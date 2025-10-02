EUROPARLAMENTARI ROMÂNI
Gheorghe Falcă, la reuniunea Grupului PPE privind afacerile externe: Trăim un timp marcat de război real și război hibrid, iar apărarea și securitatea Europei sunt priorități absolute
Trăim un timp marcat de război real și război hibrid, iar apărarea și securitatea Europei sunt priorități absolute, a subliniat eurodeputatul Gheorghe Falcă.
Acesta participă la reuniunea externă a Grupului Partidului Popular European, ce are loc în Gdransk, Polonia.
„La Gdansk, reafirmăm determinarea de a apăra valorile europene și de a răspunde ferm pericolului rusesc, a evidențiat Falcă.
Eurodeputatul a reliefat că „doar prin solidaritate și cooperare putem proteja cetățenii noștri și putem consolida flancul estic al Uniunii Europene și al NATO”.
La rândul său, vicepremierul și ministrul Afacerilor Externe al Poloniei, Radosław Sikorskia evidențiat că Europa și NATO trebuie să aibă capacitatea de a se apăra și să rămână unite în fața oricărei agresiuni.
Europa „nu este în război, dar nici în timp de pace” cu Rusia., sublinia zilele trecute cancelarul german Friedrich Merz, în consonanță cu opinia prim-ministrului finlandez Petteri Orpo, care consideră că UE trebuie să fie o putere defensivă, nu doar un bloc comercial.
În contextul summitului informal al Consiliului European care a avut loc miercuri, la Copenhaga, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a lansat un apel la unitate în fața provocărilor curente, semnalând că Rusia testează hotărârea Uniunii Europene.
Conform acesteia, planul de capabilități militare din cadrul SAFE ar urma să fie dezvăluit în două săptămâni.
EUROPARLAMENTARI ROMÂNI
Eurodeputatul Dan Motreanu a interpelat Comisia Europeană privind măsurile concrete pentru promovarea educației financiare
Eurodeputatul Dan Motreanu (PNL/PPE) a adresat o întrebare Comisiei Europene privind acțiunile concrete pe care instituția le pregătește pentru promovarea educației financiare în rândul cetățenilor europeni.
„Educația financiară este esențială pentru cetățeni deoarece îi ajută să evite escrocheriile și fraudele, să înțeleagă cum să gestioneze banii în mod responsabil și să ia decizii corecte legate de economii și investiții”, a subliniat europarlamentarul.
Ca răspuns, Comisia Europeană a anunțat mai multe inițiative:
- organizarea de întâlniri cu părțile interesate pentru a împărtăși bune practici din proiecte naționale și internaționale,
- sprijinirea statelor membre în aplicarea soluțiilor eficiente,
- lansarea unei campanii europene de educație financiară, menită să ofere cetățenilor instrumentele necesare pentru a lua decizii informate în viața de zi cu zi,
- utilizarea instrumentelor financiare ale UE pentru a sprijini inițiativele de educație financiară la nivel național.
În același pachet, Comisia a prezentat o recomandare pentru statele membre privind conturile de economii și investiții, care ar trebui să beneficieze de un tratament fiscal cel puțin la fel de avantajos ca alte instrumente existente de economisire sau investiții. Printre facilitățile propuse se numără reduceri de impozit, exceptări sau amânări ale obligațiilor fiscale.
Executivul european precizează că obiectivul este orientarea economiilor cetățenilor către investiții cu randamente mai bune decât depozitele bancare tradiționale și, în același timp, finanțarea economiei europene prin piețele de capital.
EUROPARLAMENTARI ROMÂNI
Victor Negrescu aduce pe agenda PE o dezbatere și o rezoluție privind încălcările spațiului aerian românesc și european de către dronele rusești: „România nu este singură”
Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, a reușit, cu sprijinul grupului social-democrat, să includă pe agenda Parlamentului European o dezbatere, urmată de o rezoluție, cu privire la încălcările repetate ale spațiului aerian al României și european de către dronele rusești.
„Este un succes important pentru România și pentru securitatea noastră, deoarece Parlamentul European va adopta o poziție fermă de sprijin pentru statele afectate, printr-un document oficial”, a scris Negrescu, pe Facebook.
Potrivit europarlamentarului, documentul va cere condamnarea acestor provocări de securitate, sprijin concret pentru România, Polonia, Danemarca și Estonia, precum și solidaritate cu țările afectate, o cooperare mai strânsă între UE și NATO pentru apărarea spațiului aerian, dar și dezvoltarea capacităților europene de apărare împotriva dronelor și protecția infrastructurilor critice (Zidul Dronelor).
