertate. Pentru ceilalți, judecată. Pentru sine, excepție. Pentru ceilalți, ideologie din alte vremuri. „Ce fac eu este viața mea. Ce fac alții devine problema națiunii”, a spus el.

În opinia lui Falcă, acesta este exemplul „ipocriziei așa-zișilor suveraniști, care nu apără valori, ci le folosesc ca muniție de campanie”, exploatând teme precum familia, credința, națiunea sau fricile oamenilor. Eurodeputatul consideră însă că, dincolo de ipocrizia liderilor AfD, adevărata lecție este că alegătorii partidului nu trebuie ridiculizați, întrucât „oamenii nu se întorc spre democrație pentru că sunt certați” și nu devin mai europeni dacă sunt numiți „înapoiați”.

„Asta a făcut multe prea des politica mainstream din Europa! A amestecat neliniștea cu extremismul și întrebarea legitimă cu ura. Omul care spune că nu se mai descurcă nu așteaptă o lecție de morală. Omul care vede migrația gestionată prost nu vrea să fie pus la zid înainte să fie ascultat. Omul care muncește și simte că pierde teren nu se încălzește cu statistici. Iar acolo, în acel spațiu de ne-comunicare, acolo intră extremistul! Vine și spune: eu te văd, ceilalți te-au trădat. Vine și spune: toate problemele tale au un vinovat simplu. Și minte. Dar minte pe fondul unei dureri reale. Așadar, minciuna eficientă nu plutește cumva în aer. Ea se lipește de o frustrare, de o teamă, de o rană pe care politica serioasă, tradițională, a lăsat-o prea mult timp deschisă”, a punctat deputatul european.

Acesta consideră că situația lui Weidel trebuie privită „dincolo de biografia ei paradoxală”. În opinia sa, ipocrizia trebuie spusă limpede, iar suveranismul radical „trăiește din dublu standard”, cerând celorlalți o viață pe care liderii săi nu o trăiesc.

„Dar întrebarea rămâne: cum ajung atât de mulți oameni să îi creadă? Vorbim de sute de mii, de peste 40% din voturi și o prezență masivă la urne. Iar răspunsul meu nu va fi confortabil pentru partidele democratice. În multe locuri, lumea politică a cam vorbit prea mult cu ea însăși, în buclă sau într-o bulă. A fost convinsă că are dreptate și a uitat să mai convingă, a apărat valori importante, esențiale, dar într-un limbaj rece, tehnic, departe de omul care se teme pentru ziua de mâine. Și a tratat probleme reale ca pe niște teme jenante… Iar când realitatea a intrat peste ea, a părut surprinsă”, a spus el.

De asemenea, Falcă a subliniat că este un susținător al Uniunii Europene, al NATO și al democrației liberale, precum și al proprietății, libertății și demnității fiecărui om, valori ale căror efecte benefice pentru Europa și România le vede de zeci de ani.

„România ar trebui să privească foarte atent spre Germania, pentru că mecanismul există și la noi. Avem suveraniști care au trăit foarte bine din sistem și joacă teatru antisistem. Avem politicieni care urlă împotriva Europei, apoi se bucură de banii europeni când ajung aproape de ei”, a adăugat eurodeputatul.

În finalul mesajului sau, Gheorghe Falcă a atras atenția că afirmația potrivit căreia oamenii „votează orbește” poate fi uneori adevărată, dar „ca explicație generală este lene”. El a subliniat că unii votează „din furie”, alții „din frică” sau „din protest”, în timp ce alții o fac pentru că au fost mințiți ori ignorați.

„Există și vot fără repere, există și valori tocite, există și oameni care ajung să creadă că orice lovitură dată sistemului este o victorie personală. Dar o societate matură nu aruncă toate aceste lucruri într-o singură găleată. Politica bună face diferența dintre minciună și rană. Lovește minciuna și repară rana. Alice Weidel este fotografia dublului standard, dar scorul AfD este fotografia unei rupturi. Dacă vedem doar prima fotografie, putem scrie un text ironic, fin… Dar dacă o vedem și pe a doua, înțelegem pericolul. România nu își permite să repete această greșeală. O politică serioasă poate apăra granițele fără să urască străinii și poate vorbi despre familie fără să lovească oameni. Poate controla migrația fără să copieze extremismul. Iar despre energie, muncă și siguranță trebuie să spună adevărul, înainte ca aceste teme să fie transformate în războaie între români. Asta așteaptă oamenii: seriozitate”, a conchis deputatul european.