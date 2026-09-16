Gheorghe Falcă: „Europa începe să vorbească iarăși despre propria sa putere de a decide pentru sine într-o lume în care slăbiciunile sunt imediat exploatate de adversarii noștri”

„Europa începe să vorbească iarăși despre propria sa putere de a decide pentru sine într-o lume în care slăbiciunile sunt imediat exploatate de adversarii noștri”, a declarat eurodeputatul Gheorghe Falcă, după discursul Ursulei von der Leyen privind Starea Uniunii.

„Tocmai am ascultat, din plenul Parlamentului European de la Strasbourg, discursul Ursulei von der Leyen despre Starea Uniunii, adică agenda executivului pentru următoarele douăsprezece luni, agendă pe care o vom dezbate, punctual, și eventual vota, în forma decisă de noi, în Parlament. Relevantă pentru noi, în România, este în primul rând partea despre energie. Președinta Comisiei Europene a spus că Europa nu poate rămâne o mare putere industrială cu prețuri la energie prea ridicate, un lucru bine știut și resimțit deja în mod acut! Și care ne afectează puternic competitivitatea. Și a vorbit despre energia produsă în Europa, inclusiv despre nuclear, despre rețelele de distribuție și capacitățile de stocare”, a scris Falcă, pe Facebook.

Falcă a remarcat o „schimbare de accent” în ceea ce privește politica energetică, subliniind că energia accesibilă este esențială pentru menținerea industriei în Europa, dar și pentru atragerea de noi investiții și crearea de locuri de muncă. „Iar România poate juca mult mai puternic această carte în anii care vin. Și trebuie să o facă”, a spus eurodeputatul.

„În mod egal, ca relevanță, mi se pare securitatea. Rusia atacă Ucraina, dar folosește în același timp sabotajul, atacurile cibernetice, dronele și operațiunile de destabilizare pe teritoriul european, inclusiv în România, așa cum vedem și știm. Ursula von der Leyen a anunțat, și mă bucură, o nouă Strategie Europeană de Securitate și a vorbit despre capacități europene de apărare dezvoltate în deplină compatibilitate cu NATO, detaliu la care eu țin mult”, a spus el.

De asemenea, Gheorghe Falcă a remarcat și referirea la Dunăre, despre care a spus că privește România „poate mai direct decât pare la prima vedere”, în contextul secetei care afectează marile râuri europene. Eurodeputatul a salutat și noua inițiativă europeană pentru apă, despre care a afirmat că a solicitat-o în mod repetat în ultimele luni.

„Apa intră astfel în aceeași logică strategică în care a intrat deja energia. Pentru agricultură, pentru comunități și pentru economie, felul în care administrăm această resursă va conta enorm în următorii ani. Și mă tem că enorm nu este un cuvânt suficient de mare! Ursula von der Leyen a vorbit despre Ucraina, Moldova și Balcanii de Vest ca despre țări al căror viitor se află în Uniunea Europeană și a anunțat noi foi de parcurs pentru statele candidate cele mai avansate”, a adăugat deputatul european.

Totodată, Gheorghe Falcă a evidențiat și importanța pentru România a apropierii Republicii Moldova de aderarea la Uniunea Europeană, pe care a descris-o drept „o schimbare istorică a spațiului din jurul nostru”.

„Oricum, concret, aderarea fraților și vecinilor noștri va aduce mai multă siguranță la frontiera noastră estică. Ascultând discursul de astăzi, am avut sentimentul, plăcut, că executivul european pare să înțeleagă și mizele reale, generale, dar și urgența unor probleme care pentru noi sunt esențial de rezolvat”, a conchis acesta.