„Dezbaterea urmează să aibă loc în cadrul sesiunii plenare de la Strasbourg de miercurea viitoare, iar rezoluția este prevăzută la vot joi. Această inițiativă transmite un mesaj clar: România nu este singură. Uniunea Europeană trebuie să protejeze suveranitatea statelor membre și siguranța cetățenilor săi”, a punctat Victor Negrescu.
Liderii celor 27 de state membre ale Uniunii Euroepne au susținut miercuri în mare măsură proiectele emblematice prioritare inițiale care vor consolida securitatea Europei, inclusiv European Drone Wall (Zidul european împotriva dronelor) și Eastern Flank Watch (Supravegherea flancului estic), a anunțat președintele Consiliului European Antonio Costa, după o reuniune informală a șefilor de stat sau de guvern, la Copenhaga.
Astfel, liderii Uniunii Europene au discutat la Copenhaga despre un „zid anti-drone” care să protejeze continentul de dronele rusești, cu România și statele de pe flancul estic solicitând o finanțare europeană separată pentru acest proiect de securitate anunțat de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în cadrul discursului privind Starea Uniunii Europene.
Rusia și-a intensificat incursiunile în spațiul aerian al UE în septembrie, mai întâi în Polonia cu aproximativ 20 de drone, apoi în România. Ulterior, la 19 septembrie, Estonia a acuzat Rusia că i-a încălcat spațiul aerian cu trei bombardiere MiG-31, care au rămas în spațiul aerian eston timp de 12 minute, incident ce a determinat autoritățile de la Tallin să ceară activarea Articolului 4 al Tratatului Atlanticului de Nord.
EUROPARLAMENTARI ROMÂNI
Victor Negrescu: România trebuie să se asigure că o parte importantă din cele 22 de miliarde de euro gestionate de Comisia Europeană pentru sănătate va fi folosită în direcțiile de interes pentru țara noastră
Românii trăiesc, în medie, cu șapte ani mai puțin decât cetățenii din Vestul Europei, iar investițiile în sănătate variază în Uniunea Europeană între 500 și 5.000 de euro pe cap de locuitor, a atras atenția eurodeputatul social-democrat Victor Negrescu, vicepreședinte al Parlamentului European.
În cadrul unei dezbateri din Comisia pentru Sănătate, Negrescu i-a cerut comisarului european de resort ca fondurile UE să fie folosite pentru reducerea acestor diferențe majore între Est și Vest și pentru menținerea unui buget dedicat programului EU4Health.
Potrivit eurodeputatului, comisarul pentru sănătate a recunoscut oficial existența acestor disparități și s-a angajat să integreze în viitoarele programe europene o dimensiune clară de corecție și coeziune.
„România trebuie să gândească continuarea Programului Operațional Sănătate în viitorul buget european pe termen lung. Totodată, trebuie să ne asigurăm că o parte importantă din cele 22 de miliarde de euro pe care le va gestiona Comisia Europeană va fi folosită în direcțiile de interes pentru țara noastră”, a subliniat Negrescu.
„Voi continua să lupt pentru ca și românii să beneficieze de aceleași șanse la viață și tratament ca orice alt cetățean european”, a adăugat vicepreședintele Parlamentului European.
Concrete & Design Solutions
INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”
Viktor Orbán îi acuză pe liderii europeni că au decis ca UE „să meargă la război” și anunță o campanie națională împotriva deciziei
România contribuie la consolidarea acțiunii externe a UE. Guvernul a adoptat proiectul de lege prin care tentativele de eludare a sancțiunilor devin infracțiune și se pedepsesc cu închisoare
“Victoria zdrobitoare” a partidului Maiei Sandu, ovaționată de liderii europeni reuniți la Copenhaga: “Este o victorie a libertății moldovenilor și a Europei noastre”
Președintele Lituaniei este sceptic față de implementarea unui „zid anti-drone” de-a lungul flancului estic și pledează pentru protejarea zonelor vulnerabile
UE apreciază Azerbaidjanul ca „partener important” și se angajează la consolidarea relațiilor
Guvernul a adoptat două proiecte de legi esențiale pentru apărarea României: Noua Lege a Apărării Naționale și stagiul militar voluntar de patru luni remunerat cu 6.000 de euro
Ne aflăm „cu toții într-o nouă realitate”, subliniază Volodimir Zelenski: „Rusia încă se simte suficient de îndrăzneață pentru a escalada acest război”. Avem nevoie de un răspuns rapid și eficient
Rețeta lui Macron pentru a contracara Rusia: „Răspunsul principal trebuie să fie mai multă imprevizibilitate și ambiguitate strategică”
Gheorghe Falcă, la reuniunea Grupului PPE privind afacerile externe: Trăim un timp marcat de război real și război hibrid, iar apărarea și securitatea Europei sunt priorități absolute
Acțiunile Rusiei arată „apetitul” lui Putin de a continua atacurile „neîntrerupte” asupra Ucrainei și ingerințele în întreaga Europă, avertizează premierul britanic
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
Mapamond: Care vor fi principalele evenimente ale anului 2013
Angela Merkel: “Mediul economic va fi mai dificil în 2013”
9 mai, o triplă sărbătoare pentru români: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
Barometru: Cluj-Napoca înregistrează cea mai ridicată calitate a vieții din România, alături de Oradea și Alba Iulia
Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa
Huffington Post: România a fost condusă din 1989 de “o clică incompetentă de escroci foşti comunişti”
Premierul Italiei, Mario Monti, a demisionat
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice pentru 10 ani exportul de buștean în spațiul extracomunitar
Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei
Von der Leyen îndeamnă statele membre să „treacă la fapte” pentru consolidarea competitivității UE: Trebuie să dărâmăm barierele din Piața Unică și să folosim acest potențial uriaș
Ministrul Economiei cere măsuri europene specifice pentru protejarea industriilor din țările de graniță ale UE: Este necesar să oferim garanții pentru a putea concura în mod loial
“Cât de sus să fie ștacheta?”, întreabă Nicușor Dan referitor la extinderea UE: Acum 20 de ani, România nu era pregătită să intre în UE, dar decizia a fost corectă
Victor Negrescu: Grupul social-democrat din PE propune o dezbatere privind dronele rusești și o rezoluție pentru dezvoltarea unei „Cupole de Fier Europene” pentru protejarea împotriva amenințărilor de acest tip
Antonio Costa la ONU: Lumea se află în fața unei alegeri cruciale – pace și multilateralism sau haos și unilateralism. UE va rămâne un apărător ferm al ordinii internaționale bazate pe reguli
Rubio, în CS ONU: Răbdarea președintelui Trump nu este infinită; dacă nu există interes pentru pace, SUA vor impune costuri pentru continuarea agresiunii Rusiei
Din Parlamentul ucrainean, Roberta Metsola subliniază că „aderarea la UE este o garanție de securitate în sine”: Poziția noastră este clară: pacea trebuie să fie permanentă
Ministrul Energiei a mers la Viena pentru a identifica surse de finanțare și cele mai avansate tehnologii pe care România le poate dezvolta pentru a deveni hub-ul energetic al Europei Centrale și de Est
Victor Negrescu cere ca România să nu fie penalizată pentru efectele negative asupra deficitului generate de recomandările Comisiei Europene: Politicile europene nu trebuie să fie un obstacol pentru dezvoltare
“Acesta trebuie să fie momentul de independență al Europei”, ideea călăuzitoare a SOTEU-ului Ursulei von der Leyen: Acum 80 de ani, Europa era “un infern dezlănțuit”. Acum 40 de ani “un continent împărțit în două printr-un zid”
Trending
- NATO6 days ago
Secretarul general al NATO îl ironizează pe Lavrov: Să nu acordăm prea multă atenție ministrului din vremea lui Iisus Hristos
- SECURITATE1 week ago
Trump compară puterea militară a Rusiei cu “un tigru de hârtie”: Cu sprijinul UE și NATO, Ucraina poate recâștiga teritoriile ocupate. Putin și Rusia sunt într-o mare problemă economică, iar acesta este momentul ca Ucraina să acționeze
- ROMÂNIA6 days ago
Ministrul Finanțelor, discuție cu premierul Bolojan: Accelerarea digitalizării ANAF și a Autorității Vamale Române va aduce mai multă transparență și trasabilitate a informațiilor și activităților
- ROMÂNIA2 days ago
Centrul TGA INCAS plasează România în prim-planul cercetării aerospațiale și al inovației verzi și se preconizează că va juca un rol crucial în viitoarele inițiative de cercetare de mare complexitate
- COMISIA EUROPEANA1 week ago
Bolojan: Am convenit cu Comisia Europeană să încheiem anul cu un deficit de 8,4%. Anul viitor vom avea un deficit de 6% din PIB